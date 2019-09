Νέα ψηφιακή υπηρεσία online ραντεβού από τη Generali

Σε έναν κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται, ο ασφαλιστικός τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις. Η τεχνολογική πρόοδος, η ενσωμάτωση των αυτοματισμών και της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα μετεξελίσσει τις απαιτήσεις των καταναλωτών και τον τρόπο αλληλεπίδρασής τους με προϊόντα και υπηρεσίες.

Η Generali Hellas, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, επιδεικνύει γρήγορα αντανακλαστικά επενδύοντας συστηματικά στη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων, τα οποία συμβαδίζουν με τις νέες αυτές τάσεις. Με σύμμαχο και αρωγό την καινοτομία και την τεχνολογία, έχει δημιουργήσει μια σειρά από έξυπνες εφαρμογές που αναβαθμίζουν την εμπειρία των ασφαλισμένων και την επαφή τους με την εταιρεία. Μετά το My Generali, το My Drive και το My Road Assistance προστίθεται τώρα ένα νέο μέσο, αποκλειστικά σχεδιασμένο για τους κατόχους της εξωνοσοκομειακής ασφάλισης Health Keeper που επαναβεβαιώνει τη δέσμευση της Generali να βρίσκεται σταθερά δίπλα στους πελάτες της, συνοδοιπόρος και Life-Time Partner τους.

Το myhealthassistance.generali.gr, είναι μία νέα υπηρεσία η οποία πιστοποιεί την έμφαση που δίνει η Generali στην αξία της πρόληψης και επαναβεβαιώνει την προσήλωση της σε μια ολιστική προσέγγιση για την Υγεία. Μέσω του My Health Assistance οι ασφαλισμένοι μπορούν εύκολα και γρήγορα να απολαμβάνουν μια σειρά παροχών που συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτησή τους, 24/7.

Απλά και εύκολα, οι ασφαλισμένοι μπορούν να:

Κλείσουν on-line ραντεβού με το γιατρό της ειδικότητας που τους ενδιαφέρει

Προγραμματίσουν διαγνωστικές εξετάσεις και check up σε μέρα και ώρα που τους εξυπηρετεί

Ενημερωθούν για τα Συνεργαζόμενα Διαγνωστικά Κέντρα της περιοχής τους

Καλέσουν άμεση βοήθεια με το πάτημα ενός κουμπιού και να λάβουν την απαιτούμενη ιατρική υποστήριξη, όπου κι αν βρίσκονται.

Το πρόγραμμα Health Keeper της Generali, έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίσει την πλήρη και αποτελεσματική εξωνοσοκομειακή φροντίδα, με προληπτικούς ελέγχους, απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις, φυσικοθεραπείες αλλά και υπηρεσίες που εστιάζουν στην καλή ψυχική υγεία και το ευ ζην. Με την νέα ψηφιακή υπηρεσία My Health Assistance η πρόσβαση στις παραπάνω παροχές γίνεται ακόμη πιο άμεση, εξασφαλίζοντάς μία νέα εμπειρία εξυπηρέτησης, που αντανακλά τη στρατηγική τοποθέτηση της Generali, για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με τρόπο εύκολο, απλό και αποτελεσματικό.

Όπως σημειώνει η κα Ελένη Μάνου, Διευθύντρια Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής: «Θέλουμε να είμαστε εκεί που βρίσκεται ο πελάτης, αξιοποιώντας τα τεχνολογικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιεί καθημερινά. Για το λόγο αυτό, επενδύουμε συνεχώς σε ψηφιακές λύσεις, ώστε οι πελάτες μας να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η νέα υπηρεσία αναμένεται να μειώσει στο ελάχιστο τον χρόνο εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν την ασφάλισή τους με ένα κλικ στο κινητό ή το tablet τους».