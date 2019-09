Η MATRIX Broker στην 21η Συνάντηση Ασφαλιστών & Αντασφαλιστών της ΕΑΕΕ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 21η Συνάντηση Ασφαλιστών & Αντασφαλιστών που διοργανώνει κάθε χρόνο η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Η MATRIX Βroker at Lloyd’s συμμετείχε ως χορηγός και επίσημος διοργανωτής της εκδήλωσης δικτύωσης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου στον Ναυτικό Όμιλο Ύδρας.

Η συνάντηση-θεσμός, με κεντρικό θέμα «How does insurance fit in an evolving society and economy», συγκέντρωσε για ακόμα μία χρονιά το αυξημένο ενδιαφέρον των διεθνών αντασφαλιστών, ενώ ξεπέρασε τις 300 συμμετοχές.

Το συνέδριο άνοιξε ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, ο οποίος επεσήμανε πως ο κλάδος είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τη νέα κυβέρνηση. Ο κ. Σαρρηγεωργίου επανέλαβε τα μεγέθη της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα που παραμένει ο μεγαλύτερος ιδιώτης θεσμικός επενδυτής, αλλά και το γεγονός πως η χώρα μας παραμένει η πιο ανασφάλιστη χώρα στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι πρέπει πλέον να γίνει κατανοητό πως η ιδιωτική ασφάλιση δεν αφορά τόσο τους οικονομικά ευκατάστατους, όσο τους πιο αδύναμους πολίτες.

Ακολούθησε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Νότης Μηταράκης που αναφέρθηκε στο νέο μοντέλο επικουρικής ασφάλισης τριών πυλώνων που προωθεί η κυβέρνηση και επεσήμανε πως βρίσκεται στην Ύδρα όχι μόνο για να μιλήσει, αλλά κυρίως για να ακούσει τους εκπροσώπους της ιδιωτικής ασφάλισης, προς όφελος της οικονομίας και κυρίως της κοινωνίας.

Η MATRIX καλωσόρισε τους συνέδρους με ένα βιβλίο – αφιέρωμα στις μεγαλύτερες και ιστορικότερες εξαγορές και συγχωνεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο διεθνές επιχειρηματικό στερέωμα, αλλά και στον παγκόσμιο και ελληνικό ασφαλιστικό χάρτη.

Στο βιβλίο γίνεται αναφορά και στην πρόσφατη εξαγορά της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΙΤΕΣ Α.Ε. από τη MATRIX, που αποτελεί την μεγαλύτερη επένδυση στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση, σε στρατηγική συμμαχία με τον Όμιλο Howden, έναν από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους ομίλους διαμεσολάβησης διεθνώς. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες στρατηγικές αποφάσεις για τον ελληνικό ασφαλιστικό κλάδο και ορόσημο στην 16ετή ιστορία του Ομίλου MATRIX Insurance & Reinsurance Brokers.

Με αυτή τη σημαντική επιχειρηματική κίνηση, ο Όμιλος MATRIX προχωρά στο κτίσιμο ενός πρότυπου οργανισμού ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης έχοντας εμπλουτίσει το ανθρώπινο δυναμικό του με εξειδικευμένα στελέχη της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΙΤΕΣ και κορυφαία στελέχη της αγοράς, αλλά και με επέκταση την ελληνικής παρουσίας του με γραφεία στη Θεσσαλονική και εκπροσώπους σε Ιωάννινα και Κρήτη.

Την δυναμική και εξειδικευμένη ομάδα της MATRIX, στελεχώνουν μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Καλούδης – ομαδικές ασφαλίσεις, ο Αλέξης Γαβριήλογλου -πιστώσεις & εγγυήσεις, ο Παναγιώτης Σουρμελής – marine, ο Διονύσης Κατσικόπουλος και ο Μάρκος Τρικούπης – senior brokers, ο Χάρης Παζαχαρίας -senior relationship manager, o Κωνσταντίνος Ντζούνης – IT analyst και πολλοί ακόμη αξιόλογοι επαγγελματίες με γνώση, εμπειρία και πελατοκεντρικό προσανατολισμό.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου MATRIX, κ. Δημήτρης Τσεσμετζόγλου σε δήλωσή του στο περιθώριο της Συνάντησης απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση σε νέες συνεργασίες και συνέργειες, επισημαίνοντας την αλλαγή του επενδυτικού κλίματος για την Ελλάδα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Εκεί που προσπαθούσαμε να πείσουμε τους ξένους να επενδύσουν στην ελληνική αγορά, τώρα προσπαθούμε να διαχειριστούμε το έντονο ενδιαφέρον που δείχνουν για την αγορά μας». Παράλληλα ο Δ. Τσεσμετζόγλου υποστήριξε ότι σκοπός όλων θα πρέπει να είναι η διεύρυνση της ασφαλιστικής αγοράς σε ένα οικονομικό περιβάλλον στο πλαίσιο του οποίου η δημιουργία ισχυρότερων και μεγαλύτερων παικτών διαμεσολάβησης δείχνει ολοένα και πιο αναγκαία και επιτακτική. Όραμα της MATRIX είναι το χτίσιμο ενός οργανισμού που θα επαναπροσδιορίσει τη διαμεσολάβηση, θα δημιουργεί συνεχώς νέες θέσεις εργασίας και θα επιστρέφει μεγάλη αξία στους πελάτες, στους συνεργάτες, στα στελέχη και στους μετόχους του.