Γ. Καντώρος: «Aναπόσπαστα συνδεδεμένες οι επενδύσεις σε ψηφιακή τεχνολογία/ανθρώπινους πόρους

Η INTERAMERICAN συμμετείχε -όπως και στα δύο προηγούμενα συνέδρια- στο InvestGR Forum 2020 για τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, που οργανώθηκε διαδικτυακά από την Public Affairs and Networks στις 15 και 16 Ιουλίου, με θέμα «Greece in the Pole Position». Η εταιρεία εκπροσωπήθηκε σε πάνελ συνομιλητών με θέμα «Greece takes a digital leap forward» κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου από τον Γιάννη Καντώρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος υπογράμμισε πως «xρειάζονται δύο παράλληλες, απόλυτα συνδεδεμένες επενδύσεις: σε τεχνολογία και σε δημιουργικό ανθρώπινο δυναμικό, ώστε ο ψηφιακός κόσμος να φέρει ανάπτυξη και ευημερία». Στη συζήτηση συμμετείχαν και οι: Ράνια Αικατερινάρη, Διευθύνουσα Σύμβουλος ΕΕΣΥΠ, Agata Jaconcic, Διευθύνουσα Σύμβουλος MSD Greece, Cyprus &Malta, Μιχάλης Κασιμιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος Greece & Cyprus HEWLETT PACKARD ENTERPRISE και Διομήδης Σπινέλλης, Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της INTERAMERICAN αναφέρθηκε στις επενδύσεις της εταιρείας στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τονίζοντας ότι η αναπτυξιακή δυναμική του ασφαλιστικού κλάδου θα σηματοδοτηθεί καθοριστικά από την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας. «Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο της INTERAMERICAN, από την οργάνωση και τις λειτουργίες μέχρι τη σχέση με τον πελάτη, στηρίζεται στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Νέος τρόπος εργασίας με αιχμή τις ψηφιακές δεξιότητες, εκθετική αξιοποίηση των big data, νέα προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και νέες μέθοδοι διανομής. Όλα αυτά δημιουργούν μια νέα εμπειρία ασφάλισης και αποτελούν τη βάση της ανάπτυξης στον οργανισμό μας με μοχλό την ψηφιακή τεχνολογία» υπογράμμισε, παρατηρώντας ότι η υγειονομική κρίση άλλαξε τις διαστάσεις για το ψηφιακό μέλλον, φέρνοντας το ακόμη πιο κοντά.

Στη συνέχεια, ο κ. Καντώρος σχολίασε τη διαφορετική ταχύτητα της ψηφιακής προσαρμογής μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Μολονότι τα όλο και πιο σύνθετα κανονιστικά πλαίσια, αλλά και η περισσότερο πληροφορημένη νέα γενιά ασφαλιζομένων δημιουργούν νέες συνθήκες υψηλών απαιτήσεων για ψηφιακό εκσυγχρονισμό, οι ταχύτητες του μετασχηματισμού των εταιρειών στην ασφαλιστική αγορά δεν είναι ίδιες. Προβάδισμα έχουν οι εταιρείες που συνδέουν τον μετασχηματισμό τους, παράλληλα, με επενδύσεις σε ψηφιακή καινοτομία και σε ανθρώπινους πόρους πιο έτοιμους για τη νέα ψηφιακή εποχή, παρακολουθώντας τις τάσεις».

Καταλήγοντας, ο επικεφαλής της INTERAMERICAN τόνισε πως η ασφαλιστική βιομηχανία αλλάζει δυναμικά, καθώς δημιουργείται μια μεγάλη αγορά όπου καταλύονται τα παραδοσιακά όρια. «Ο μόνος τρόπος για τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων είναι να στραφούν σε μια διαφορετική προσέγγιση του πελάτη, διευρύνοντας την παρέμβασή τους στην καθημερινότητά του, ώστε να βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής του και να του προσφέρουν συνεχώς περισσότερα. Αυτή η επιλογή προϋποθέτει εισαγωγή στον νέο ψηφιακό κόσμο με βιώσιμο σχεδιασμό, συνεργασίες και επενδύσεις σε καινοτόμες ιδέες και ψηφιακές υποδομές. Στον δικό μας οργανισμό είμαστε κατά τα τελευταία χρόνια μέσα σε αυτή την άσκηση εντατικά, με πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα στους τομείς ασφάλισης της υγείας και του αυτοκινήτου. Ταυτόχρονα με το business, δίνουμε χώρο στην έρευνα, στα οικοσυστήματα υπηρεσιών και σε σύγχρονες μεθοδολογίες ευελιξίας και αυτοματισμών».

Κατά την εναρκτήρια συνεδρία, παρουσιάστηκαν κατ’ αποκλειστικότητα τα ευρήματα της έρευνας που διεξάγει η ΕΥ σε παγκόσμια κλίμακα, με τίτλο: “EY Attractiveness Survey, Ελλάδα 2020”, σχετικά με την ελκυστικότητα της Ελλάδος ως επενδυτικού προορισμού. Στη φετινή έκδοση της έρευνας, αποτυπώθηκαν οι απόψεις της επενδυτικής κοινότητας για τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες και τις ευκαιρίες της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, με συνεκτίμηση και των επιδράσεων της υγειονομικής κρίσης. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα κατά το 2019 απέσπασε μόλις το 0,34% των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) στην Ευρώπη, κατάφερε να βελτιώσει την κατάταξή της καταλαμβάνοντας την 29η θέση, από την 35η που κατείχε έναν χρόνο πριν και την 32η κατά μέσο όρο στη δεκαετία 2009-2018. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η ανοδική δυναμική της χώρας, καθώς το 69% των επιχειρήσεων εκτιμούν ότι η εικόνα της θα βελτιωθεί κατά την επόμενη τριετία, ενώ ένα 28% σκοπεύουν να επενδύσουν στην Ελλάδα κατά το επόμενο έτος – ποσοστά μακράν υψηλότερα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες διεξήχθη η έρευνα. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι, επίσης, ότι 62% των επιχειρήσεων (50% πέρυσι) θεωρούν ότι η χώρα μας ακολουθεί σήμερα μια πολιτική που την καθιστά ελκυστική για επενδύσεις. Η ποιότητα ζωής (81%), οι υποδομές τηλεπικοινωνιών (69%) και το επίπεδο των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (66%) είναι τα βασικά θετικά στοιχεία της Ελλάδος, που κτίζουν το προφίλ της ως ελκυστικό προορισμό για ξένους επενδυτές.

Παρ’ όλα αυτά, οι επενδυτές θεωρούν ότι η χώρα μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω τη θέση της με τη στήριξη της καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας (πρώτη επιλογή φέτος, με ποσοστό 38% από 25% πέρυσι), την περαιτέρω μείωση της φορολογίας (στη δεύτερη θέση, με 36% από 49%), τη βελτίωση της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης (33%) και την ενίσχυση της παιδείας και των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού (31%). Χαρακτηριστικό είναι ότι 2 στους 3 επενδυτές δηλώνουν ότι θα ήταν πιο πρόθυμοι να επενδύσουν στη χώρα αν αντιμετωπιστούν τα αρνητικά σημεία που σήμερα λειτουργούν αποτρεπτικά. Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα βελτιώνει το προφίλ της ως προορισμός ξένων επενδύσεων στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας για το ευρωπαϊκό, αλλά και το παγκόσμιο επενδυτικό κοινό. Η συμμετοχή των επενδύσεων στον κρίσιμο τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας διαμορφώθηκε στο 15% του συνόλου των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) κατά την τελευταία τριετία, πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (19%), για το ίδιο διάστημα. Η στήριξη της υψηλής τεχνολογίας θεωρείται κορυφαία προτεραιότητα για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας μας ως επενδυτικού προορισμού.

Το 3rd InvestGR Forum 2020: «Greece in the Pole Position» πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Εξωτερικών και του ΣΕΒ. Η INTERAMERICAN ήταν και φέτος μεταξύ των υποστηρικτών του συνεδρίου.