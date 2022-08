The HSBC headquarters in Istanbul are pictured on June 9, 2015. Scandal-hit bank HSBC said on June 9 it would cut its global headcount by up to 50,000 as part of a restructuring that entails its withdrawal from Brazil and Turkey, while it also mulls abandoning London as its HQ. AFP PHOTO/ OZAN KOSE (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP/Getty Images)

HSBC: Πόσο ψηλά βάζει τώρα τον πήχη για τις ελληνικές τράπεζες Ισχυρά χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα όλων των ελληνικών τραπεζών η HSBC και αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη αυξάνοντας, τις τιμές στόχους για τις μετοχές τους, που με βάση τις χρηματιστηριακές τιμές, έχουν περιθώρια ανόδου από 34% μέχρι και 139% σύμφωνα με την ανάλυση. Ο οίκος προτείνει για όλες τις τραπεζικές μετοχές «αγορά», με νέους αυξημένους στόχους τιμής. Η τιμή στόχος τίθεται για την Alpha Bank στα 1,45 ευρώ από 1,25 ευρώ πριν. Για την Eurobank η τιμή στόχος τίθεται στα 1,65 ευρώ από 1,45 ευρώ πριν, για την Εθνική Τράπεζα η τιμή στόχος τοποθετείται στα 4,55 ευρώ από 4,15 ευρώ προγενέστερα και τέλος για την Τράπεζα Πειραιώς η τιμή στόχος αυξάνεται σημαντικά στα 2,70 ευρώ από 1,95 ευρώ προγενέστερα. Πλέον τα περιθώρια ανόδου των μετοχών σε σχέση με τις νέες τιμές στόχους είναι αντίστοιχα: Τράπεζα Πειραιώς +139%, Eurobank +68%, Αlpha Bank +48% και Εθνική Τράπεζα +34%. Η HSBC προτιμά τις Πειραιώς και Eurobank. «Βλέπουμε μεγαλύτερο περιθώριο ανόδου σε σχέση με το consensus των αναλυτών στις Eurobank και Πειραιώς». Η πρώτη παραμένει προτιμώμενη για τον ισχυρό ισολογισμό της και την ανώτερη κερδοφορία. H σχέση κινδύνου/απόδοσης στην μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς, με τον δείκτη P/TBV να είναι ο χαμηλότερος στην ΕΕ και την περιοχή ΕΜΕΑ και η εξυγίανση του ισολογισμού της έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Η ισχυρή βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων των ελληνικών τραπεζών στο α’ εξάμηνο παρέμεινε υψηλή παρά τους φόβους για ύφεση. Παρότι οι μετοχές έχουν ανακάμψει από τον Ιούλιο στο ταμπλό του ΧΑ, εξακολουθούν να έχουν χάσει 25% τους τελευταίους τρεις μήνες. Οι τράπεζες διαπραγματεύονται με 0,44 φορές σε όρους P/TBV για το 2022, 5 φορές σε όρους P/E το 2023 κατά μέσο όρο και φαίνονται αρκετά ελκυστικές με 8% δείκτη ROTE έναντι 14% κόστος κεφαλαίων. Οι νέες προβλέψεις του οίκου απεικονίζουν τις αισιόδοξες τάσεις για τα έσοδα, ενώ αυξάνει την εκτίμηση για τα κέρδη που προβλέπει για τις τράπεζες το 2022, 2023 και 2024 κατά 11%, 10%, και 11% κατά μέσο όρο. Ο δείκτης αποδοτικότητας ROTE αυξάνεται κατά 50 μ.β. στο 8,2%. Τι αναφέρει ο οίκος για τα αποτελέσματα των τραπεζών Οι ελληνικές τράπεζες εξέπληξαν με ισχυρότερη αύξηση των δανείων, ταχύτερη αναπροσαρμογή των τίτλων στα βιβλία τους και με τα ισχυρά έσοδα από τις προμήθειες το β’ τρίμηνο. Ο θετικός αντίκτυπος των αυξήσεων των επιτοκίων στις αποδόσεις των δανείων δεν έχει ακόμη αρχίσει να επιδρά. Οι τράπεζες διαχειρίστηκαν καλά το λειτουργικό κόστος και δεν υπήρξαν πρώιμα σημάδια επιδείνωσης της ποιότητας του ενεργητικού. Τα αποτελέσματα ήταν ισχυρά σε όλες τις τράπεζες με τα κέρδη προ προβλέψεων (ΡΡΙ) να αυξάνονται κατά 8%-11% σε τριμηνιαίο επίπεδο. Η Αlpha Bank είχε την καλύτερη πιστωτική ανάπτυξη και τον καλύτερο έλεγχο του κόστους, αλλά η αύξηση του βασικού ΡΡΙ κινήθηκε ελαφρώς κάτω από τις αντίστοιχες της τράπεζες λόγω των χαμηλότερων προμηθειών. Η αύξηση των δανείων ήταν πιο αργή στην ΕΤΕ αλλά η ισχυρή αύξηση του καθαρού επιτοκιακού εσόδου (NII) και των προμηθειών έφεραν την αύξηση του PPI στα ίδια επίπεδα με τις άλλες τράπεζες. Η Eurobank ξεχώρισε με το καλύτερο δείκτη κεφαλαίων CET-1 στο δεύτερο τρίμηνο χάρη στα ισχυρά κέρδη από τις συναλλαγές. Από άποψη αποτίμησης, η HSBC πιστεύει ότι τα πιο ελπιδοφόρα αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου προήλθαν από την Τράπεζα Πειραιώς. Η ισχυρή αύξηση των κερδών προ προβλέψεων, η καλή δημιουργία κεφαλαίων φέτος, δείχνουν ιδιαίτερα ελκυστική την αποτίμηση της τράπεζας σε όρους ενσώματης λογιστικής αξίας στις 0,24 φορές (P/TBV), καταλήγει η HSBC. HSBC αποτελέσματα κέρδη οικονομία πανδημία τιμές-στόχοι τράπεζες