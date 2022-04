Προκαταβολές αποζημίωσης για 1.500 πληγέντες αγρότες από τις φωτιές του 2021

Προκαταβολή αποζημίωσης 20,3 εκατ. ευρώ σε 1.463 αγρότες για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, ανακοίνωσαν τα υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η προκαταβολή αγγίζει το 35% επί της αρχικής εκτιμώμενης ζημίας σε φυτικά μέσα παραγωγής η οποία ανέρχεται στο ποσό των 144 ευρώ ανά ελαιόδεντρο και των 96 ευρώ ανά δέντρο για λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

Το ποσό συνεπώς ανέρχεται σε 50,40 ευρώ ανά ελαιόδεντρο και σε 33,60 ευρώ ανά δέντρο για λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες.

Επισημαίνεται ότι η προκαταβολή της επιχορήγησης για τις ζημιές στα φυτικά μέσα παραγωγής:

– Χορηγείται στους αγρότες μέσω του ΕΛΓΑ.

– Υπολογίστηκε στη βάση των διαθέσιμων στοιχείων του ΕΛΓΑ και της αρχικής εκτίμησης ζημιών, ενώ εξειδικεύεται ανά αγροτική εκμετάλλευση με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου (ΟΣΔΕ).

– Αφορά αγρότες στις περιοχές των νομών Αρκαδίας, Αττικής, Αχαΐας, Εύβοιας, Ηλείας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Φωκίδος που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2021.

– Αφορά, σε αυτή τη φάση, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που έχουν υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου.

Όπως ανακοίνωσαν τα δυο υπουργεία, σε επόμενη φάση θα ενεργοποιηθεί και η σχετική διαδικασία επιχορήγησης και για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Σε επόμενο στάδιο, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, θα ακολουθήσει η τελική εκτίμηση των ζημιών, εξειδικευμένη ανά αγροτική εκμετάλλευση, βάσει αυτοψιών και εκτιμήσεων του ΕΛΓΑ και βάσει τελικής τιμής εκτίμησης, ανά είδος πολυετούς καλλιέργειας και σοβαρότητας της ζημιάς. Στη βάση της τελικής αυτής εκτίμησης θα καθοριστεί και η τελική επιχορήγηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων για τις ζημιές στα φυτικά μέσα παραγωγής, στην οποία θα συνυπολογιστεί και η χορηγούμενη προκαταβολή, καθώς και η πρώτη αρωγή που χορηγήθηκε προς αγροτικές εκμεταλλεύσεις μέσω του arogi.gov.gr.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: https://www.skai.gr/news/finance/pistonontai-prokatavoles-apozimiosis-203-ekat-eyro-se-1463-agrotes-pou-epligisan-apo-tis

