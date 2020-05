To Insurancemarket.gr απέκτησε την Πιστοποίηση Great Place to Work®

To insurancemarket.gr, η κορυφαία εταιρεία παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και μεγαλύτερη ιστοσελίδα σύγκρισης ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα, με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι απέκτησε την Πιστοποίηση του Great Place toWork®, (CERTIFIED by Great Place to Work®) μετά από μια μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση η οποία πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas.

Η Πιστοποίηση αυτή βασίζεται κατά κύριο λόγο, στην άμεση, ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση των 100 εργαζομένων της εταιρείας για το πόσο ικανοποιημένοι είναι από την εργασία τους στο insurancemarket.gr σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η συνεργασία, η ψυχολογία, η επικοινωνία, οι ευκαιρίες ανέλιξης, οι παροχές και το εργασιακό τους περιβάλλον.

Η διάκριση δικαιώνει την φιλοσοφία της εταιρείας ότι στο κέντρο κάθε σημαντικής προσπάθειας βρίσκεται η ενθάρρυνση της ατομικής δημιουργικότητας και η δεμένη ομάδα. Για αυτό άλλωστε η εταιρεία δίνει προτεραιότητα στην επιλογή των ανθρώπων της και στην δυνατότητα του καθενός ξεχωριστά να εξελιχθεί με βάση τα δικά του προτερήματα και ταλέντα.

“Ο πήχης ανεβαίνει ολοένα και ψηλότερα και συνεχίζουμε δυναμικά την ανοδική μας πορεία με συνεχή επένδυση στο σημαντικότερο κεφάλαιο, τους ανθρώπους μας. Η εταιρεία, επενδύοντας διαρκώς στους ανθρώπους της, χτίζει σταθερές βάσεις, πάνω στις οποίες μπορεί να στηρίζεται για να συνεχίσει να εξελίσσεται, να θέτει συνεχώς υψηλότερους στόχους και να συμβάλλει στην ελληνική κοινωνία και οικονομία” δήλωσε ο CEO της εταιρίας Σωτήρης Παπαντωνόπουλος.