Φ. Μιχάλη, Allianz: Ερχεται στην Ελλάδα η Next Care

Της Ελενας Ερμείδου

Με νέα στρατηγική στην Υγεία, την Ζωή, την Αποταμίευση, το Αυτοκίνητο, τις Εμπορικές και Βιομηχανικές ασφαλίσεις και το bancassurance μέσω της HSBC ξεκινά το 2020 για την Allianz Ελλάδος. Η Next Care εταιρεία διαχείρισης υπηρεσιών υγείας, και μέλος της Allianz Partners έρχεται στην Ελλάδα να επενδύσει, η Allianz Global Investors έχει κάνει το βήμα προς την Ελλάδα. Η Allianz για να τα πετύχει όλα αυτά έχει ό,τι χρειάζεται: τις καινοτόμες λύσεις, την τεχνογνωσία του ομίλου, το πολύ δυνατό brand, τους πελάτες, τους συνεργάτες, δήλωσε στο ετήσιο συνέδριο των πωλήσεων με τίτλο «Take the Next Step».

Το 2019 για την Allianz

Μέσα στο 2019 η Allianz πέτυχε:

να αυξήσει την παραγωγή της στην Υγεία για 3 η συνεχή χρονιά, να ενισχύσει τα χαρακτηριστικά των προϊόντων υγείας, και να δημιουργήσει νέα προϊόντα πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας.

, να σημειώσει ανάπτυξη στην αγορά, βελτιώνοντας τις διαδικασίες της, να ενισχύσει το μερίδιο της βελτιώνοντας τις συνεργασίες της,

να δώσει το νέο κανονισμό υγείας και ζωής με στόχο της ανάπτυξη και να σχεδιάσει νέα εργαλεία εκπαίδευσης.

Ο κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και την Κύπρο το 2019 σε σύγκριση με το 2018 αυξήθηκε 3,4%, και για την Ελλάδα μόνο +2,3%. Οι εμπορικες και βιομηχανικές ασφαλίσεις +20%.

Σημαντικός δείκτης για την δύναμη της και τις μελλοντικές της επενδύσεις το Solvency II. Από το 121% το 2018, ο δείκτης το 2019 αυξήθηκε και ανήλθε στο 131%.

Το 2020 και οι ευκαιρίες ανάπτυξης

Στόχος της για το 2020 είναι η περαιτέρω ανάπτυξη από τις ευκαιρίες που διαβλέπει στην ελληνική αγορά, εν μέσω ασφαλιστικής μεταρρύθμισης και του σχεδίου αναδιάρθρωσης της υγείας, προσέλκυσης νέων επενδύσεων και επανεκκίνησης της οικονομίας.

Με αυτά ως δεδομένα, βλέπει τον πελάτη να είναι πιο αισιόδοξος, να έχει λιγότερη ανασφάλεια για το μέλλον, βλέπει ότι ο πελάτης μπορεί να επαναξιολογήσει τις ανάγκες καλύτερα και καθαρότερα, επίσης ότι ο πελάτης ξεκινά να εμπιστεύεται περισσότερο τα δυνατά ονόματα σε σχέση με την εποχή της οικονομικής κρίσης, αναμένει αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, συνεπώς και αύξηση του ενδιαφέροντος για ασφάλιση.

Νέα στρατηγική

Σχεδιάζει νέα στρατηγική στην Ζωή με αφορμή της μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και την στροφή σε νέα προϊόντα χωρίς εγγυήσεις, με επίκεντρο τα unit linked, γνωρίζοντας τις μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης μέσα από τα πλεονεκτήματα που δίνει η νέα προϊόντικη παλέτα της Allianz σε συνεργασία με την Allianz Global Investors .

. Στην υγεία προσδοκά ανάπτυξη μέσω του My Health το οποίο στην δευτεροβάθμια ασφάλιση υγείας δίνει αναβαθμισμένες παροχές, και στην πρωτοβάθμια ενιαίο ασφάλιστρο στο My Primary Care .

το οποίο στην δευτεροβάθμια ασφάλιση υγείας δίνει αναβαθμισμένες παροχές, και στην πρωτοβάθμια ενιαίο ασφάλιστρο στο . Ενισχύει την θέση της στην υγεία με την είσοδο της Next Care στην Ελλάδα, οποία παγκοσμίως εξυπηρετεί 4 εκατομμύρια ασφαλισμένους, έδωσε το 2028, 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια αποζημιώσεις, έχει 400.000 προμηθευτές, και 1.700 εργαζόμενους. Με την βοήθεια της Next Care η Allianz θα επιτύχει να διαφοροποιηθεί στην αγορά, μεταξύ άλλων θα επιτύχει άμεση εκκαθάριση των υποχρεώσεων προς τα νοσοκομεία, προσαρμόζοντας τις ροές εισπράξεων των νοσοκομείων ανάλογα με τις συμφωνίες που θα υπογράψουν (μηνιαίες, εβδομαδιαίες, κτλ).

Τέλος, στοχεύει να ενισχύσει το μερίδιο της στο αυτοκίνητο με ποιοτικές υπηρεσίες και έκδοση νέων αυτοματοποιημένων προϊόντων.

Οι συνεργάτες της Allianz

Τo χαρτοφυλάκιο των συνεργασιών της διαθέτει 400 άτομα στο δίκτυο Agency fas, 1500 πράκτορες, 1000 μεσίτες, μία καλή 10ετή συνεργασία με την HSBC και στο αυτοκίνητο 23 μάρκες και 11 συνεργασίες. Στοχεύοντας στην ενίσχυση της παραγωγής των εμπορικών και βιομηχανικών ασφαλίσεων, η Allianz μεταξύ άλλων σχεδιάζει να αυξήσει τις συνεργασίες της με τους μεσίτες ασφαλίσων.