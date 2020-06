Ένα διαφορετικό webinar της ΕΑΕΕ με τη συμμετοχή στελεχών των Munich Re-Swiss Re

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος με πρωτοβουλία της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών διοργανώνει webinar με θέμα : “ Is Tackling Both Covid-19 Recovery And Climate Change Possible ?”, την Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020, στις 11.30 π.μ.

Πριν από λίγους μήνες διοργανώθηκε η επιτυχημένη και ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την κλιματική αλλαγή και τον ρόλο της ασφαλιστικής αγοράς στους κινδύνους της NatCat.

Από τότε, το Covid-19 άλλαξε τα πάντα στην παγκόσμια κοινωνία και οικονομία. Κρίσιμες αποφάσεις που θα διαμορφώσουν την οικονομία για τα επόμενα χρόνια πρέπει να ληφθούν υπό την πίεση της πανδημίας. Έτσι, ένα από τα ερωτήματα που τίθενται είναι πώς αυτό θα επηρεάσει και πιθανώς θα αλλάξει τη δράση για το κλίμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνήσεις θα είναι δύσκολο να έχουν τους πόρους για να κατευθύνουν κεφάλαια τόσο για την ανάκαμψη από το Covid-19 όσο και για την αντιμετώπιση του ζητήματος της κλιματικής αλλαγής.

Στον προβληματισμό αυτό θα τοποθετηθούν οι εξής εκπρόσωποι μεγάλων αντασφαλιστικών ομίλων :

-Thilo Herrmannsdörfer, Market Head P&C GCMT & Maura Feddersen, Behavioural Research Consultant, Swiss Re

-Andreas Voßberg, Senior Underwriter, Central, Eastern and S

outhern Europe, Munich Re

Τη συζήτηση, η οποία θα διαρκέσει 1 ώρα, θα συντονίσει ο

κ. Ερρίκος Μοάτσος, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών.

Σημειώνεται πως για την παρακολούθηση του webinar απαιτείται εγγραφή.

Η υποβολή ερωτήσεων μπορεί να γίνει μέχρι τις 15 Ιουνίου 2020 και ώρα 1 μ.μ.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Εύη Τσιούρη, 2103334124, evits@eaee.gr.