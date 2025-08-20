40 χρόνια γάμου για τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και τη Χρύσα Τσίχλη

Ένα ιδιαίτερο ορόσημο στη ζωή τους γιόρτασαν ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και η σύζυγός του Χρύσα Τσίχλη, οι οποίοι συμπλήρωσαν 40 χρόνια έγγαμου βίου.

Την επέτειο έκανε γνωστή το ζευγάρι μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, όπου δημοσίευσε μια φωτογραφία από τα νεανικά τους χρόνια, δίπλα σε μία σημερινή. Η ανάρτηση συγκέντρωσε πλήθος σχολίων και ευχών, με φίλους, συνεργάτες και γνωστούς να τους συγχαίρουν για τη μακρόχρονη κοινή πορεία τους.

- Advertisement -

Ευχόμαστε στον κ. Χατζηθεοδοσίου και τη σύζυγό του να χαίρονται την οικογένειά τους και να καμαρώνουν πάντα την πρόοδο των παιδιών τους.