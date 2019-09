Ύδρα: H αλλαγή κουλτούρας και τα 4 μοντέλα ανάπτυξης

του Βάιου Κρόκου

Τι χρειάζεται τελικά η ασφαλιστική αγορά ώστε να προσαρμοστεί και να αναπτυχθεί εν μέσω σύγχρονων αναγκών; Ποια είναι τελικά η μεγαλύτερη πρόκληση; Οι άνθρωποι και η αλλαγή κουλτούρας. Μπορεί να ακούγεται κοινότυπο όμως αυτό είναι το στοιχείο – κλειδί που για την διαφοροποίηση στην αγορά.

Κατά την ομιλία του στο 21ου Insurance & Reinsurance Meeting που διοργανώνεται στην Ύδρα, ο Davide Corradi, διευθύνων σύμβουλος και υπεύθυνος για την κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική της Boston Consulting Group περιέγραψε την ανάγκη για κριτική σκέψη, νέες νοοτροπίες, marketing και ανάλυση δεδομένων.

Όπως σημείωσε, η αγορά προσπαθεί να αφομοιώσει τις νέες συνθήκες με 4 βασικά μοντέλα ανάπτυξης:

-Βελτιστοποίηση παραγωγικότητας: Τελειοποίηση μέσω λειτουργικής βελτιστοποίησης και βέλτιστης κατανομής πόρων

– Με το να ηγηθεί κανείς στις υπάρχουσες ανάγκες: Με επιθετική διεύρυνση στην κάλυψη υπαρχουσών αναγκών με μόχλευση προϊόντων ανώτερης κλάσης / κατηγορίας

-Με διαχείριση οικοσυστήματος: Συντονισμός οικοσυστήματος και διαχείριση πλατφόρμας για την εξυπηρέτηση πολλαπλών αναγκών των πελατών

– Καινοτόμες λύσεις για νέες ανάγκες: Κάλυψη νέων αναγκών ολιστικά σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας (όχι μόνο στην ασφάλιση)

Όλες οι νέες τάσεις και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος στη σύγχρονη εποχή τέθηκαν επί τάπητος σε ειδικό πάνελ με τίτλο “How does insurance fit in an evolving economy and society”.

Συμμετείχαν: Οι κ.κ. Κυριάκος Αποστολίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Metlife Greece, κ. Arnaud Kopp, Client Manager της Swiss RE για τις χώρες της Μεσογείου, Φιλίππα Μιχάλη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Allianz Ελλάδος, Andreas Voßberg, Senior Underwriter της Munich RE στη Γερμανία και Giuseppe Zorgno, Διευθύνων Σύμβουλος της AIG Ελλάδος.

Συντονιστής ήταν ο κ. Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντή IOBE και Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.