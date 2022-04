Ο Venture Capitalist Spiros Margaris στο DBFO22: Οι τράπεζες πρέπει να αλλάξουν ριζικά

Προκλήσεις και ευκαιρίες διαμορφώνουν το νέο τοπίο της ψηφιακής τραπεζικής.

Παραδοσιακοί αλλά και νέοι «παίκτες» δημιουργούν τις δικές τους κοινότητες και οικοσυστήματα.

Η συζήτηση ξετυλίχθηκε στο 9th Digital Banking Forum, το οποίο υποδέχτηκε ως κεντρικό ομιλητή τον κορυφαίο Finance, Fintech, AI & Blockchain Influencer της παγκόσμιας αγοράς, Spiros Margaris.

Ο κ. Spyros Margaris, VC, στο πλαίσιο της κεντρική ομιλίας του στο 9th Digital Banking Forum #dbfo22 με τίτλο “Embedded World” αναφέρθηκε σε τρεις βασικούς πυλώνες, στις «Προκλήσεις & Ευκαιρίες», στις «συνεχείς Τεχνολογικές αλλαγές» και στο «μέλλον του Fintech».

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ARTIFICIAL INTELLIGENCE ΑΞΙΑΣ 500 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ 2023

Μέσα από παραδείγματα τόνισε την σημασία της τεχνολογίας στον χρόνο επεξεργασίας & διαχείρισης των Big Data και στην εξέλιξη του τρόπου προσέγγισης του καταναλωτή.

Αναφέρθηκε στις συνεχώς αυξανόμενες επενδύσεις σε εταιρείες Fintech, που ήρθαν για να μείνουν, και στον νέο κόσμο των άυλων συναλλαγών χωρίς την χρήση φυσικού χρήματος.

Τέλος επεσήμανε την ανάγκη προσαρμογής των παραδοσιακών τραπεζών στα νέα δεδομένα της ψηφιακής τραπεζικής ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε σχέση με τις εταιρείες Fintech, αλλιώς κινδυνεύει ακόμη και η ύπαρξη τους.

Ο Σπύρος Μάργαρης είναι επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων (Margaris Ventures), μελλοντιστής, κεντρικός ομιλητής και μέλος ΔΣ. Είναι ανώτερος σύμβουλος και επενδυτής σε διάφορες επιχειρήσεις στους τομείς των fintech, insurtech, κυβερνοασφάλειας, υπηρεσιών υγείας και τεχνητής νοημοσύνης. Δύο από τις νεοφυείς επιχειρήσεις των οποίων έχει διατελέσει σύμβουλος έχουν εξελιχθεί σε “μονόκερους” (αποτίμηση άνω του ενός δις δολαρίων).

Είναι ο πρώτος διεθνής influencer που κατέκτησε το “Triple Crown”. Το 2021 η Onalytica τον χαρακτήρισε ως τον κορυφαίο Διαμορφωτή Κοινής Γνώμης στο Fintech. Την ίδια χρονιά, η MarkTechPost τον περιέλαβε, για 3η φορά, στη λίστα ” Top Artificial Intelligence Influencers to Follow”. Το 2020 η Onalytica τον κατέταξε ως τον No. 1 FinTech Influencer παγκοσμίως, ενώ η Refinitiv (Thomson Reuters) τον χαρακτήρισε ως τον No. 1 Finance Influencer. Το 2018 η Onalytica τον κατέταξε ως τον No. 1 FinTech, Blockchain, and AI Influencer διεθνώς.

