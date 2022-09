Λαβίνια Μακροπούλου: Το μέλλον της ανήκει…

Το «χρυσό» κορίτσι, που έχει σηκώσει την Ελλάδα ψηλά, συνεχίζει με ήθος και σεμνότητα να εμπλουτίζει την δεξαμενή των γνώσεων και της καλλιεργημένης μόρφωσής της, κάνοντας ιδιαίτερα υπερήφανους τους γονείς της.

Ο λόγος για την Λαβίνια Μακροπούλου, η οποία ολοκλήρωσε με επιτυχία τις μεταπτυχιακές σπουδές στο -διεθνούς κύρους- Πανεπιστήμιο, το King’s College, λαμβάνοντας το master degree στον τομέα του International Management.

Έχοντας αποσπάσει χρυσά μετάλλια στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιππικής Δεξιοτεχνίας (Dressage), Πρωταθλήτρια Ελλάδος, και βραβευθείσα πολλάκις, με ήθος, παιδεία και μόρφωση, εισέρχεται γοργά (πέραν του αθλητικού) και στον επαγγελματικό στίβο.

H ίδια λέει «χωρίς τους γονείς μου, δεν θα είχα καταφέρει τίποτα. Όλα ξεκίνησαν με την προτροπή και την υποστήριξη του πατέρα μου και συνέχισαν με την αμέριστη συμπαράσταση και αφοσίωση της μητέρας μου, Katleen».

Κάθε γονιός δίνει όλα τα εφόδια στα παιδιά του, ώστε να βγουν σωστοί άνθρωποι και να προσφέρουν το δικό τους λιθαράκι. Άλλωστε, ο αυτοδημιούργητος leader της ασφαλιστικής αγοράς, με έργο δεκαετιών, θα ήταν εξίσου υπερήφανος για την συνέχιση της παράδοσης του κορυφαίου ασφαλιστικού ομίλου.

Ένας εξαίρετος άνθρωπος και leader της αγοράς, ο πατέρας της, ο κ. Νίκος Μακρόπουλος, πρόεδρος και CEO της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, έγραψε στην προσωπική του σελίδα στο Facebook:

Θερμά Συγχαρητήρια !!!

Με την απόκτηση του master degree in International Management από το διεθνούς φήμης Πανεπιστήμιο King’s College, μας έκανες για ακόμη μια φορά υπερήφανους! Θα είμαστε πάντα δίπλα σου για να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα.

Well done!!!

The future is yours!!!

H Λαβίνια Μακροπούλου έχει κάνει πρακτική εξάσκηση σε μεγάλο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο αντασφαλιστικό όμιλο και σύντομα θα εισέλθει στον διοικητικό “στίβο” της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική και της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Κάπως έτσι, ένα νέο, άξιο, μέλος της κοινωνίας μας, ενεργό στον αθλητικό χώρο, γεμάτο γνώση και μόρφωση, ετοιμάζεται για τα επόμενα βήματα…