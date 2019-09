Ύδρα: Με ισχυρά θεμέλια η αγορά, «πονοκέφαλος» η προσαρμοστικότητα

του Βάιου Κρόκου

Πως είναι να είσαι ισχυρός χρηματοοικονομικά – σε επίπεδο ισολογισμών -, πιο φερέγγυος με την υιοθέτηση των πρακτικών που απαιτούνται για να καλύπτεται το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά να υστερείς στην προσαρμογή στα νέα δεδομένα;

Σε αυτή την ιδιότυπη διελκυστίνδα βρίσκεται στις μέρες μας η ασφαλιστική βιομηχανία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά διεθνώς. Αυτό επεσήμανε και ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου σχολιάζοντας τις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις των συμμετεχόντων στο χθεσινό πάνελ με τίτλο “How does insurance fit in an evolving economy and society”.

“Αντιμετωπίσαμε την κρίση καλύτερα ακόμα και από τις τράπεζες, οι ισολογισμοί μας είναι ισχυροί και η ασφαλιστική αγορά παραμένει ένας μακροπρόθεσμος επενδυτής με 14.5 δισ. ευρώ εντός και εκτός Ελλάδας. Γιατί δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις” διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Όλα αυτά σε συνέχεια της ενδιαφέρουσας παρουσίασης στοιχείων για την αγορά από τον Davide Corradi, διευθύνοντα σύμβουλο και υπεύθυνο για την κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική της Boston Consulting Group.

Ο ίδιος εκτιμά πως οι προκλήσεις και οι αλλαγές στον κόσμο είναι τόσο δραστικές που η αγορά αναζητά ακόμα τρόπους ώστε να προσαρμοστεί.

Σήμερα, όπως παρατηρεί, διευρύνεται το χάσμα ανάμεσα σε εταιρεία που μετασχηματίζονται προς την κατεύθυνση που επιτάσσουν οι σύγχρονες προκλήσεις και άλλες που δυσκολεύονται και αναζητούν ακόμα τον βηματισμό τους ώστε να προσαρμοστούν.

Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε τους τελευταίους 6 μήνες κορυφαία στελέχη αξιολόγησαν τα δεδομένα στην παγκόσμια αγορά και το αντίκτυπο που θα διαδραματίσουν.

Που δίνουν βάση περισσότερο;

-το 80% στην εκρηκτική άνοδο των big data και τους αυξανόμενους κινδύνους στα νέα πιο περίπλοκα μοντέλα

-το 56% στην εξατομίκευση

-το 56% στην μείωση των λύσεων μέσω διαμεσολάβησης και την άνθιση των οικοσυστημάτων

-το 52 στην γήρανση του πληθυσμού

-το 48% στις νέες τεχνολογίες και τους κινδύνους που κομίζουν

-το 46% στη μείωση των υπηρεσιών μέσω κρατικής χρηματοδότησης.