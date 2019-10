ΑΧΑ: Καινοτομία…με τηλεϊατρική και underwriting από απόσταση!

Του Βάιου Κρόκου

Τις συνεχείς προσπάθειες στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού της, υπό το πρίσμα των σύγχρονων αναγκών ανέδειξε στην χθεσινή εκδήλωση η AXA Ασφαλιστική

«Απλά και γρήγορα» όπως είναι το μήνυμα της, η AXA Ασφαλιστική επιδιώκει να είναι παρούσα από το στάδιο της πρόληψης ως την στιγμή της αποζημίωσης με ολιστική και αποδοτική εμπειρία προς τους πελάτες της.

Κατά την ομιλία του ο διευθύνων σύμβουλος της AXA Ασφαλιστικής, κ. Ερρίκος Μοάτσος σημείωσε πως στόχος είναι μια υγιής κοινωνία στο μέλλον και «σύμμαχοι στην πρόληψη», όπως είπε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις προσπάθειες εμβάθυνσης της ασφαλιστικής συνείδησης και της πρόληψης από φυσικές καταστροφές, αναφερόμενος και σε παραδείγματα από την τραγωδία στο Μάτι.

Επί της ουσίας, η εταιρεία επιδιώκει να μην είναι απλά payer αλλά partner, όπως σημείωσε, αλλά να παρέχει παροχή υπηρεσίες γρήγορες και με μοναδική εμπειρία ασφάλισης.

Όπως εξήγησε ο κ. Μοάτσος, μια εταιρεία του μέλλοντος πρέπει να έχει ως επίκεντρο:

-την τεχνολογία

-την ευρηματικότητα

-τον αγώνα

Επιγραμματικά, με τις νέες αναβαθμισμένες υπηρεσίες της ΑΧΑ δημιουργούνται οι δυνατότητες για:

-52 χιλιάδες τηλεφωνικές ιατρικές συνεντεύξεις

-δηλώσεις ατυχήματος μόλις σε 15 λεπτά με το MyAXAway

-36 χιλιάδες πελάτες με συμβόλαια τους στο κινητό

-12 μέρες κατά μ.ο για την πλήρη επισκευή ζημιάς σπιτιού με το Direct Repair

-1 μέρα για πληρωμή (αποζημίωση)

-37 χιλιάδες ασφαλισμένοι αποκτούν πρόσβαση στο MyAXA Doctor

Υγεία, Κατοικία και Αυτοκίνητο

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Υγεία με νέες καινοτόμες υπηρεσίες προσεγγίζοντας τα «θέλω» των καταναλωτών από το στάδιο της πρόληψης μέχρι την παροχή της τελικής υπηρεσίας.

Κατά την χθεσινή παρουσίαση ο Διευθυντής Marketing, Νέων Προϊόντων και Επικοινωνίας, κ. Μπάμπης Αναστασιάδης σημείωσε πως υψηλά στις προτεραιότητες της AXA είναι η πρόληψη, με προσωποποιημένες συμβουλές και κατευθύνσεις για μια πιο υγιή ζωή – ακόμα και στο στάδιο πριν ένας ενδιαφερόμενος ασφαλιστεί στην AXA..Δηλαδή για όλους!

Έτσι, μέσω του MyAXA Healthy Habits προάγεται ένας πιο υγιεινός τρόπος ζωής, προλαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο ενδεχόμενες μελλοντικές παθήσεις και νόσους.

Σε αυτό το πλαίσιο η AXA προάγει επίσης την πρόληψη επιβραβεύοντας με έκπτωση όσους ασφαλισμένους τηρούν τα καθιερωμένα check – up. Μέσω του MyAXA Frequent Check – Up Discount, χωρίς να γνωρίζει τις λεπτομέρειες του εκάστοτε check – up η εταιρεία ενημερώνεται για την επίσκεψη του κάθε πελάτη στα συμβεβλημένα ιατρικά κέντρα και μειώνει τα ασφάλιστρα στην επόμενη ανανέωση.

Παράλληλα, με το MyAXA check in, η εταιρεία πραγματοποιεί τις απαραίτητες διαδικασίες για την κάθε επίσκεψη ενός πελάτη, όπως δηλαδή συμβαίνει με έναν ταξιδιώτη στα check in ενός αεροδρομίου.

Το πιο καινοτόμο όμως στον τομέα της Υγείας είναι, για πρώτη φορά στα χρονικά αφορά την τηλεαϊτρική.

Δεν αφορά τα επείγοντα περιστατικά, όμως μέσω του MyAXA doctor, ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση με μια εφαρμογή ώστε να επικοινωνήσει με βιντεοκλήση με δίκτυο γιατρών και να λάβει μια πρώτη εκτίμηση για κάποιο περιστατικό.

Από την πλευρά του ο κ. Λυκούργος Πέτροβας, Διευθυντής Λειτουργιών, περιέγραψε την νέα εφαρμογή με την οποία μπορεί να γίνει καταγραφή ζημιών για σπίτι, αυτοκίνητο, εργασία από απόσταση. Με απλές και σύγχρονες διαδικασίες οι υπηρεσίες του ασφαλισμένου αναβαθμίζονται. Για παράδειγμα:

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, ο ασφαλισμένος δεν χρειάζεται να περιμένει τους ειδικούς συνεργάτες να βρεθούν στο σημείο του περιστατικού για την καταγραφή της ζημιάς, αφού πλέον μπορεί να επικοινωνήσει ο ίδιος μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΑΧΑ με την εταιρεία, να δηλώσει το συμβάν μέσω της κάμερας του κινητού του, να καταγράψει τις ζημιές των εμπλεκόμενων οχημάτων, να σταλούν οι φωτογραφίες της άδειας κυκλοφορίας στην εταιρεία, να λάβει τη δήλωση ατυχήματος και να την αποδεχτεί από την οθόνη του κινητού του και να ξεκινήσει η διαδικασία αποζημίωσης. Όλη η διαδικασία διαρκεί 10’

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ο πελάτης της ΑΧΑ μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία, σε περίπτωση ζημιάς στην κατοικία του. Ο εκπρόσωπος της ΑΧΑ καθοδηγεί κατάλληλα τον ασφαλισμένο ώστε να τραβηχτούν οι κατάλληλες φωτογραφίες στο σημείο όπου έγινε η ζημιά για να προχωρήσει σε άμεση εκτίμηση της, χωρίς να χρειάζεται να κλειστεί ειδικό ραντεβού με τον αντίστοιχο εμπειρογνώμονα. Με αυτόν τον τρόπο, ο πελάτης της ΑΧΑ εξοικονομεί χρόνο, αφού αμέσως μετά την κλήση μπορεί να αρχίσει η διαδικασία επισκευής της ζημιάς και η αποζημίωση. Μετά το τέλος των εργασιών αποκατάστασης, ο ειδικός συνεργάτης της ΑΧΑ χρησιμοποιεί και ο ίδιος την υπηρεσία MyAXAway για την πιστοποίηση της επισκευής.

Πριν την παρουσίαση των νέων υπηρεσιών, το κοινό είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί σε μια ιδιότυπη «έκθεση», όπου τη θέση των εκθεμάτων είχαν πάρει οι υπηρεσίες της ΑΧΑ. Σε μορφή πινάκων, οι υπηρεσίες της ασφαλιστικής εταιρείας παρουσιάστηκαν -με χρονολογική σειρά εξέλιξης- στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι μάλιστα απήλαυσαν και σχετική ηχητική «ξενάγηση» με την ιστορία κάθε έργου-υπηρεσίας μέσα από τα κινητά τους τηλέφωνα.