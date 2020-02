Νέο πρόγραμμα E.I.A.S.: Certified specialist in Business Psychology

κάθε Τετάρτη, από την Τετάρτη 1 Απριλίου

έως και την Τετάρτη 6 Μαΐου 2020, 16.00-19.20

Όλοι ζούμε στους ιλιγγιώδεις ρυθμούς, στις ταχύτητες και στις απαιτήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και της ψηφιακής εποχής, των έντονων αλλαγών και των μεγάλων ανατροπών. Οι συνθήκες αυτές, της ταχύτητας και της αλλαγής, χαρακτηρίζουν κάθε στιγμή της ζωής μας, πρωτίστως της δουλειάς μας, αλλά και κάθε στιγμή της προσωπικής και οικογενειακής μας ζωής. Η ψυχολογία μας επηρεάζεται, η εργασία μας δεν έχει πια τα σταθερά γνωρίσματα που διακρίναμε έως χτες, ενώ το επιχειρησιακό μας περιβάλλον αλλάζει δραστικά, ψηφιοποιούμενο και μετασχηματιζόμενο καθημερινά, πιο απαιτητικό από ποτέ.

Η καλή αντίληψη των συνθηκών αυτού του νέου «κόσμου» μας και η ικανότητα δημιουργικής και έγκαιρης κατανόησης των απαιτήσεων του, είναι το «διαβατήριο» της προόδου μας, του μέλλοντός μας και της προοπτικής εξέλιξής μας, στην εργασία μας, στην επιχείρησή μας και συνολικότερα στις απαιτήσεις του νέου αυτού μοντέλου της ζωής μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιχειρησιακής και Εργασιακής Ψυχολογίας, EIAS Certified Specialist in Business Psychology, προσφέρει ισχυρότατες εγγυήσεις προόδου και ανάπτυξής μας στον νέο αυτό «κόσμο» των προκλήσεων, των αλλαγών, αλλά και των μεγάλων ευκαιριών και προοπτικών αποδοτικής ανέλιξής μας στο απαιτητικό επιχειρησιακό μας περιβάλλον του σήμερα και του αύριο.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

1η Ενότητα: Πώς από «λευκή κόλλα» μετατρεπόμαστε σε ένα σύνθετο πολύτομο έργο; Πώς δημιουργούνται μέσα μας οι πεποιθήσεις και με ποιον τρόπο καθορίζουν τη στάση μας απέναντι στη ζωή; Με ποιον τρόπο αυτή η στάση επηρεάζει τις εργασιακές μας σχέσεις και τα αποτελέσματα που φέρνουμε; Πώς εμπλέκονται τα συναισθήματά μας στον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε;

2η Ενότητα: Τι είναι η Συναισθηματική Νοημοσύνη και πώς μπορούμε να την αποκτήσουμε; Πώς μπορεί να μας αποτρέψει από το να συμμετέχουμε σε «ψυχολογικά παιχνίδια» που οδηγούν σε παρεξηγήσεις και εντάσεις; Πώς θα φωτίσουμε το ασυνείδητο, ώστε να γίνουμε κυρίαρχοι του εαυτού μας;

3η Ενότητα: Υπάρχουν αρνητικοί άνθρωποι ή αρνητικές συμπεριφορές; Πώς αντιμετωπίζονται οι αρνητικές συμπεριφορές στον εργασιακό χώρο; Πώς καταστρώνουμε ένα πρόγραμμα ενθάρρυνσης για να προλάβουμε τις αρνήσεις, τις αντιστάσεις και τις συγκρούσεις; Με ποιον τρόπο μπαίνουν τα όρια, ώστε να μην λειτουργούν καταπιεστικά; Τι είναι οι λογικές συνέπειες και πώς εφαρμόζονται;

4η Ενότητα: Τι φταίει με τις αλλαγές και γιατί αντιστεκόμαστε; Ποιοι είναι οι μηχανισμοί πρόσληψης των πληροφοριών από το εξωτερικό περιβάλλον και πώς επηρεάζουν τη στάση μας απέναντι στα πράγματα; Ποια μοτίβα ακολουθούν οι συμπεριφορές μας και πώς τα αναγνωρίζουμε, ώστε να μην αυτοπαγιδευόμαστε;

5η Ενότητα: Πώς περνάμε από το «εγώ» στο «εμείς»; Τι ακριβώς σημαίνει να γίνουμε ομάδα; Τι είναι η ομάδα και τι ακριβώς σημαίνει ομαδικότητα; Με ποιον τρόπο βοηθά η ομαδικότητα στην αύξηση των αποτελεσμάτων; Τι χρειάζεται για να κυριαρχήσει το ομαδικό πνεύμα ανάμεσά μας;

6η Ενότητα: Ποια είναι τα βασικά μοντέλα ηγεσίας και πώς αναγνωρίζουμε ποιο είναι το κατάλληλο για την περίπτωσή μας; Τι ακριβώς σημαίνει να είσαι ηγέτης; Γιατί χρειαζόμαστε όλοι τις γνώσεις περί ηγεσίας; Πώς ενδιαφέρει το Ασφαλιστικό Στέλεχος και τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή το θέμα της ηγεσίας και πώς μπορεί να το αξιοποιήσει;

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Όλους τους συναδέλφους μας που ενδιαφέρονται να καταλάβουν τις σημαντικότατες εφαρμογές των Επιστημών Ψυχολογίας και Συμπεριφορικής, στο σύνολο των πλευρών και των εκδηλώσεων της ζωής μας, προσωπικών, οικογενειακών, κοινωνικών και επαγγελματικών.

Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν την ιδιότητα αντίληψης των αλλαγών που σημειώνονται στο επιχειρησιακό και εργασιακό περιβάλλον τους, να επιδρούν θετικά και αποδοτικά σε αυτές και να διαμορφώνουν αποτελεσματικά συστήματα και τρόπους επικοινωνίας με ομόλογα στελέχη, συνεργάτες, συναδέλφους και πελάτες τους.

Στελέχη που αναγνωρίζουν τις επιδράσεις των επιστημών ψυχολογίας και συμπεριφορικής, ως πολύ σημαντικές στην επαγγελματική εξέλιξή τους, στην καριέρα τους και στα group dynamics του εργασιακού και του ευρύτερου επιχειρησιακού περιβάλλοντός τους.

Ειδικότερα, στελέχη των Διευθύνσεων Προσωπικού, Πωλήσεων, Marketing, Εκπαίδευσης, Operations και Οικονομικών Υπηρεσιών που εκτιμούν την εξωστρέφεια και την αλλαγή ως ισχυρούς μοχλούς ανάπτυξής τους και διαμόρφωσης συνθηκών προόδου των επιχειρήσεών τους και των τομέων ευθύνης τους.

Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν την τεχνογνωσία αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαμόρφωσης αποδοτικών σχέσεων με τους πελάτες και τους συνεργάτες τους, προς τον σκοπό επαύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους και μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων πωλήσεών τους.

Στελέχη Τραπεζών και άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών, που αναγνωρίζουν την Ψυχολογία και τη Συμπεριφορική ως ισχυρές δυνάμεις προόδου τους και θετικής επίδρασής τους στο εργασιακό και επιχειρησιακό περιβάλλον τους.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Επιστημονική Υπεύθυνη και βασική Εισηγήτρια του Προγράμματος είναι η Δρ Σμαρούλα Παντελή, εμπειρότατη Ψυχολόγος, με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Surrey της Αγγλίας, κάτοχος Μ.Sc. και Ph.D. in Psychology. H Δρ Παντελή έχει αναπτύξει πολυετείς εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές συνεργασίες με σημαντικές Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις της Χώρας μας και έχει ηγηθεί εξειδικευμένων ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων, με θεματικά αντικείμενά τους την Ψυχολογία της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς, την Ηγεσία, τη Συναισθηματική Νοημοσύνη, την Ανάπτυξη Ομαδικότητας, την Εξωστρέφεια και την Επικοινωνία. Η εμπειρία της, εκτείνεται, επίσης, σε αγορές πέραν της ασφαλιστικής, πάντοτε όμως με κέντρο του ενδιαφέροντός της το διοικητικό προσωπικό και τα δίκτυα πωλήσεων των επιχειρήσεων. Έχει διδάξει Ηγεσία και Συναισθηματική Νοημοσύνη στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Διετέλεσε Τακτικό Μέλος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Είναι συγγραφέας βιβλίων ψυχολογίας και παιδαγωγικών ιστοριών. Ενδεικτικά, από τις Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ κυκλοφορεί το βιβλίο της «Τα μυστικά της ομαδικής επιτυχίας: από την θεωρία στην πράξη». Αρθρογραφεί στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, ενώ διατηρεί τακτική παρουσία σε εκπομπές της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Είναι ανεξάρτητη Ψυχολόγος και διευθύνει ομάδες ψυχοθεραπείας και αυτογνωσίας, διπλωματούχος ψυχοδραματίστρια και κοινωνιοδραματίστρια από πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα της Αγγλίας.

Προσκεκλημένος Guest Speaker είναι ο κος Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ανθρωπίνων Πόρων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου. Απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτωρ του University of KENT της Μεγάλης Βρετανίας, ο κος Χυτήρης διαθέτει πλούσια ακαδημαϊκή εμπειρία και διεθνείς παραστάσεις στη συμβουλευτική των Επιχειρήσεων, την καινοτομία και τη σύγχρονη ανάπτυξη του ανθρωπίνου «κεφαλαίου» τους. Η αρθρογραφία του φιλοξενείται σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και επιθεωρήσεις, ενώ το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει αξιοπρόσεχτες μελέτες, έρευνες και επιστημονικές εκδόσεις επί θεμάτων management, Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διδάσκουν, επίσης:

H κα Αναστασία Τομαρά, Leadership Expert and Coach. Στην επαγγελματική καθημερινότητά της, η κα Τομαρά προσεγγίζει την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και τη συμβουλευτική, στο πλαίσιο σύγχρονων και εφαρμοσμένων τεχνικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP) και εφαρμοσμένου θεάτρου. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχει αναλάβει και φέρει σε πέρας τη στελέχωση θέσεων ευθύνης εταιρειών μεγάλου μεγέθους, ενδεικτικά της COSMOTE και της INTRALOT, στο πλαίσιο των καθηκόντων της ως Performance Manager, Οn the Job Trainer and Coach. Oι σπουδές της αφορούν στα θεματικά αντικείμενα του Marketing, του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού και της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

Η κα Αγγελική Τομαρά, Senior Trainer and Coach, εξειδικεύεται στην εκπαίδευση ενηλίκων, χρησιμοποιώντας διαδραστικές μεθόδους με στόχο την απελευθέρωση της εκφραστικότητας και της δημιουργικότητας, οξύνοντας την παρατηρητικότητα και την αντιληπτική ικανότητα σε κοινωνικά περιβάλλοντα και σε περιβάλλοντα εργασίας και επιχειρήσεων. Με επαγγελματικό υπόβαθρο που προέρχεται από τον αεροπορικό τομέα, έχει αποκτήσει πλούσια εμπειρία σε θέματα Customer Experience and Sales Development. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και, επίσης, του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Φυσική Τάξη

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Παρέχεται έκπτωση προεγγραφής 30% επί των αρχικών διδάκτρων, έκπτωση 50% στα Μέλη της EIAS ALUMNI SOCIETY και ειδικές εκπτώσεις υπέρ των Μελών του Ινστιτούτου.

