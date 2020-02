Πλησιάζει το γεγονός της Ασφαλιστικής αγοράς

της Ελενας Ερμείδου

Τρεις ημέρες απομένουν για να ανοίξει την αυλαία του στο Μέγαρο Μουσικής το συνέδριο MDRT Ελλάδος. Το ετήσιο ραντεβού των ασφαλιστών και οικονομικών συμβούλων έχει ανανεωθεί για τις 7 Φεβρουαρίου με την συμμετοχή διεθνών ομιλητών υψηλού κύρους.

Με ‘οδηγό’ τον Κάρολο Μαρκουίζο, Country Chair 2019 -2020 της Επιτροπής Επικοινωνίας στην Ελλάδα, και συνοδοιπόρους όλους τους ασφαλιστές και οικονομικούς σμβούλους από τον κλάδο το MDRT μέσα από την θεματολογία και τις διασυνδέσεις που έχει με την αγορά στηρίζει τον κλάδο δίνοντας ώθηση και κίνητρα για ανάπτυξη

Ο στόχος της φετινής διοργνάνωσης είναι η ενημέρωση για τις εξελίξεις στα διεθνή και και η έμπνευση για τους επαγγελματίες του χώρου. Το συνέδριο θα δώσει κίνητρα ώστε οι σύνεδροι να αποτελέσουν μέλη του διεθνούς θεσμού.

Ασφάλειες χωρίς την φυσική παρουσία και των ανθρώπων δεν υφίστανται, το συνέδριο θέλει να τονώσει και να διαδώσει την ιδέα. Εχει δουλέψει πάνω στο τομέα και αισιοδοξεί ότι η πορεία του θα είναι σε ευθύ δρομό και μακρά, βοηθώντας να εξελιχθούν και να βελτιωθούν τα εργαλεία που κρατούν στα χέρια τους οι ασφαλιστές.

To φετινό πρόγραμμα του MDRT

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

MDRT DAY GREECE 2020

7 Φεβρουαρίου 2020 – 7 February 2020

08.30 – 09.00

Άφιξη – Εγγραφές – Καφές

Arrival – Registration – Morning Coffee

09.00 – 09.15

Έναρξη Συνάντησης – Ευχαριστίες σε Χορηγούς

Opening of the Meeting – Acknowledgement of the Sponsors

09.15-09.20

Κάρολος Β.& Α. Μαρκουίζος – Karolos V&A Markouizos

Country Chair MDRT Greece 2018-2020

“Τι είναι το MDRT? – What is MDRT?”

09.20-10.10

Tony Gordon

Πρών Πρόεδρος MDRT – “Απλά Βήματα για Μεγάλη Παραγωγή”

MDRT Past President – “Simple Steps to Big Production”

10.10-10.20

Κυριάκος Χατζηστεφάνου – Μέλος MDRT – “ΦΙΛΟΤΙΜΟ”

Kyriakos Chatzistefanou – MDRT Member – “FILOTIMO”

10.20-10.50

Sunny Istar Lee

MDRT Member, Investment Advisor Representative (IAR) “The 4 Principles I learned from MDRT”

Μέλος MDRT, Σύμβουλος Επενδύσεων – “Οι 4 Αρχές που έμαθα από το MDRT”

10.50-11.05 Διάλειμμα – Coffee Break

11.05-11.50

Sanjay Tolani – MDRT Member – “21st Century Financial Advisor”

11.50-12.10

Priti Kucheria – MDRT Member LUTCF, CFP, FSS – “If She Can Do It, Anyone Can!”

12.10-12.55

Aurora Tancock – MDRT Member – “Growing with MDRT”

12.55-13.50 ​Γεύμα – Lunch

13.50 -14.20

Anthony Jones – MDRT Member – “Your Financial Journey: My Role!”

14.20-14.25

Μάριος Χαραλάμπους – Μέλος MDRT – “MDRT Κύπρου”

Marios Charalampous – MDRT Member – “MDRT Cyprus”

14.25-14.45

Márta Borbála Király – MDRT Member – “How to Build a Referral System”

14.45-15.05

Tamsin Astor – PhD Chief Habit Scientist | International Speaker | Author – “3 Steps to Habit Mastery: Change Your Habits, Change Your Life”

15.05-15.20 Διάλειμμα – Coffee Break

15.20-15.50

Ευχαριστίες & Αναγνώριση Μελών 2019 – MCC 2018-2020 – Εθελοντών – Εγγεγραμμένων Μελών 2020

Acknowledgements to 2019 Members – MCC 2018-2020 – Volunteers – Subscribed Members 2020

15.50 -17.05

MDRT SPEAKS

Κάρολος Β.&Α. Μαρκουίζος – MDRT Member Country Chair Greece – «Οι πωλήσεις είναι αγάπη»

Karolos V&A Markouizos – “Selling is Love”

Rima Antonios – Member MDRT – Country Chair Lebanon – “Protection Legacies”

Νίκος Σταυρινίδης – Διακεκριμένος Ασφαλιστικός Σύμβουλος MDRT , LUTCF, FSS – “Πρακτικές Ιδέες Πωλήσεων τις οποίες εφαρμόζω καθημερινά”

Nikos Stavrinides – Executive Insurance Consultant MDRT, LUTCF, FSS – “Practical Sales Methods that I Apply on a Daily Basis”

Παναγιώτης Λελεδάκης – Μέλος MDRT – “The Future is Now”

Panagiotis Leledakis – MDRT Member – “The Future is Now”

Σοφία Ζερβουδάκη – –Μέλος MDRT – “Your Best Brand Ambassador is … You”

Sophia Zervoudaki – MDRT Member – “Your Best Brand Ambassador is … You”

Naji Haddad – MDRT Area Chair Middle East Africa – “Day to Day ‘Practical Ideas’”

Κυριάκος Χατζηστεφάνου – Μέλος MDRT – “Day to Day ‘Practical Ideas’”

Kyriakos Chatzistefanou – MDRT Member – “Day to Day ‘Practical Ideas’”

17.05-17.15

Θωμάς Πουρλίδας – Μέλος MDRT – “Αλλάζοντας τον Κόσμο και Εμάς Βήμα – Βήμα”

Thomas Pourlidas – MDRT Member – “Step by Step Changing the World and Us”

17.15-17.55

Bhupinder Anand ACII dip PFS – Managing Director Anand Financial Architecture – “Smashing the Glass Ceiling! Breaking Through your Personal Barriers to Success”

17.55-18.00

Κλείσιμο – Closing