Τα 12 γεγονότα που θα σημαδέψουν το 2020

Δώδεκα γεγονότα -τάσεις που θα σημαδέψουν το 2020 παρουσίασε o executive editor του περιοδικού The Economist και αρχισυντάκτης της ετήσιας έκδοσης “ The World in 2020 ” Daniel Franklin :

1. Οι αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου θα επηρεάσουν όλον τον κόσμο και σχετικά με τις πιθανότητες επανεκλογής του Ντοναλντ Τραμπ σημασία έχει ο αντίπαλός του αλλά και η πορεία της οικονομίας μέχρι τότε.

2. Η εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας δεν είναι πολύ θετική. Οι τράπεζες έχουν προβλήματα, ιδίως στην Ευρώπη, ενώ πολλές οικονομίες είναι σε επιβράδυνση. Η αμερικανική οικονομία είναι το φωτεινό σημείο, με μια ισχυρή αγορά εργασίας και το χρηματιστήριο να σπάει ρεκόρ.

3. Η Κίνα ρίχνει βάρος στον στόχο της «ήπιας ευημερίας» και τη μείωση της φτώχειας.

4. Το Τόκιο διοργανώνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 και η Ιαπωνία επανατοποθετείται στον κόσμο.

5. 75 χρόνια από τον βομβαρδισμό της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι, οι συμφωνίες για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων φυλορροούν και εκφράζονται φόβοι για μια νέα εξοπλιστική κούρσα.

6. Πολλή συζήτηση γίνεται για την αειφορία, αλλά το ερώτημα είναι ποια πρακτικά μέτρα θα υπάρξουν.

7. Το Ντουμπάι διοργανώνει τη World Expo 2020.

8. Πολλές οι αποστολές στον πλανήτη Άρη.

9. Η τεχνολογία θα έχει τα πάνω της και τα κάτω της. Το Instagram θα βρεθεί στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των αμερικανικών εκλογών. Η φορολόγηση των τεχνολογικών εταιρειών δημιουργεί αντιπαραθέσεις, ενώ η ιδιωτικότητα παραμένει επίσης ένα μεγάλο ζήτημα. Στις θετικές τάσεις συγκαταλέγονται τα ιπτάμενα ταξί, τα εξατομικευμένα φάρμακα,

ενώ η AI θα επηρεάζει τα πάντα.

10. Έτος του Νοσηλευτή το 2020 και η ανάγκη για νοσηλευτές και νοσηλεύτριες παγκοσμίως είναι μεγάλη, ενώ μία από τις πολλές σημαντικές επετείους της χρονιάς είναι τα 250 χρόνια από τη γέννηση του Μπετόβεν.

11. Το streaming γίνεται ισχυρή τάση στην ψυχαγωγία, μαζί με το gaming, που θα επηρεαστεί από την εισαγωγή του 5G.

12. Αρχίζει μια νέα δεκαετία, που θα αναδείξει πολλές νέες τάσεις, μεταξύ άλλων, θα είναι η δεκαετία των “yold”, δηλ. των νεο-ηλικιωμένων.