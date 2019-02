“Έφυγε” ο Κερκυραίος ασφαλιστής, Σπύρος Δεσύλλας

Έφυγε ξαφνικά από την ζωή σε ηλικία 60 ετών ο Κερκυραίος Σπύρος Δεσύλλας, από ανακοπή καρδιάς.

Ο Σπύρος Δεσύλλας ήταν ένας άνθρωπος που πάντα είχε ένα μεγάλο χαμόγελο για όλους. Αγαπούσε ιδιαίτερα τον πολιτισμό και την μουσική και ήταν λάτρης της Φιλαρμονικής Μάντζαρος καμαρώνοντας την μοναχοκόρη του Τζέμα Δεσύλλα.

Λίγα λόγια….

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1959. Πραγματοποίησε σπουδές Μηχανολογίας στο New York Institute of Technology και στο City College of the City University of New York. Επίσης, Οικονομικές σπουδές στα New York University, Baruch College of the City University of New York και αποφοίτησα από το College of Insurance of New York με πτυχίο Ασφαλιστικών σπουδών. Ήταν επίσης κάτοχος Μεταπτυχιακού M.B.A. από το Middlesex University του Λονδίνου. Είχε εργαστεί σαν ανώτερο στέλεχος σε επενδυτικές, ασφαλιστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στη Νέα Υόρκη και στην Ελλάδα.

Υπήρξε επίσης υπεύθυνος ανάπτυξης και εκπαίδευσης στις ασφαλιστικές εταιρείες Interamerican και AGF Κosmos, Περιφερειακός Διευθυντής στην ασφαλιστική εταιρεία International Life, σύμβουλος ανάπτυξης (Bancassurance) στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδας, καθώς επίσης καθηγητής στο ECTS Glion – Μεταλυκειακό Κέντρο Ξενοδοχειακών Σπουδών (Manchester College-Roosevelt University- Glion Institute) στην Κέρκυρα, με αντικείμενο Marketing, Management, Επικοινωνία, Πωλήσεις και Επιχειρηματικότητα καθώς και στο Γαλλικό Κολλέγιο Rene Descartes – CNAM με αντικείμενο το Bancassurance.

Ήταν παντρεμένος με την Ευαγγελία Μαρκαντωνάτου και είχε μία κόρη την Τζέμα.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου στα Μαυράτα Κεφαλονιάς, τόπο της συζύγου του, μετά από δική του επιθυμία.

Πηγή: Corfutvnews