Σαρρηγεωργίου, Βρούτσης για τον ρόλο του HR στη σύγχρονη εργασία

Με ομιλία του Υπουργού Εργασίας και συμμετοχή περισσότερων από 240 στελεχών HR πραγματοποιήθηκε το 23ο Συμπόσιο Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG.

Η εξατομικευμένη επικοινωνία και η προσωποποιημένη επαφή φαίνεται να είναι o «χρυσός κανόνας» του HR (Human Resources) για recruiting, προσέλκυση και διακράτηση ταλέντων και αντιμετώπιση θεμάτων ψυχικής υγείας εργαζομένων, σε ένα περιβάλλον όπου «τα πάντα ρει».

Αυτό ήταν το κεντρικό συμπέρασμα του 23ου Συμποσίου Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG, το οποίο παρακολούθησαν περισσότερα από 240 στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το 23ο Συμπόσιο Ανθρώπινου Δυναμικού πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου: σε μια «φορτισμένη» για τα εργασιακά θέματα ημέρα (λόγω γενικής απεργίας), ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης ανέδειξε μέσα από την εναρκτήρια ομιλία του στο Συμπόσιο τις βασικές αρχές του νέου «κοινωνικού συμβολαίου» για την αγορά εργασίας, με κύρια σημεία αναφοράς το Εργάνη 2 και το ψηφιακό ωράριο, την προστασία κατά της αδήλωτης εργασίας, την επικαιροποίηση του συνδικαλιστικού νόμου αλλά και την ασφαλιστική μεταρρύθμιση.

O Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου εξήρε τον ρόλο του HR στη διαμόρφωση του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος και δήλωσε ότι η αλλαγή στο πλαίσιο εργασιακών θεμάτων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Στο Συμπόσιο κατέστη εμφανές ότι βρισκόμαστε στην αρχή μια νέας εποχής για την ηγεσία και την ανάπτυξη των ανθρώπων: «Επιλέξαμε, με το slogan του φετινού Συμποσίου “Τα Πάντα Ρει” να εκφράσουμε, στην 23η μας χρονιά, όχι μόνο το ότι ο περίφημος και αναγκαίος σήμερα επιχειρησιακός μετασχηματισμός, περνά μέσα από το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά κυρίως, τις διαφορετικές διαστάσεις που απέκτησε ο ρόλος του στελέχους διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού όλα αυτά τα χρόνια» τόνισε ο Βαγγέλης Αποστολάκης, Αντιπρόεδρος της KPMG στην Ελλάδα.

Η ψυχική υγεία στο επίκεντρο

«Σε ένα περιβάλλον εργασίας, χρειαζόμαστε κάθε είδους χαρακτήρα, με τις φοβίες και τις αδυναμίες που μπορεί να έχει ο καθένας μας: δουλειά του HR είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν με εποικοδομητικό τρόπο κάθε στοιχείο της προσωπικότητάς τους στον εργασιακό τους ρόλο», τόνισε η Δρ. Τίνα Κοκλάμη, Αεροπορική Ψυχολόγος της Aegean Airlines, υπερθεματίζοντας της πρόληψης σε θέματα ψυχικής υγείας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η εργασιακή ψυχολόγος Νέλλυ Γιαννακά, Επικεφαλής του Ergo Well-being της Ergonomia επισήμανε ότι, από τη στιγμή που μια αυτοκτονία λόγω στρες έχει δεδικασμένο ως εργατικό ατύχημα, οι πρωτοβουλίες για την ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη.

Προσελκύοντας ταλέντα

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι ανάγκη να απεμπολήσουμε τη «στερεοτυπική» εικόνα που έχουμε για το ταλέντο ως άτομο με ξεχωριστές ικανότητες «παντός καιρού» και να επενδύσουμε σε συνθήκες που θα ευνοήσουν το ταλέντο να αναπτυχθεί και να ενταχθεί αποτελεσματικά σε μια ομάδα: αυτός ήταν ο κοινός τόπος των τοποθετήσεων της συζήτησης πάνελ, με θέμα την προσέλκυση και διακράτηση ταλέντου, την οποία συντόνισαν οι Πέγκυ Βελλιώτου, Γενική Διευθύντρια της KPMG στην Ελλάδα και Γιώργος Ντερβάκος, Ιδρυτής της TAOLIN με συμμετέχοντες τους Μαρίνα Βέργου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Groupama, Μαρία Βεσλεμέ, Director of People and Culture της Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, Αλεξάνδρα Ελευθερίου, Regional HR SEE, Turkey & Brazil & Group Employee Engagement Director της ΤΙΤΑΝ, Στάθα Κρεμμύδα, People Operations Director της Softomotive και Αλέξανδρο Μαρασλίδη, HR Manager της Angelicoussis Group.

Για τον Jan Karel Sindorff, Head of Global Talent Acquisition της ING, οι οργανισμοί που θέλουν να είναι ελκυστικοί στα «ταλέντα» οφείλουν να κατανοήσουν ότι η «εμπειρία υποψηφίου» ξεκινά πολύ πριν τη συνέντευξη, αλλά και να επενδύσουν στην ομοιόμορφη προβολή τους ως employer brand και στο συνεπές feedback μετά τη συνέντευξη.

HR οικονομίες κλίμακας

Σε καιρούς οικονομικής κρίσης, οι άνθρωποι του HR καλούνται συχνά να πάρουν δύσκολες αποφάσεις. Είναι λοιπόν εξόχως ενθαρρυντικό το ότι στο 23ο Συμπόσιο Ανθρώπινου Δυναμικού, τις εντυπώσεις έκλεψαν δύο παρουσιάσεις σχετικά με τον ρόλο του HR όταν ο οργανισμός μεγεθύνεται.

Η Ειρήνη Ψημίτη, HR & Communications Director της CEPAL μίλησε για το «ταξίδι» της εταιρείας από τα 40 στα 302 άτομα, τονίζοντας ότι η σημαντικότερη πρόκληση για το HR είναι να κρατάει δυνατό το «πάθος» της μικρής ομάδας και να το μεταφέρει σε μεγαλύτερα μεγέθη.

Στο ίδιο μοτίβο, ο employee experience expert Volker Jacobs υποστήριξε ότι οι οργανισμοί πρέπει να κάνουν EX (employee experience) παρεμβάσεις σε μικρές ομάδες, και στη συνέχεια να κλιμακώνουν ανάλογα την ενέργεια στον οργανισμό. «Στο πλαίσιο του experience economy, οι εταιρείες που δημιουργούν θετικό EX μπορούν να προσελκύσουν ταλέντα που δεν θα εργάζονται μόνο για τα χρήματα» τόνισε ο ίδιος.

Επιστήμη, Τεχνολογία και… Θέατρο

Πώς θα λειτουργεί ένα τμήμα HR όπου ο κάθε εργαζόμενος θα έχει αυτόματα τον απόλυτο έλεγχο επί των προσωπικών δεδομένων που κοινοποιεί στον εργοδότη; Πώς το blockchain βάζει τέλος στα «φουσκωμένα βιογραφικά» και τα «ψεύτικα πτυχία»;

Η επικεφαλής του Blockchain Scouting Group Karolina Marzantowicz έδωσε στο κοινό του Συμποσίου μια πρώτη εικόνα του πώς το blockchain υπόσχεται να μετασχηματίσει (και) το HR.

Την ανάγκη για περισσότερη επιστημονική στοιχειοθέτηση δημοφιλών εργαλείων HR υποστήριξε στην παρουσίασή του ο “HR Sceptic” Patrick Vermeren, επισημαίνοντας ότι πολλά από τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται έχουν τη βάση τους σε θεωρίες που αναπτύχθηκαν πριν από αρκετές δεκαετίες, και σε εντελώς διαφορετικό από το HR πλαίσιο.

Το 23ο Συμπόσιο Ανθρώπινου Δυναμικού έκλεισε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο: με τη διάσημη ηθοποιό και σκηνοθέτιδα Κάρμεν Ρουγγέρη να αφηγείται την πορεία της στη Βερώνη Παπατζήμου, Γενική Διευθύντρια της KPMG στην Ελλάδα, υπενθυμίζοντας με αφοπλιστικά ειλικρινή τρόπο στους ανθρώπους του HR τις σταθερές αξίες του ήθους, της εργατικότητας, του πάθους και της εμμονής στην ποιότητα.