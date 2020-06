Munich Re στο webinar της ΕΑΕΕ: Οικονομία και κλιματική αλλαγή πάνε μαζί

της Ελενας Ερμείδου

“Δεν υπάρχει ουδεμία δικαιολογία να παραγκωνιστούν οι στόχοι γιατί την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνια και την Συμφωνία των Παρισίων, λόγω του Covid-19” τόνισε η Munich Re στην διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνει η ΕΑΕΕ με θέμα “Is Tackling Both Covid-19 Recovery & Climate Change Possible ? “, εξετάζοντας θέματα οικονομικής ανάπτυξης.

Η πορεία της παγκόσμιας οικονομίας έβαινε καλώς πριν τον covid-19, με την επέλαση της πανδημίας η πορεία ήταν καθοδική ενώ σήμερα μελετώνται 3 σενάρια σχετικά με την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας.

Ενα από τα σενάριο είναι το σενάριο V, της ισχυρής πτώσης του ΑΕΠ αλλά βραχύβιας και σε αυτήν την περίπτωση η πτώση στο παγκόσμιο ΑΕΠ αναμένεται στο 4% με την ανάκαμψη να αναμένεται το 2021 και 2022.

Στην Ελλάδα η πτώση του ΑΕΠ εκτιμάται στο 7% αν δεν υπάρξει δεύτερο κύμα πανδημίας. Υπό αυτό το σενάριο η ανάκαμψη στην χώρα αναμένεται το 2021, 2022 και 2023. Η χώρα δεν θα έχει δυσμενείς συνέπειες, ωστόσο δεν θα σημειώσει την ανάκαμψη σύμφωνα με τα οικονομικά σενάρια της Munich Re που προδιαγράφονταν στις αρχές του έτους, πριν την πανδημία.

Η επέλαση της πανδημίας επισκίασε τους στόχους που έχουν τεθεί για την κλιματική αλλαγή, επιβάλλοντας ως πρώτο στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων από την πανδημία.

Σύμφωνα, ωστόσο με την Munich Re οι στόχοι για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν θα πρέπει να αλλάξουν.

Για την αντιμετώπιση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής απαιτούνται κονδύλια άνω των 260 δισ. ευρώ ετησίως κατά συνέπεια χρειάζεται να ληφθούν αποφάσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις και στην συνέχεια θα πρέπει να ενεργοποιηθούν μηχανισμοί από την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Μελετώνται επί της παρούσης μηχανισμοί αντιμετώπισης των κινδύνων της πανδημίας και της κλιματικής αλλαγής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και μελετώντας το πως συμπεριφέρθηκε η παγκόσμια κοινότητα απέναντι στο lockdown. Κάποια θετικά παραδείγματα είναι μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου από τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν.

Το ερώτημα του τίθεται είναι μπορεί ο Covid-19 να αλλάξει τις συμπεριφορές μας;