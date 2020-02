Η Πρόεδρος της Επ. Κεφαλαιαγοράς, Β. Λαζαράκου στο 1o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης

Άλλη μια συμμετοχή υψηλού επιπέδου στο 1ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης.

H Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α) σε συνεργασία με την Ethos Media, το οικονομικό & επιχειρηματικό portal banks.com.gr, το ασφαλιστικό περιοδικό Insurance World και το portal Insuranceworld.gr διοργανώνουν το 1o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης (#ocin20), το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 στo Athenaeum InterContinental.

Η Βασιλική Λαζαράκου είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ). Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (JSD) από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (New York University School of Law) με θέμα διδακτορικής διατριβής «Συγκριτική Επισκόπηση των Αποκρατικοποιήσεων με επίκεντρο την Ελλάδα» και Μεταπτυχιακού στις Διεθνείς Νομικές Σπουδές (LLM in International Legal Studies) από την ίδια νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι δικηγόρος Αθηνών (Παρ’ Αρείω Πάγω) και Νέας Υόρκης και έχει εξειδίκευση σε θέματα δικαίου της κεφαλαιαγοράς, εξαγορών και συγχωνεύσεων, αποκρατικοποιήσεων, εταιρικού και εμπορικού δικαίου. Έχει εργαστεί για πάνω από 20 χρόνια ως Εταίρος σε μεγάλες δικηγορικές εταιρείες και για πάνω από 10 έτη ήταν επικεφαλής του αντίστοιχου Τμήματος χρηματοπιστωτικού δικαίου των δικηγορικών εταιρειών. Επίσης διετέλεσε Αντιπρόεδρος Α’ της ΕΚ από το Σεπτέμβριο του 2012 έως τον Δεκέμβριο 2015.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται, μεταξύ πολλών άλλων επίσης σημαντικών ομιλητών, η τοποθέτηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Γιάννη Βρούτση στο 1ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Εν μέσω σημαντικών τομών και νέων δεδομένων που φέρνει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, κρίσιμο ζήτημα αποτελεί το μέλλον των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και η πορεία του 2ου πυλώνα για το σύνολο της κοινωνίας και της οικονομίας.

Το παρόν στο Συνέδριο θα δώσουν, επίσης, άνθρωποι της αγοράς, εκπρόσωποι εργαζομένων/εργοδοτών, asset managers, αναλογιστές, ορκωτοί λογιστές, εσωτερικοί ελεγκτές και λοιποί εμπειρογνώμονες με στόχο μια ολιστική προσέγγιση της δράσης και του τρόπου λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.