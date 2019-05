Πώς θα πάρουν 90 τρισ. οι ασφαλιστικές

Μεγάλες ευκαιρίες για το κλάδο, κονδύλια 90 τρισεκατομμυρίων μπορούν να διαχειριστούν οι ασφαλιστικές

της Ελενας Ερμείδου

Κυρίαρχο ρόλο στην μεταλαμπάδευση των γνώσεων και στην διαχείριση των πράσινων επενδύσεων στην νέα οικονομία υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής καλούνται να έχουν οι ασφαλιστικές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία στα επόμεναχρόνια δήλωσε στο IW.gr η Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Αντιπρόεδρος Παγκοσμίου Οργανισμού Συνεργασίας για το Νερό, Επικεφαλής Επιτροπής Νερού & Ενέργειας στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο στην διάρκεια σεμιναρίου “Challenges and Opportunities related to a new Climate Economy: Driving Innovation for Sustainable Development το οποίο υπό την Αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία Αθηνών, από το Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο Navarino Environmental Observatory (ΝΕΟ) και την Πρεσβεία της Σουηδίας . To σεμινάριο τίμησαν με την παρουσία τους η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος και η ΑΒΥ Πριγκίπισσα Βικτώρια της Σουηδίας.

Κονδύλια ύψους 90 τρισεκατομμυρίων δολαρίων θα επενδυθούν σε υποδομές τα επόμενα 15-20 χρόνια για την αναμόρφωση της Ευρώπης τον 21ο αιώνα.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ακαδημαϊκή Κοινότητα, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας καλούνται να βρουν τρόπους να συνεργαστούν, ενώ ο πρωταγωνιστικός ρόλος για την επιτυχή εφαρμογή του “σεναρίου” δίνεται στις ασφαλιστικές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, όπως αναφέρει στο IW η κα Αυγερινοπούλου, διευκρινίζοντας ότι οι ασφαλιστικές είναι αυτές που θα μεταφέρουν την γνώση και θα προσελκύσουν επενδυτές, ως οι μεγαλύτεροι μακροπρόθεσμοι θεσμικοί επενδυτές στην Ευρώπη.

Είναι οι ασφαλιστικές που ξεκίνησαν και οδήγησαν την τάση για από-επενδύσεις από τον άνθρακα εξηγεί η ίδια, δίνοντας το

παράδειγμα της ΑΧΑ και της Allianz και είναι αυτές που έχουν την ικανότητα να παρέχουν προϊόντα με υψηλές βιώσιμες αποδόσεις, για να μπορούν να πληρώσουν τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις τους.

Σύμφωνα με μελέτη της HSBC που παρέθεσαν οι ομιλητές στην διάρκεια του σεμιναρίου, ο κλάδος των ορυκτών καυσίμων ενδέχεται να απολέσει μέχρι και το 40-50% της αξίας του, εάν ο στόχος των 2 βαθμών Κελσίου εφαρμοστεί με συνέπεια.

Τα τελευταία 70 χρόνια ο πληθυσμός στα αστικά κέντρα έχει εξαπλασιαστεί αγγίζοντας τα 4.2 δισεκατομμύρια κατοίκους, πλέον υπάρχουν πόλεις που αγγίζουν τα 40 εκατομμύρια σε πληθυσμό, δηλαδή τέσσερεις φορές όσο ο πληθυσμός της Ελλάδας ή Σουηδίας, αντίστοιχα.

Παράλληλα, από το 2000 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 19 από τα 20 θερμότερα έτη, με τo 2018 να είναι το τέταρτο θερμότερο έτος παγκοσμίως από το 1880. Ομόφωνα στο σεμινάριο συμφωνήθηκε, πως σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη κλιματικά εποχή, η επιστήμη διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο, παρέχοντας τη βάση για γόνιμη συνεργασία μεταξύ έρευνας-κοινωνίας-πολιτείας-επιχειρήσεων. Αυτή η βάση είναι απαραίτητη για την έγκυρη λήψη αποφάσεων και στρατηγικών επιλογών καθώς και την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας. Οι προκλήσεις αναμφισβήτητα αυξάνονται, και μαζί τους οι ευκαιρίες.

Το NEO υπάρχει και λειτουργεί ακριβώς για το σκοπό αυτό.

Όπως τόνισε ο ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Αντώνης Κουνάδης, «Η δραστηριότητα αυτή, που ήταν έμπνευση του αειμνήστου Βασίλη Κωνσταντακόπουλου,…για να φτάσουμε σήμερα σε ένα σημείο άνθισης μιας σημαντικής συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού τομέα, του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης και της Ακαδημίας Αθηνών που γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας».

Ο Πρόεδρος της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος από την πλευρά του ανέφερε: «Η συνεχής στήριξη στο ΝΕΟ επαληθεύει την πεποίθησή μας ότι οι επενδύσεις για τον βιώσιμο τουρισμό είναι μέρος της λύσης για ένα καλύτερο μέλλον. …Οι επιχειρήσεις, μέσω της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, έχουν τα μέσα να οδηγήσουν στον αναγκαίο μετασχηματισμό της οικονομίας ενώ φορείς όπως το ΝΕΟ, μέσα από την επιστήμη και την εκπαίδευση, μπορούν να οδηγήσουν στην αειφορία».

Η Πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης κα. Astrid Soderbegh Widding, τόνισε χαρακτηριστικά: «Το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης φιλοξενεί μια σειρά από ερευνητικούς σταθμούς, με βορειότερο αυτό της Tarfala στην Αρκτική και νοτιότερο το ΝΕΟ, στη Μεσσηνία. Το κλίμα, η θάλασσα και το περιβάλλον γύρω από την Βαλτική και την Μεσόγειο αποτελούν το πεδίο έρευνάς μας».

Σύμφωνα με την Πρόεδρο τοπική και διεθνής συνεργασία πρέπει να πάνε χέρι-χέρι, και η Ευρώπη, από Βορρά προς νότο, πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις της στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων που σχετίζονται με θέματα του κλίματος και του περιβάλλοντος. Οι στόχοι αυτοί θα υλοποιηθούν και μέσω του ΝΕΟ.