Νέα εποχή για το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, στο City του Λονδίνου «The new era of the Greek Financial Sector» είναι μια διεθνής ημερίδα από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πλαίσιο του Sibos 2019. Την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο διεθνής ημερίδα με θέμα «The new era of the Greek Financial Sector», υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο πλαίσιο της διεθνούς διοργάνωσης Sibos 2019. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αναδείξει ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και η ελληνική κεφαλαιαγορά κινούνται γρήγορα και σταθερά σε μια νέα εποχή, αλλά και να παρουσιάσει τις οικονομικές, τεχνολογικές και τραπεζικές προόδους που έχουν επιτευχθεί, καθώς και τα προσεχή σχέδια των Τραπεζών. Το πρόγραμμα της ημερίδας, η οποία θα καλυφθεί και συντονιστεί από δημοσιογράφους της Thomson Reuters, περιλαμβάνει: Εισαγωγή – Ομιλία του κ. Γεωργίου Χαντζηνικολάου, Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς 1η Ενότητα: Greece’s Economic Outlook. Οι Chief Economists των τεσσάρων συστημικών τραπεζών θα παρουσιάσουν λεπτομερώς τις οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας 2η Ενότητα: Re-energizing growth in Greece. Ανώτερα στελέχη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, εκπρόσωποι του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης θα μιλήσουν για τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές λύσεις που μπορούν να υποστηρίξουν τις προοπτικές ανάπτυξης και επενδυτικές ευκαιρίες της χώρας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες, όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, τους πιστωτικούς περιορισμούς και το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων της ελληνικής κυβέρνησης 3η Ενότητα: Accelerating Greece & Embracing New Technologies. Οι επικεφαλής τεχνολογίας και ψηφιακού μετασχηματισμού των τραπεζών και του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών θα αναλύσουν θέματα αναφορικά με την πρόοδο των χρηματοπιστωτικών τεχνολογιών στην Ελλάδα To Sibos αποτελεί την κορυφαία διεθνή διοργάνωση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και πραγματοποιείται σε ετήσια βάση από το SWIFT, τον κορυφαίο πάροχο ασφαλών χρηματοοικονομικών μηνυμάτων παγκοσμίως. Πηγή: banks.com.gr City