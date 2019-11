Greece's prime minister Kyriakos Mitsotakis delivers his annual keynote speech during the opening of 84th Thessaloniki International Fair (TIF) in Thessaloniki, Greece on September 7, 2019. / Ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 84ης ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη, 7 Σεπτεμβρίου 2019.

Αναφορά Κ. Μητσοτάκη για τις μεγάλες αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση Μία ενδιαφέρουσα είδηση προανήγγειλε από το βήμα του “Thessaloniki Summit“, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η οποία αφορά τις μεγάλες αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρνει στο προσκήνιο ένα “νέο, καινοτόμο και απλό σύστημα”, που θα άρει τα αδιέξοδα των προηγούμενων ετών. “Είμαι σίγουρος ότι θα το αγκαλιάσουν όλοι. Αποσυνδέει την ασφάλιση από τα χρόνια εργασίας και το εισόδημα. Προσφέρει ελεύθερη επιλογή εισφορών”, επεσήμανε ο πρωθυπουργός. Thessaloniki Summit ασφάλιση Κυριάκος Μητσοτάκης