Συνεργασία της VDFM Ltd με την Υδρόγειο Ασφαλιστική

Τη συνεργασία της με την Υδρόγειο Ασφαλιστική ανακοίνωσε η VDFM Ltd, επίσημος αντιπρόσωπος της GT Motive στην Ελλάδα και με βασικό μέτοχο τη Mitchell International.

Μέσω της συνεργασίας αυτής, η «Υδρόγειος» έχει, πλέον, την ευκαιρία να έχει πρόσβαση σε καινοτόμες τεχνολογίες, μέσω των πρωτοποριακών πλατφορμών που η VDFM Ltd προσφέρει για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης ζημιών. Αρχικά, η VDFM της παρέχει την GTE Estimate, για την οποία είναι και η αποκλειστική αντιπρόσωπος στη χώρα μας, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η κοστολόγηση ζημιών ή επισκευών σε cloud περιβάλλον, επιτρέποντας η εκτίμηση αυτή να γίνεται από οποιοδήποτε σημείο και μέσω οποιασδήποτε συσκευής (mobile, tablet, pc). Επιπλέον, με τη VDFM – Auction Parts, η ασφαλιστική εταιρεία αποκτά το πρώτο ψηφιακό εργαλείο δημοπρασίας ανταλλακτικών (used, new και after-market) σε πραγματικό χρόνο καταφέρνοντας , μέσα σε μόλις ένα 24ωρο, να βρει το ανταλλακτικό που αναζητά. Τέλος, μέσω της πλατφόρμας E-Salvage η «Υδρόγειος» αποκτά πρόσβαση σε δημοπρασία οχημάτων τα οποία θεωρούνται ασύμφορα για επισκευή.

Η VDFM Ltd, υπερήφανη για τις στρατηγικής σημασίας συνεργασίες που έχει συνάψει με ασφαλιστικές εταιρείες εθνικής και διεθνούς εμβέλειας και με πρωταρχικό στόχο να τους παρέχει ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές λύσεις στον κλάδο της εκτίμησης και διαχείρισης ζημιών, συνεχίζει τη διαρκώς ανοδική πορεία της ισχυροποιώντας τη θέση της, όλο και περισσότερο, στην ελληνική αγορά.