«Digitalized Company of the Year» η INTERAMERICAN

Πολυνίκης των Impact BITE Awards 2019 ήταν η INTERAMERICAN. Η εταιρεία κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο «Digitalized Company of the Year», ενώ το άλλο κορυφαίο βραβείο «ICT Company of the Year» πήγε στον όμιλο OTE.

Η INTERAMERICAN πέτυχε τη μεγαλύτερη συγκομιδή στις κατηγορίες βραβεύσεων, συγκεντρώνοντας συνολικά 8 διακρίσεις: εκτός του κορυφαίου βραβείου «Digitalized Company», απέσπασε ακόμη 2 χρυσά και 5 αργυρά βραβεία για τη «Βέλτιστη Χρήση/Αξιοποίηση των ICTs».

Η εκδήλωση ανέδειξε τη σημαντική πρόοδο του κλάδου ΤΠΕ στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια, με την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων για την ελληνική οικονομία και με μηδενική ανεργία, δεδομένου ότι ο κλάδος στηρίζεται κατ’ εξοχήν στο ανθρώπινο κεφάλαιο, όπως επεσήμανε ο καθηγητής Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ.

Σε αυτή τη διαδρομή προόδου και αναγνώρισης, η θέση της INTERAMERICAN βρίσκεται, αδιαμφισβήτητα, μεταξύ των κορυφαίων της χώρας μας στο επιχειρείν, όσον αφορά στην ψηφιακή πρωτοπορία και καινοτομία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εταιρεία, από την πρώτη έως και τη φετινή εκδήλωση του θεσμού, έχει συγκεντρώσει συνολικά 38 βραβεία.

Η INTERAMERICAN, επενδύοντας ποσά της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση κατά την τελευταία δεκαετία σε προγράμματα, συστήματα και εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας για λειτουργίες και προϊόντα – αλλά και σε ανθρώπινους πόρους, έχει αναγάγει σε κορυφαία στρατηγική προτεραιότητα τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, με στόχο να είναι ο «απόλυτος Ψηφιακός Ασφαλιστής» της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

«Σε γενικές γραμμές, προχωρούμε μεθοδικά σε γρήγορες, απλές και τυποποιημένες διαδικασίες που εξασφαλίζει η ψηφιοποίηση της εταιρείας, σε αυτοματοποίηση πάνω από το 70% σε όλο το LoB και σε προσαρμογή των τιμών με τη χρήση της τηλεματικής και IoT, σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Αυτή η πρόοδος συνδέεται άρρηκτα με τις άλλες στρατηγικές προτεραιότητές μας: την ανάπτυξη νέας ψηφιακής εμπειρίας για τους πελάτες μας, τη βελτίωση της ποιότητας των data και την ανάπτυξη αναλυτικών δεξιοτήτων και εργαλείων» τονίζει ο Ξενοφών Λιαπάκης, Γενικός Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Υπηρεσιών Πληροφορικής του ομίλου INTERAMERICAN.

Αναλυτικά, οι διακρίσεις που πέτυχε η εταιρεία στα φετινά Impact BITE Awards, ανά κατηγορία, είναι οι εξής:

Κορυφαίο Βραβείο «Digitalized Company of the Year»

Χρυσά Βραβεία:

Στην κατηγορία Νέων Τεχνολογικών Τάσεων σε εφαρμογές/υπηρεσίες, η INTERAMERICAN Ζωής για το έργο «New Group Platform» στο Cloud

Στην κατηγορία Τεχνολογικών Υποδομών και Διοίκησης Πληροφοριακών Πόρων, η INTERAMERICAN Ζημιών για το «IT Security»

Αργυρά Βραβεία:

Στην κατηγορία Λειτουργικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών, η INTERAMERICAN Ζωής για το «RIS» στο Business Intelligence and Analytics

Στην κατηγορία Νέων Τεχνολογικών Τάσεων σε εφαρμογές/υπηρεσίες, η INTERAMERICAN Ζημιών για το έργο «Natural Language Processing turns blurs words to deep customer knowledge» στην Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence)

Στην ίδια κατηγορία, η INTERAMERICAN Ζημιών για τα «Robotics»

Στην ίδια κατηγορία, η INTERAMERICAN Ζωής για τα «Big Data»

Στην κατηγορία Τεχνολογικών Υποδομών και Διοίκησης Πληροφοριακών Πόρων, η INTERAMERICAN Ζημιών για το έργο «The evolution of the INTERAMERICAN Data Governance by adopting the DAMA methodology» στη Διακυβέρνηση, Διαχείριση Κινδύνων και Κανονιστική Συμμόρφωση.

Η επαναλαμβανόμενη αναγνώριση της εταιρείας στον θεσμό υπογραμμίζει το εξαιρετικό επίπεδο προσαρμογής της στις επιταγές του ψηφιακού μέλλοντος, που και στην ασφαλιστική βιομηχανία αποτελεί μοχλό για τη βιώσιμη ανάπτυξη.