To IOAΣ Πάνος Μυλωνάς εκπαιδεύει τους νέους του κόσμου με την υποστήριξη της FIA

Στο πλαίσιο του «Scouting for Global Road Safety», μιας εξαιρετικής πρωτοβουλίας και δράσης που ξεκίνησε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» στην Ελλάδα και έγινε Παγκόσμια Δράση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, το Ι.Ο.ΑΣ. ταξιδεύει στις Η.Π.Α. με την υποστήριξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) για τη διοργάνωση «24th World Scout Jamboree, North America 2019» (WSJ), ως εταίρος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσκοπικής Κίνησης (WOSM). Η διοργάνωση θα λάβει χώρα από τις 22 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου στην περιοχή Summit Bechtel Reserve της Δυτικής Βιρτζίνια των Η.Π.Α.

Κατά τη διάρκεια του 24ου Προσκοπικού Jamboree το Ι.Ο.ΑΣ., με το πρόγραμμα BRAAVO (Bringing Road safety Awareness and Advocacy to Voluntary Organizations) που σχεδιάστηκε και υλοποιείται στα πλαίσια του έργου “Promoting Traffic Safety Culture in Youth” το οποίο έχει διακριθεί και λάβει την υποστήριξη της FIA (A Transformation FIA Road Safety Grant Programme), θα πραγματοποιήσει βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις, έρευνα στάσεων και συμπεριφορών των νέων σχετικά με την οδική ασφάλεια, καθώς και προβολή οπτικοακουστικού υλικού με καμπάνιες του Ινστιτούτου και της FIA, όπως η πρόσφατη καμπάνια #3500LIVES. Ένα ξεχωριστό γεγονός αποτελεί η εκδήλωση «Κρατώντας τα χέρια για την Οδική Ασφάλεια» κατά τη λήξη του Jamboree, όπου ένα αγόρι και ένα κορίτσι από κάθε χώρα, κρατώντας τα χέρια και σχηματίζοντας ένα μεγάλο ανθρώπινο κύκλο, θα δεσμευτούν για περισσότερο Υπεύθυνη και Ασφαλή συμπεριφορά που προάγει την Οδική Ασφάλεια στις χώρες τους.

Από την Ελλάδα ξεκίνησε ήδη η πρώτη ομάδα αποτελούμενη από εκπαιδευτές και εθελοντές του Ι.Ο.ΑΣ. και αξιωματούχους του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ), οι οποίοι επίσης πλαισιώνουν την προσπάθεια. Με την Πρόεδρο του Ινστιτούτου, Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, συμμετέχουν στην αποστολή ο Μάνος Μπρούζας, Υπεύθυνος Τεχνικών Θεμάτων του Ι.Ο.ΑΣ., και εκπαιδευμένοι εθελοντές, όπως ο Φώτης Θωμάς, Μηχανολόγος Μηχανικός και πρωταθλητής αγώνων καρτ, ο Σάββας Κοτρίδης, πιλότος Πολεμικής Αεροπορίας, και η Βασιλική Πλεμμένου, Κοινωνική Ανθρωπολόγος.

Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ., Στελέχη και εκπαιδευμένοι εθελοντές του Ινστιτούτου, θα πραγματοποιήσουν με την άφιξή τους εκπαίδευση εκπαιδευτών από άλλες χώρες, ώστε ακολούθως να ενταχθούν και εκείνοι στην ομάδα του Ι.Ο.ΑΣ. και του ΣΕΠ. Όλοι μαζί, με την καθοδήγηση του Ινστιτούτου, θα αποτελέσουν τον πυρήνα της ομάδας που θα συντονίσει την υλοποίηση των εκπαιδεύσεων στο σταθμό «Ασφάλεια των Μεταφορών», στην περιοχή «Ζώντας στον 21ο αιώνα» του 24ου Προσκοπικού Jamboree 2019. Στόχος είναι να ενημερωθούν, ευαισθητοποιηθούν και εκπαιδευτούν σε βασικά θέματα της οδικής ασφάλειας και στα κύρια αίτια πρόκλησης τροχαίων συμβάντων με βασικό σκοπό πάντα την πρόληψη, έφηβοι και νέοι, οι πιο ευάλωτοι χρήστες του δρόμου, καθώς τα τροχαία αποτελούν δυστυχώς γι’ αυτές τις ηλικιακές ομάδες την πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο.

Το Ινστιτούτο, που αποτελεί επίσης Συμβουλευτικό Όργανο του ΟΗΕ στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) για θέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νέων, συμμετείχε ενεργά με εκπαιδευτικές δράσεις και σε προηγούμενες διεθνείς διοργανώσεις της Παγκόσμιας Προσκοπικής Κίνησης (Σουηδία το 2011, Καναδάς το 2013, Ελβετία το 2014, Ιαπωνία το 2015 και Ισλανδία το 2017).

Η έρευνα που θα υλοποιηθεί από το Ινστιτούτο στο 24ο Προσκοπικό Jamboree πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και υποστηρίζεται επίσης από την Cosmote.

Για την ενδυμασία της ομάδας το Ι.Ο.ΑΣ. έχει την ευγενική υποστήριξη των καταστημάτων DUR, ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε.