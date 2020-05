Η INTERAMERICAN, oι ασφαλισμένοι και η καινοτόμος εφαρμογή Medi-ON

Η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα ανέδειξαν την αξία της πρόληψης, με την εξ αποστάσεως εκτίμηση της κατάστασης ενός ασθενούς ως απολύτως αναγκαία για τη διαχείριση των συμπτωμάτων ή των ενοχλήσεων που τον απασχολούν. Η INTERAMERICAN, πρωτοπόρος στον τομέα των ασφαλίσεων υγείας επί τρεις δεκαετίες και μοναδική στην ελληνική ασφαλιστική αγορά με ιδιόκτητες υποδομές υπηρεσιών υγείας, έδειξε κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης για τη δημόσια υγεία περιόδου που διανύουμε, εξαιρετικά αντανακλαστικά ανταπόκρισης στις ιδιαίτερες συνθήκες. Το εστιασμένο ενδιαφέρον της εταιρείας για τον πελάτη και την προληπτική ιατρική, σε συνδυασμό με τη διαρκή αναζήτηση και εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών τηλεϊατρικής με αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιάσει η INTERAMERICAN μια καινοτόμο πρόταση, την εφαρμογή Μedi-ON.

Πρόκειται για ένα app μεθοδικού ελέγχου της υγείας στη βάση πρώτων ενδείξεων που έχει ο ενδιαφερόμενος, που διατίθεται δωρεάν στους ασφαλισμένους της εταιρείας από τις 12 Μαϊου και ήδη, έχει περιέλθει σε χρήση σημαντικού αριθμού πελατών με ατομικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας. Η INTERAMERICAN ενημερώνει τους πελάτες της αλλά και λοιπούς ενδιαφερόμενους, από το εταιρικό website και ειδική σελίδα landing που δημιούργησε, για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή.

To Medi-ON είναι η πρώτη εφαρμογή ελέγχου συμπτωμάτων που έχει επικυρωθεί επιστημονικά, με ακρίβεια 91,3%. Νοσοκομεία και ινστιτούτα σε Ευρώπη και Αμερική συνεχίζουν σταθερά τις κλινικές μελέτες για την ακρίβεια των αξιολογήσεων, με πιο πρόσφατη σχετική συνεργασία αυτή με το Yale New Haven Health System, ένα από τα σημαντικότερα συστήματα υγείας στις ΗΠΑ, που περιλαμβάνει πέντε νοσοκομεία και συνεργάζεται με την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Yale. Η εφαρμογή έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα 4.000.000 αξιολογήσεις συμπτωμάτων, οι οποίες μέσω της μηχανικής μάθησης (machine learning) εξελίσσουν τον αλγόριθμο και βελτιώνουν διαρκώς την ακρίβεια των απαντήσεων σε οποιοδήποτε σύμπτωμα υγείας. Επισημαίνεται ότι το Medi-ON βραβεύθηκε κατά το 2018 για την επιστημονική ακρίβειά του στο ετήσιο συνέδριο NODE Health (Network of Digital Evidence in Health).

Παράλληλα με την εγκυρότητά του, το Medi-ON αναδεικνύει το μέλλον της ιατρικής στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας υγείας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence), προηγμένη δυνατότητα που ελάχιστα apps ελέγχου συμπτωμάτων τη χρησιμοποιούν. Το Medi-OΝ είναι ένα από αυτά, προσφέροντας μια πρωτόγνωρη μοναδική εμπειρία στους πελάτες υγείας της INTERAMERICAN. Τα στοιχεία που συμπληρώνει ο ασθενής στην εφαρμογή είναι απόρρητα και η εταιρεία δεν έχει καμία πρόσβαση σε αυτά, συνεπώς δεν επηρεάζουν τα συμβόλαια που ο ίδιος διαθέτει.

Οι μοναδικές δυνατότητες του Medi-ON το καθιστούν ιδιαίτερα χρήσιμο σε γονείς και οικογένειες, φοιτητές, εργαζόμενους και σε κάθε πολίτη που είναι ανοικτός στη χρήση εφαρμογών για κινητό τηλέφωνο ή τάμπλετ, καθώς ιδιαίτερα στην παρούσα περίοδο η πρόσβαση σε γιατρούς, νοσοκομεία και υπηρεσίες υγείας γενικότερα αποφεύγονται στο βαθμό που είναι δυνατόν, για λόγους ασφάλειας. Η διαδικασία χρήσης περιλαμβάνει πολύ απλά βήματα για τον ασφαλισμένο:

Απαντά ένα σύνολο ερωτήσεων με προσωποποιημένες πληροφορίες όπως: φύλο, ηλικία, ιστορικό αλλεργιών, ιατρικό ιστορικό ασθενειών ή εγχειρήσεων και φαρμακευτική αγωγή που πιθανόν να συσχετίζονται με τα συμπτώματα.

Ενημερώνεται από την εφαρμογή για το πιθανό πρόβλημα υγείας και αν τα συμπτώματά του είναι πράγματι ανησυχητικά και ενδείκνυται να μιλήσει με γιατρό εκείνη τη στιγμή ή αργότερα.

Η εφαρμογή μπορεί να τον συνδέσει, ώστε να μιλήσει άμεσα με τους γιατρούς της Γραμμής Υγείας 1010, τηλεφωνικά ή μέσω chat.

Ο πελάτης, εφ’ όσον έχει τον δικό του μοναδικό κωδικό, μπορεί να δημιουργήσει και να κρατήσει απόρρητο το προσωπικό ιατρικό ιστορικό του.

Η εφαρμογή μοιράζεται το ιστορικό με τον γιατρό της Γραμμής Υγείας 1010 ή του chat, μόνον εφ’ όσον ο ασφαλισμένος το επιθυμεί.

Λεπτομερή πληροφόρηση για το Medi-ON μπορεί να λάβει κάθε ενδιαφερόμενος στο εταιρικό website: www.interamerican.gr. Οι ασφαλισμένοι της INTERAMERICAN, μπορούν να κατεβάσουν το Medi-ON από τις πλατφόρμες Google Play ή App Store, ενεργοποιώντας το με τον μοναδικό προσωπικό κωδικό που αποστέλλεται σε αυτούς από την εταιρεία.