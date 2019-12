Όλα όσα θα γίνουν στο 32ο ασφαλιστικό συνέδριο του Insuranceforum.gr και του ΣΥ.Δ.Α.Μ

«Τα Νέα Δεδομένα στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση»

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019, 17.00 – 20.30

* Domotel Xenia Volos, Βόλος *

Έμπειρα στελέχη του κλάδου, αλλά και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων θα παρευρεθούν στο Ασφαλιστικό Συνέδριο του InsuranceForum.gr και του Συνδέσμου Διαμεσολαβούντων Ασφαλειών Ν. Μαγνησίας (ΣΥ.Δ.Α.Μ.) την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 και 17.00 – 20.30 στο Domotel Xenia Volos. Το νέο ασφαλιστικό συνέδριο με τίτλο «Τα Νέα Δεδομένα στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση» θα διεξαχθεί υπό την Αιγίδα του Επιμελητηρίου Μαγνησίας και αποσκοπεί στην ενημέρωση των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της περιοχής για τις σημαντικότερες προκλήσεις που παρουσιάζονται στην ασφαλιστική βιομηχανία σε ένα θεσμικά και τεχνολογικά αλλαγμένο περιβάλλον. Επί τάπητος θα τεθούν τα ζητήματα που ενδιαφέρουν άμεσα τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, το επάγγελμά τους και την προοπτική τους στην καθιερωμένη συνάντηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στο Βόλο.

Οι εισηγητές θα συζητήσουν με τους παρευρισκόμενους όλες τις σχετικές εξελίξεις με το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Στην κεντρική θεματολογία του συνεδρίου θα ξεχωρίσουν οι σημαντικότερες αλλαγές που έχουν επέλθει με την εφαρμογή του Ν.4583/2018 που προσάρμοσε την πολυσυζητημένη Οδηγία IDD στο Ελληνικό Δίκαιο. Παράλληλα, θα συζητηθούν η επιρροή του κανονισμού GDPR στην καθημερινή λειτουργία ενός ασφαλιστικού γραφείου αλλά και οι ασφαλιστικοί κλάδοι που θα αναπτυχθούν την επόμενη 10ετία κατά τη γενικότερη ψηφιοποίηση του επαγγέλματος.

Πιο συγκεκριμένα, στο συνέδριο θα μιλήσουν οι κ.κ.

Δημήτρης Τσεκούρας, CEO ARAG SE

Γιώργος Τσακατούρας, Διευθυντής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική

Μυρτώ Χαμπάκη, Διεθνή Project Ομίλου & Solvency II ARAG SE

Γιώργος Ραλλάκης, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης της LearningEvolution.gr

Στην πρώτη ενότητα «Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση και οι σύγχρονες ανάγκες του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή» ο κ. Τσεκούρας με την ομιλία του: «Η ασφάλιση κατά τη μετάβαση στη νέα εποχή και η Νομική Προστασία» θα κάνει μία προβολή στο μέλλον για το πώς θα εξελιχθεί η ασφάλιση στους τομείς των αυτοκινήτων, των εργασιακών, της περιουσίας, του περιβάλλοντος αλλά και της νομικής προστασίας.

Ο κ. Τσακατούρας με τη δική εισήγηση με τίτλο «Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση και οι σύγχρονες ανάγκες του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή» θα αναφερθεί στους νέους ορίζοντες και στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο νέο ασφαλιστικό περιβάλλον, εστιάζοντας στη γνώση και στην προφύλαξη οι οποίες θα μπορέσουν να λύσουν όλα τα θέματα της επόμενης δεκαετίας.

Η κα. Χαμπάκη, ετοιμάζει μία ξεχωριστή παρουσίαση με θέμα: «Internet of Things ή Insurance of Things; Έξυπνες συσκευές για έξυπνη ασφάλιση». Η κα. Χαμπάκη έρχεται να ξεκαθαρίσει πώς το internet of things αλλάζει ριζικά την ασφαλιστική βιομηχανία.

Ο κ. Ραλλάκης με την εισήγηση «Νέοι τρόποι πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων με τη βοήθεια του neuromarketing» θα ενημερώσει τους παρευρισκόμενους για το πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Neuromarketing για την ανάπτυξη των πωλήσεων μας. Το Neuromarketing μάς δίνει μια νέα μοναδική οπτική γωνία στη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου και τον τρόπο που αντιδράει στις προσπάθειες του marketing.

Η κα. Χαμπάκη παράλληλα στη δεύτερη ενότητα του συνεδρίου θα διεξάγει μία περιεκτική ομιλία με θέμα τον «Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων GDPR». Στην ομιλία της θα εντάξει όλες τις αλλαγές που πρέπει να γνωρίζουν οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές γύρω από τη νέα νομοθεσία.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει και ένα ενδιαφέρον στρογγυλό τραπέζι συζήτησης στο οποίο θα συμμετέχουν άνθρωποι της αγοράς, διαμεσολαβητές αλλά και εκπρόσωποι των εταιρειών. Συγκεκριμένα, θα συμμετέχουν οι:

Νίκος Μητσάκης, Αντιπρόεδρος ΣΥ.Δ.Α.Μ.

Γιώργος Τσακατούρας, Διευθυντής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική

Μυρτώ Χαμπάκη, Διεθνή Project Ομίλου & Solvency II ARAG SE

Γιώργος Ραλλάκης, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης της LearningEvolution.gr

Τα Ασφαλιστικά Συνέδρια του insuranceforum.gr και της Insurance Innovation αποτελούν πλέον θεσμό για την ελληνική ασφαλιστική αγορά, καθώς πραγματοποιούνται αδιαλείπτως από το 2012 σε πλήθος πόλεων της Ελλάδας με τη συνεργασία των συλλογικών φορέων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και ανασχεδιάζονται συνεχώς, ώστε να είναι πάντοτε επίκαιρα και χρήσιμα.

Το Συνέδριο συντονίζει ο κ. Αριστείδης Βασιλειάδης, Γενικός Διευθυντής της Insurance Innovation.

Χορηγοί Συνεδρίου : AIG, ARAG, ERGO HELLAS, DAS HELLAS, ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, AEGEAN INSURANCE, ASSET MANAGEMENT BROKERAGE, EXPERTO CREDE.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί υπό την Αιγίδα των:

Επιμελητήριο Μαγνησίας

Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος (Ε.Ε.Α.Ε.)

Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (Σ.Ε.Μ.Α.)

