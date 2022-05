Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο: Κορυφαία στελέχη μίλησαν για τη καινοτομία και πως αναδιαμορφώνει τον Ασφαλιστικό Κλάδο

Ημερίδα για την Ασφαλιστική Αγορά με τίτλο: “RE–IMAGINE INSURANCE: How Innovation changes the Insurance Industry”, πραγματοποίησε στις 9 Μαΐου 2022 το Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην Βρετανική Πρεσβευτική Κατοικία, παρουσία του Βρετανού Πρέσβη στην Ελλάδα, Matthew Lodge και κορυφαίων ομιλητών που προέρχονται από τον ασφαλιστικό κλάδο της Ελλάδας και του εξωτερικού, μελών του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου και υψηλόβαθμων στελεχών σημαντικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Ο Βρετανός Πρέσβης Matthew Lodge άνοιξε την εκδήλωση με την εναρκτήρια ομιλία του. Βιντεοσκοπημένο μήνυμα απηύθυνε στους διοργανωτές, ομιλητές και παρευρισκόμενους ο Κώστας Φραγκογιάννης, Υφυπουργός για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ακολούθησε με την ομιλία της η Άννα Καλλιάνη, Ελληνίδα Πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου.

Τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και τα πάνελς συζήτησης, συντόνισε ο Μάνος Λορέντζος, Διευθύνων Σύμβουλος της Seascope Hellas και Μέλος ΔΣ του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου.

Η Marianna Papadakis, Country Manager, Greece, Cyprus, Malta & Israel του Lloyd’s σε μια σύντομη παρουσίαση της αγοράς Lloyd’s, αναφέρθηκε στη δέσμευση τoυ Lloyd’s Europe να χτίσει και να ενισχύσει τις μακροχρόνιες σχέσεις και επεσήμανε ότι η αγορά του Lloyd’s παραμένει στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών στον ασφαλιστικό κλάδο.

Ο Ed Gaze, Επικεφαλής Καινοτομίας του Lloyd’s Lab, μίλησε για το πρόγραμμα και την επιτυχία του Lloyd’s Lab μέχρι στιγμής και τόνισε ότι σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της καινοτομίας, των δεξιοτήτων, των ιδεών και των νέων τεχνολογιών στην αγορά του Lloyd’s.

Σε μια εποικοδομητική συζήτηση αναφορικά με την υιοθέτηση της καινοτομίας και τις πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο, συμμετείχαν οι: Ed Gaze, Head of Innovation, Lloyd’s Lab, James Rendell, CEO της BirdsEyeView Technologies και Henry Moazzo, Head of the Property, Reinsurance & Marine Committee της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Εξαιρετικές απόψεις, στοιχεία και τάσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και πως αυτές επηρεάζουν και διαμορφώνουν τον ασφαλιστικό κλάδο, ανέπτυξαν στην παρουσίαση τους οι Karel Vojak, Senior Cat Modeller, CEE and Nordics και Vladimir Stejskal, Head of Analytics, CEE, Greece and Middle East της AON Reinsurance Solutions.

Ένα ακόμη σημαντικό και ανερχόμενο ζήτημα, οι αυξανόμενοι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ασφάλειας του κυβερνοχώρου και η συνεισφορά του ασφαλιστικού κλάδου στην καταπολέμησή τους, παρουσιάστηκε από τον Θεόδωρο Στεργίου, Διευθυντή, Cyber Security Consulting της KPMG και συζητήθηκε με τη συμμετοχή των παρευρισκόμενων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη του H.C.L.B.A (Hellenic Committee of LLOYD’s Brokers Associates).

Τo Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ευχαριστεί τους χορηγούς της εκδήλωσης: