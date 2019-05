Πως η Fintech επιχειρηματικότητα αναβαθμίζει τις τραπεζικές υπηρεσίες

Η διαρκής εξέλιξη της τεχνολογίας που έχει επηρεάσει κάθε άποψη της καθημερινότητάς μας, δε θα μπορούσε να μην ασκήσει επιρροή και στις επιχειρήσεις, ανοίγοντας νέους δρόμους, καινούριες προοπτικές ακόμα και νέους κλάδους.

Ένας τέτοιος κλάδος είναι το FinTech που προέκυψε ως αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στο χρηματοοικονομικό κλάδο και σήμερα αποτελεί έναν από τους πιο «καυτούς» τομείς για startups. Έχοντας αυτή την προοπτική κατά νου και επιδιώκοντας πάντα να συγχρονίζεται με την εποχή, η Εθνική Τράπεζα συνεργάστηκε με την εταιρεία τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy, για να δημιουργήσουν ένα «φυτώριο» FinTech ιδεών, το be finnovative innovation lab.Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με στόχο την καλλιέργεια και ωρίμανση επιχειρηματικών ιδεών που αφορούν το χρηματοοικονομικό κλάδο και άπτονται των νέων τεχνολογιών, με τελικό στόχο αυτές οι ιδέες να μετουσιωθούν σε νέες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο του be finnovative lab διοργανώνονται ενημερωτικές εκδηλώσεις και open days για το κοινό, όπου παρουσιάζονται οι εξελίξεις γύρω από αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) και το Blockchain, εισηγήσεις από τους υπεύθυνους της πρωτοβουλίας, αλλά και από τους συμμετέχοντες, καθώς και ομιλίες από στελέχη πολυεθνικών εταιρειών του χρηματοοικονομικού και τεχνολογικού κλάδου. Το πρόγραμμα be finnovative innovation lab μετράει ήδη 3 χρόνια δράσης και 26 συμμετέχουσες ομάδες στους 3 πρώτους κύκλους του, με τον τρίτο να ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2019.

Πέρα από τις ομιλίες, τα open day της πρωτοβουλίας είναι και μια ευκαιρία για τις εταιρείες που προέκυψαν μέσα από το Πρόγραμμα να παρουσιάσουν το έργο τους στο κοινό. Δύο από αυτές, η Kalepso και η Plustic, διακρίθηκαν τόσο στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου του be finnovative, όσο και διεθνώς. Η Kalepso δραστηριοποιείται στο χώρο της κρυπτογράφησης δεδομένων σε περιβάλλον Cloud, ενώ η Plustic ασχολείται με την ανάπτυξη μέσων διαχείρισης προγραμμάτων επιβράβευσης και loyalty. Και οι δύο εταιρείες έχουν σήμερα συνάψει συνεργασίες με την Εθνική Τράπεζα. H Kalepso συνεργάζεται με τον Τομέα Κυβερνοασφάλειας της Τράπεζας για τη διεξαγωγή ενός πιλοτικού προγράμματος δοκιμής της πατενταρισμένης τεχνολογίας της. Η Plustic συνεργάζεται με το Digital Business της Εθνικής για την εξαργύρωση των ψηφιακών κουπονιών της σε μορφή QR code στο ευρύτατο δίκτυο POS που δέχεται την ηλεκτρονική υπηρεσίας της Τράπεζας i-bank Pay.

Το μέλλον της fintech επιχειρηματικότητας είναι πιο κοντά από όσο νομίζαμε, και είναι αισιόδοξο!

Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από το πρόγραμμα be finnovative μπορείτε να επισκεφθείτε το: https://befinnovative.com/el/