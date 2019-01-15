Δώρα 9.000 ευρώ στο ετήσιο συνέδριο του IFAACADEMY 2019

Με δώρα, η αξία των οποίων αγγίζει τις 9.000 ευρώ, θα διεξαχθεί το κεντρικό ετήσιο συνέδριο του IFAACADEMY 2019 για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.
Αυτά θα δοθούν για να τιμηθούν οι συμμετέχοντες και θα κληρωθούν με έναν πρωτότυπο τρόπο.
|– ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΕΝΑ ΔΩΡΕΑΝ WEBINAR ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
– 1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ WEBSITE ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – GENERATION Y
– ΣΤΗΣΙΜΟ & DESIGN ΓΙΑ 1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK – ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GENERATION Y
– 10 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ WEBINAR ΜΕ ΘΕΜΑ : “OI ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ”
– 3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ INTERNET MARKETING & TO DIGITAL MARKETING
– 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ CERTIFICATE -ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ “I.R.M.A – Individual Risk Management Architect” *
– 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ CERTIFICATE – ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – “B.R.M.A – Busniness Risk Management Architect *
* Οι 2 αυτές υποτροφίες θα κληρωθούν στις δύο άλλες εκδηλώσεις μας το Σάββατο 19/1 στις 15.30 και 20/1 στις 18.00 αντίστοιχα.
INFO:
1) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ IFAAcademy – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΑΝ. 2019 ΩΡΑ 19:00 2) ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΑΝ. 2019 ΩΡΑ – 15:30 3) ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝ. ΩΡΑ 18.00
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