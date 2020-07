Η Ελλάδα με τα μάτια ενός Έλληνα της Ελβετίας στο BanksLive!

Ένας διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας manager (Philip Morris, DIAGEO, Παπαστράτος κ.α.) που σήμερα ζει στην Ελβετία, ένας πετυχημένος συγγραφέας, blogger και παθιασμένος ομιλητής, μιλά ζωντανά στην κάμερα του BanksLive! και σχολιάζει τις εξελίξεις στη χώρα μας.

Ο Χρήστος Τσόλκας συναντά τον Χρήστο Ν. Κώνστα στο www.banks.com.gr, σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, στις 16.00 μετά το μεσημέρι, και αναδεικνύει τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργεί η σύγχρονη Ελλάδα.

· Το πρόσφατο βιβλίο του «The Gift of Crisis» και το σύγχρονο μοντέλο διακυβέρνησης (purposeful innovation and growth)

· Ποιες Εταιρίες εκφράζουν αυτές τις αρχές σήμερα

· Πως έχει αλλάξει ο CoViD – 19 τον κόσμο και η ανάγκη προσαρμογής στις νέες συνθήκες

· Η κατάσταση της οικονομίας στην Ελλάδα σήμερα και οι νέες ευκαιρίες

· Η επόμενη κρίση και που θα εκδηλωθεί

Τετάρτη 22 Ιουλίου, στις 16.00 στο Banks.com.gr.

Πατήστε εδώ για να δείτε ζωντανά το digital talk https://banks.com.gr/live/

ή παρακολουθήστε το μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα https://www.facebook.com/bankscomgr/

https://www.facebook.com/ethosmedia.eu/

https://www.facebook.com/ethosevents.eu/