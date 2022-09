Ρεκόρ εσόδων για την Deloitte 

Η Deloitte αναφέρει ρεκόρ εσόδων για το χρηματοοικονομικό έτος 2022, ύψους $59.3 δισεκατομμυρίων, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 19,6%

Η εταιρεία αναγνωρίστηκε, για 4 η συνεχή χρονιά, από το Brand Finance ως το ισχυρότερο brand εμπορικών υπηρεσιών στον κόσμο, αναγνώριση που έρχεται μαζί και με τη διάκριση ως ένα από τα καλύτερα περιβάλλοντα εργασίας στον κόσμο (world’s best workplaces)

συνεχή χρονιά, από το Brand Finance ως το ισχυρότερο brand εμπορικών υπηρεσιών στον κόσμο, αναγνώριση που έρχεται μαζί και με τη διάκριση ως ένα από τα καλύτερα περιβάλλοντα εργασίας στον κόσμο (world’s best workplaces) Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αυξήθηκε σημαντικά μετρώντας πλέον 415.000 εργαζομένους παγκοσμίως

Η Deloitte ανακοίνωσε έσοδα ύψους $59,3 δισεκατομμυρίων σε παγκόσμιο επίπεδο για το χρηματοοικονομικό έτος 2022 που έληξε στις 31 Μαΐου 2022 (FY2022), νούμερο που αντιστοιχεί σε αύξηση 19,6% σε σχέση με το οικονομικό έτος 2021. Μέσα σε επτά χρόνια, τα έσοδα της Deloitte αυξήθηκαν κατά 24 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ή αλλιώς κατά 69%, σε δολάρια ΗΠΑ.

«Τα τελευταία χρόνια, ακολουθήσαμε μια αξιοσημείωτη πορεία με στόχο να γίνουμε ο κορυφαίος οργανισμός επαγγελματικών υπηρεσιών στον κόσμο. Η δυναμική του διεπιστημονικού μοντέλου συνεργασίας μας μαζί με την παγκόσμια στρατηγική της Deloitte, μας βοηθούν να έχουμε καλές επιδόσεις και μας επιτρέπουν να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στους πελάτες μας. Και όλα αυτά φροντίζοντας παράλληλα τους ανθρώπους μας, επιστρέφοντας αξία στην κοινωνία και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του κόσμου. Οι αρχές αυτές μάς έχουν βοηθήσει στο να αντεπεξέλθουμε με επιτυχία σε άλλη μια ταραχώδη χρονιά, με περισσότερες απροσδόκητες εκπλήξεις —γεωπολιτικές συγκρούσεις, τη συνεχιζόμενη πανδημία, ακραία περιβαλλοντικά φαινόμενα και τον υψηλότερο πληθωρισμό για τη γενιά μας. Παραμένοντας πιστοί στον σκοπό μας να δημιουργούμε ένα θετικό αποτύπωμα, οι άνθρωποί μας έχουν επιδείξει ανθεκτικότητα, ευελιξία αλλά και γρήγορη προσαρμογή ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του περασμένου έτους. Ενώ παράλληλα, όλοι μαζί, εστιάζουμε στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τους ανθρώπους μας, τους πελάτες μας και την κοινωνία», δήλωσε ο Punit Renjen, Deloitte Global CEO.

Καθοδηγεί τους πελάτες της στον μετασχηματισμό τους

Σε μία χρονική στιγμή που η αβεβαιότητα έχει γίνει πλέον η νέα κανονικότητα και οι αλλαγές διαδέχονται η μία την άλλη, η Deloitte έχει αποδείξει ότι διαθέτει προσαρμοστικότητα αλλά και την ικανότητα να ανταποκρίνεται στις πιο δύσκολες προκλήσεις, βοηθώντας τους πελάτες της να κάνουν το ίδιο.

Τον Απρίλιο, ανακοίνωσε για πρώτη φορά τη συνεργασία της με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ). Μέσα από τη συνεργασία αυτή, η Deloitte θα παρέχει μία παγκόσμια ομάδα με ευρεία εμπειρία σε management & business consulting για να υποστηρίξει τη ΔΟΕ στη χάραξη της στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού, στην προώθηση του στόχου της Ολυμπιακής Ατζέντας 2020+5 και των πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη, καθώς και τη σταδιοδρομία και την ευημερία των αθλητών.

Καθώς συνεχίζει να υλοποιεί μετρήσιμες και αποφασιστικές δράσεις για την κλιματική αλλαγή σε όλο το φάσμα της λειτουργίας και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, χτίζει παράλληλα και ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια δίκτυα βιωσιμότητας μέσω της στρατηγικής της Sustainability & Climate, ώστε να βοηθήσει τους πελάτες της να επιταχύνουν τη μετάβασή τους προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Συνεχίζει επίσης να εστιάζει στην αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των υπηρεσιών της. Για αυτόν τον λόγο, εξέλιξε τις υπηρεσίες της Audit & Assurance μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, της εκπαίδευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών. Ως αποτέλεσμα, η Deloitte συνεχίζει να είναι ηγέτης του κλάδου στην ποιότητα των ελεγκτικών υπηρεσιών.

Επιπλέον, μέσα από τη δυναμική της ως παγκόσμιος οργανισμός, των τοπικών της παραρτημάτων και τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών Consulting, Advisory και Tax, έχει αυξήσει τις συνεργασίες της παγκοσμίως αλλά και τις πωλήσεις της κατά 23% από την προηγούμενη χρονιά. Συγχρόνως, έχει ενισχύσει τις σχέσεις της με 15 συνεργάτες παγκοσμίως, δημιουργώντας από κοινού καινοτόμα εργαλεία, αναλαμβάνοντας μεγαλύτερες πρωτοβουλίες που αφορούν κοινωνικές επιχειρήσεις (π.χ. Βιωσιμότητα και Κλίμα, Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη) και εφαρμόζοντας στρατηγικές που αποφέρουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη στους πελάτες.

Σε ό,τι αφορά τα businesses, τα έσοδα από το τμήμα Consulting (Συμβουλευτική Επιχειρήσεων) γνώρισαν τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 24,4% σε δολάρια ΗΠΑ, ενώ ακολουθεί το τμήμα Financial Advisory του οποίου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 22,1%. Το Media & Telecommunications (TMT) ήταν το ταχύτερα αναπτυσσόμενο Industry, ακολουθούμενο από το Financial Services. Από τις γεωγραφικές περιοχές όπου δραστηριοποιείται, η Αμερική γνώρισε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, κατά 22,1%, ακολουθούμενη από την περιοχή Ασία του Ειρηνικού, της οποίας τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 17,1%.

Στήριξη των ανθρώπων της και της κοινωνίας

Η ανάπτυξή της είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την ενδυνάμωση των ανθρώπων της ώστε να μπορούν να ηγούνται έχοντας έναν σκοπό και να εξελίσσονται μέσα σε ένα δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον. Για να το επιτύχει αυτό, οι εταιρείες-μέλη της σε όλο τον κόσμο έχουν ενισχύσει τις ανταμοιβές και τις πρόσθετες παροχές στους ανθρώπους της. Έχουν εφαρμόσει νέους τρόπους εργασίας που επικεντρώνονται στην ευελιξία και το well-being τους. Η κουλτούρα της, η οποία στηρίζεται στις Κοινές Αξίες της Deloitte, ενθαρρύνει τους ανθρώπους της να φροντίζουν ο ένας τον άλλον και να παραμένουν συνδεδεμένοι, ώστε να δημιουργούν θετικό αντίκτυπο προς τους πελάτες της, τον πλανήτη και τις κοινότητες.

Μέσω της πρωτοβουλίας WorldImpact, επικεντρώνεται στην επίτευξη μετρήσιμου αντίκτυπου και στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και δίκαιου κόσμου. Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2022, οι επενδύσεις που αφορούν στην κοινωνία ανήλθαν σε 284 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ανεβάζοντας το σύνολο των επενδύσεων σε βάθος επταετίας σε 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι εταιρείες-μέλη της και οι άνθρωποί της σε όλο τον κόσμο έδειξαν απίστευτη αλληλεγγύη υποστηρίζοντας τις ανθρωπιστικές προσπάθειες. Ως αποτέλεσμα, συγκεντρώθηκαν περισσότερα από $7 εκατομμύρια δολάρια σε οικονομικές δωρεές και δόθηκε υποστήριξη σε είδος, μέσω εθελοντών και pro bono ενεργειών σε οργανισμούς σε όλη την περιοχή. Προχώρησε, επίσης, στη Σύμπραξη για τους Πρόσφυγες (Tent Partnership for Refugees), δεσμευόμενη να υποστηρίξει τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης των Ουκρανών γυναικών προσφύγων σε όλη την Ευρώπη. Μέσω της παγκόσμιας στρατηγικής της, η Deloitte έχει δεσμευτεί να υποστηρίζει την εκπαίδευση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τις ευκαιρίες απασχόλησης για τους πρόσφυγες και τον εκτοπισμένο πληθυσμό σε όλο τον κόσμο.

WorldClimate: Μέσω της στρατηγικής της WorldClimate, ξεκίνησε πέρυσι εσωτερικά ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για το κλίμα, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 300.000 επαγγελματίες του οργανισμού να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση, το 95% των οποίων δεσμεύτηκαν να μειώσουν τις επιπτώσεις της δραστηριότητάς τους στο κλίμα. Αναγνωρίζοντας ότι πρέπει να συνεργαστεί και με άλλους φορείς για να φέρει την απαιτούμενη αλλαγή, πέρυσι έγινε μέλος της Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) και προσχώρησε στη συμμαχία First Movers Coalition του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum).

WorldClass: Με την πρωτοβουλία της WorldClass έχει στόχο να ενδυναμώσει τις δεξιότητες 100 εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως μέχρι το 2030. Συγκεκριμένα, μέσω του WorldClass Education Challenge, στοχεύει στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προκλήσεων στην Αφρική και την Ασία, ώστε περισσότεροι μαθητές στον κόσμο να έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση υψηλότερης ποιότητας. Για το χρηματοοικονομικό έτος 2022, η Deloitte ενδυνάμωσε 13,6 εκατομμύρια άτομα μέσω 1.150 προγραμμάτων και πρωτοβουλιών WorldClass σε όλο τον κόσμο. Συνολικά, από το 2017, έχει προσεγγίσει 34 εκατομμύρια άτομα.

Διαφορετικότητα, ισότητα και συμπερίληψη (DEI): Η παγκόσμια στρατηγική της DEI – ALL IN – δίνει έμφαση σε μια κουλτούρα εργασίας που βασίζεται στο σεβασμό, στην εκτίμηση της διαφορετικότητας σε όλες τις μορφές και στη συμπερίληψη χωρίς αποκλεισμούς. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η Deloitte έχει αναπτύξει μια σειρά εσωτερικών πρωτοβουλιών (εκπαίδευση, οδηγούς συζητήσεων, πρακτικές συμβουλές, προγράμματα, οδηγίες για θέματα που σχετίζονται με τις DEΙ, όπως η φυλή, η ένταξη LGBT+, η ισότητα των φύλων, η ψυχική υγεία, η νευροδιαφορετικότητα και η αναπηρία.

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη (Learning and development): Στο πλαίσιο του υβριδικού μοντέλου με το οποίο λειτουργεί, συνέχισε να παρέχει διαδικτυακά προγράμματα κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης, συμπληρωματικά των όσων πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι ψηφιακές εκπαιδεύσεις χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και είναι εξατομικευμένες με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του εκπαιδευόμενου. Παρέχει περισσότερα από 400.000 trainings σε διαφορετικά θέματα, χρησιμοποιώντας εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, ενώ μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2022, περισσότεροι από 360.000 άνθρωποί της είχαν πρόσβαση στην πλατφόρμα.

Μέτρηση και αναφορά προόδου στον τομέα των ESG: Συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο ως προς τους στόχους που έχει θέσει, με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να αυξάνεται στο 91% σε σύγκριση με το χρηματοικονομικό έτος 2019, όταν αποτελούσαν μόνο το 12% της ενέργειας. Συνεχίζει να επικοινωνεί στους προμηθευτές της τη σημασία που δίνει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πλέον έχει περισσότερους από 240 προμηθευτές που συντάσσονται μαζί της, σε σχέση με 130 προμηθευτές πέρυσι.

«Διανύουμε μια αποφασιστική δεκαετία. Ο ρόλος που πρέπει να διαδραματίσουν οι φορείς δημόσιας πολιτικής, οι ΜΚΟ και, ιδίως, οι ηγέτες των επιχειρήσεων μεταλλάσσεται. Καθώς ο κόσμος μας εξελίσσεται, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε γίνονται πιο πολύπλοκες αλλά και πιο απρόβλεπτες”, προσθέτει ο Punit Renjen. “Όσο συνεργαζόμαστε για την εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προώθηση της ισότητας και την επιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη, μπορούμε να πρωτοστατήσουμε στη δημιουργία καλύτερων μελλοντικών συνθηκών για περισσότερους ανθρώπους στον κόσμο.”

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο CEO της Deloitte Ελλάδος κ. Δημήτρης Κουτσόπουλος ανέφερε: «Τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους του 2022 μας χαροποιούν καθώς αποδεικνύουν ότι η Deloitte, μέσα σε ακόμη μια χρονιά πρωτοφανών γεωοπολιτικών γεγονότων και προκλήσεων σε όλα τα επίπεδα, κατάφερε να πιάσει και να ξεπεράσει τους στόχους της και να συνεχίσει να ηγείται της συμβουλευτικής αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο, αφήνοντας ένα θετικό αποτύπωμα στους πελάτες της, στην κοινωνία και στους ανθρώπους της».

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον κοινωνικό αντίκτυπο της Deloitte και τις επιδόσεις της για το οικονομικό έτος 2022, διαβάστε την έκθεση 2022 Global Impact Report.

