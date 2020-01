Lock on the converging point on a circuit, security concept

Εν εξελίξει το περιστατικό με τις κλοπές δεδομένων της Ελενας Ερμείδου Εν εξελίξει και υπό παρακολούθηση βρίσκεται το συμβάν που αφορά στις κλοπές προσωπικών δεδομένων σε εταιρεία ταξιδιωτικής πρακτόρευσης. Σύμφωνα με πηγές του IW που εξειδικεύονται στις Cyber Ασφαλίσεις, και βάσει των τελευταίων ενημερώσεων δεν πρόκειται για ελληνική εταιρεία, ούτε για την εταιρεία πρακτόρευσης booking όπως είχε αρχίσει να συζητείται. Πρόκεται για εταιρεία που έχει έδρα τις ΗΠΑ με αντικείμενο την διαχείριση λογαριασμών. Ωστόσο άγνωστο παραμένει για την ώρα το ποιοι ήταν και είναι οι προμηθευτές της και συνεργάτες της. Σύμφωνα με τα στοιχεία παρατηρείται αύξηση πάνω από 80% στα συμβόλαια κατά cyber κινδύνων στο χρονικό διαστημα 2017-2018, μέση αύξηση 72% στα ασφάλιστρα, ενώ η προβλεπόμενη μέση ετήσια αύξηση μέχρι το 2025 θα φτάνει στο 25%. Υπαρχουν πολλοί κίνδυνοι, όπως είναι οι silent κίνδυνοι, Standalone Cyber, Cyber Endorsmenets. Στην Ελλάδα οι πιο συνηθισμένοι είναι το telephone hacking, ransom, και απάτες στις μεταφορές κεφαλαίων. Στις cyber ασφαλίσεις την πρωτιά κατέχουν οι ΗΠΑ ενώ δεύτερη στην σειρά έρχεται η Ευρώπη. Μεγάλος ο κίνδυνος και για τις ασφαλιστικές. Υπενθυμίζεται το 2019, η Equifax κλήθηκε να πληρώσει 700 εκατομμύρια δολάρια ως μέρος διακανονισμού με τις αμερικανικές Αρχές, μετά από την επίθεση που δέχτηκε από χάκερς εκθέτοντας προσωπικά δεδομένα 150 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η διαρροή των δεδομένων είχε συμβεί δύο χρόνια πριν. cyber Ελενα Ερμείδου ταξίδια τουρισμός