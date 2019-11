Προτάσεις της ΕΕ για την ασφάλιση των μεταφορών και υποδομών

Της Ελενας Ερμείδου

Για το ρόλο που μπορεί να παίξει η ιδιωτική ασφάλιση στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, την ασφάλιση των μεταφορών και την χρηματοδότηση των υποδομών μίλησαν εκπρόσωποι από την ΕΕ και τον ΟΗΕ στην 1η Διεθνή Διάσκεψη για τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Δίκτυα Μεταφορών στις 18 & 19 Νοεμβρίου που διοργανώνει η EEL σε συνεργασία με τον UNECE. Ρόλο κλειδί στην ενίσχυση του ρόλου της ασφάλισης έχει σύμφωνα με τα σχέδια της ΕΕ agency. Ωστόσο, το επίπεδο του ρίσκου ακόμα είναι πρωτόγνωρο, δεν μπορεί εύκολα να μετρηθεί και να καθοριστεί, χρειάζεται χρόνος και συνεργασία των φορέων απάντησε σε ερώτηση του IW εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών.

Τα δίκτυα και οι κόμβοι μεταφορών, δρόμοι, σιδηρόδρομοι, πλωτές οδοί, λιμένες συμβάλλουν στην ασφαλή, αποτελεσματική και αξιόπιστη μετακίνηση των ανθρώπων και αγαθών, σύμφωνα με την EEL και τον ΟΗΕ. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, μερικά εκ των οποίων αυξάνονται σε ένταση και συχνότητα, λόγω της κλιματικής αλλαγής, έχουν ως αποτέλεσμα καταστροφές στις υποδομές μεταφορών, λειτουργικές διαταραχές και πιέσεις στην ικανότητα και την αποτελεσματικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού.

«Το 25% των εκπομπών του θερμοκηπίου προέρχονται από τις μεταφορές» δήλωσε στο συνέδριο ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών Κωνσταντίνος Καραμανλής, παραθέτοντας τα σχέδια της κυβέρνησης για την ανάπτυξη της οικονομίας, των μεταφορών και τον περιορισμό του φαινομένου των εκπομπών του θερμοκηπίου.

Χρειάζεται σχέδιο για την διακοπή λειτουργιών και εφοδιαστικής αλυσίδας

Πάνω από το 80% των όγκου των φορτίων και το 70% της αξίας τους διακινείται μέσω θαλάσσης τόνισε η Regina Asariotis Chief Policy and Legislation Section, Division of Technology and Logistics, United Nations Conference on Trade and Development, θέτοντας υπό εξάρτηση την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα σε περίπτωση που προκληθεί καταστροφικό συμβάν.

Παράλληλα μιλώντας για την κλιματική αλλαγή και το ζήτημα της στάθμης των υδάτων υπογράμμισε ότι μέχρι το 2100 οι ζημιές από τις καταστροφές τροφίμων λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων θα φτάσουν τα 27 τρισεκατομμύρια δολάρια, το 2,8% του παγκοσμίου ΑΕΠ, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων την ανάγκη σχεδίου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την διακοπή λειτουργιών εφοδιαστικής αλυσίδας.

«Η προσαρμογή είναι στοιχίζει ακριβά, αλλά η απουσία προσαρμογής στοιχίζει ακόμα πιο ακριβά».

Η πρόληψη και η προσαρμογή σύμφωνα με τον ΟΗΕ είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Απαιτούνται όπως τονίστηκε επενδύσεις ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων στην επόμενη δεκαετία για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, τα οποία θα μπορούσαν να αποδώσουν οφέλη αξίας 7 τρισεκατομμυρίων.

Χρηματοδότηση με επενδυτικά κονδύλια ασφαλιστικών

Στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μεταξύ άλλων η χρηματοδότηση των έργων μεγάλων υποδομών από τις ασφαλιστικές αλλά και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, επίσης και οι τρόποι αύξησης της ασφαλιστικής διείσδυσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι ζημιές από την κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα διαμορφώθηκαν στα 12 δισεκατομμύρια το 2018. Εκ του συνόλου μόνο το 25% ήταν οι ασφαλισμένες ζημιές για το 2018. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το 5% στην Ανατολική Ευρώπη, το 70% στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Και ενώ ακόμα δεν έχει καθοριστεί το ρίσκο των ακραίων καιρικών φαινόμενων και των επιπτώσεων, σύμφωνα με το International Road Federation (IRF) Geneva το ρίσκο για τις ασφαλιστικές παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Οι επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη θα είναι σοβαρές μεταξύ αυτών αναμένεται να υπάρξουν μεγάλες απώλειες εσόδων, οικονομικές ζημιές, καταστροφές περιουσιακών στοιχείων, κα.

Η Ομοσπονδία συστήνει την χρήση μεταφορικών μέσων μηδενικών ρύπων, την προώθηση μέσων έξυπνης κίνησης, την χρήση αυτοκινούμενων οχημάτων, επενδύσεις στην καινοτομία, προσαρμογή, μέτρα πρόληψης, συνεργασίες, διάδοση της γνώσης.