Εκλογές ΟΑΣΕ: Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα

Στις 28 Μαρτίου διεξήχθησαν οι εργασίες του 27ου εκλογικού – απολογιστικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΑΣΕ).
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν ψηφοφορίες για την έγκριση των απολογισμών, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν, για το Διοικητικό Απολογισμό και Πρόγραμμα Δράσης ΝΑΙ 75, ΟΧΙ 3, ΛΕΥΚΑ 0, ΑΚΥΡΟ 0, και για τον Οικονομικό Απολογισμό και Προϋπολογισμό ΝΑΙ 74, ΟΧΙ 3, ΛΕΥΚΑ 1, ΑΚΥΡΟ 0. Ακολούθησαν οι εκλογές για Εκτελεστικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή, για Γενικό Συμβούλιο και Αντιπροσώπους στη ΓΣΕΕ.
Ποιοι εξελέγησαν
ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΕΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΖΑΜΠΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΡΟΖΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΒΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Δεν εξελέγη
ΓΙΑ ΤHN ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΖΑΝΙΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΛΙΟΠΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΣΣΥ
ΑΝΕΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΚΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΔΕΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΝΙΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΑΛΛΕΓΙΑΣ ΙΩΣΗΦ
ΚΩΒΑΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΚΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΝΙΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ Γ.Σ.Ε.Ε.
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΑΡΟΖΗΣ
ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Δεν εξελέγη