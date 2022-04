Αλεξ Φωτακίδης, CVC: Σπουδαίες οι επιχειρήσεις που έχουμε επενδύσει, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το ανθρώπινο δυναμικό

Την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι το CVC Capital έχει επενδύσει πάνω από 1,5 δισ. ευρώ σε κορυφαίους ομίλους στη χώρα εξέφρασε ο επικεφαλής στην Ελλάδα (Partner and Head of Greece) κ. Άλεξ Φωτακίδης, στο πλαίσιο της βράβευσης του κατά τη διάρκεια του 23ου Annual Capital Link Invest in Greece Forum.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, “είμαστε χαρούμενοι που μπορέσαμε να επενδύσουμε περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ μετοχικού κεφαλαίου τα τελευταία πέντε χρόνια για να στηρίξουμε κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις, όπως η Hellenic Healthcare Group, η Skroutz, η D-Marin, η Vivartia, η Δωδώνη, Εθνική Ασφαλιστική και η ΔΕΗ”.

Ανέδειξε δε στο λόγο του τις διοικήσεις των εταιρειών αυτών και το ανθρώπινο δυναμικό ως ένα από τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας: “Οι συγκεκριμένες εταιρείες, είναι όλες σπουδαίες επιχειρήσεις και χαρακτηρίζονται από τους εξαιρετικούς διευθυντές τους. Πράγματι, ένα από τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Η χώρα μας διαθέτει ένα καλά εκπαιδευμένο και επιχειρηματικό εργατικό δυναμικό, συχνά με διεθνή εμπειρία και αυτό παρέχει μια ισχυρή βάση για τη δημιουργία αξίας και την προώθηση της καινοτομίας”, σημείωσε.

Είμαστε χαρούμενοι που μπορέσαμε να επενδύσουμε περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ μετοχικού κεφαλαίου τα τελευταία πέντε χρόνια για να στηρίξουμε κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις, όπως η Hellenic Healthcare Group, η Skroutz, η D-Marin, η Vivartia, η Δωδώνη, Εθνική Ασφαλιστική και η ΔΕΗ. Οι συγκεκριμένες εταιρείες, είναι όλες σπουδαίες επιχειρήσεις και χαρακτηρίζονται από τους εξαιρετικούς διευθυντές τους. Πράγματι, ένα από τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Η χώρα μας διαθέτει ένα καλά εκπαιδευμένο και επιχειρηματικό εργατικό δυναμικό, συχνά με διεθνή εμπειρία και αυτό παρέχει μια ισχυρή βάση για τη δημιουργία αξίας και την προώθηση της καινοτομίας.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Άλεξ Φωτακίδης, Partner and Head of Greece, CVC Capital Partners, παραλαμβάνοντας το βραβείο του έκανε την ακόλουθη ομιλία:

Ο κ. Φωτακίδης ευχαρίστησε για τη συμμετοχή του στο 23ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece New York Forum και συνέχισε την ομιλία του αναφέροντας ότι “η αποστολή μας στη CVC είναι να βοηθάμε τους επιχειρηματίες και τις ομάδες διαχείρισης να χτίσουν καλύτερες επιχειρήσεις, επενδύοντας σε σχέδια βιώσιμης ανάπτυξης, υποστηρίζοντας συγχωνεύσεις και εξαγορές και προωθώντας μια κουλτούρα συνεχούς λειτουργικής βελτίωσης και ESG. Είμαστε χαρούμενοι που μπορέσαμε να επενδύσουμε περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ μετοχικού κεφαλαίου τα τελευταία πέντε χρόνια για να στηρίξουμε κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις, όπως η Hellenic Healthcare Group, η Skroutz, η D-Marin, η Vivartia, η Δωδώνη, Εθνική Ασφαλιστική και η ΔΕΗ.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες, είναι όλες σπουδαίες επιχειρήσεις και χαρακτηρίζονται από τους εξαιρετικούς διευθυντές τους. Πράγματι, ένα από τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Η χώρα μας διαθέτει ένα καλά εκπαιδευμένο και επιχειρηματικό εργατικό δυναμικό, συχνά με διεθνή εμπειρία και αυτό παρέχει μια ισχυρή βάση για τη δημιουργία αξίας και την προώθηση της καινοτομίας.

Μετά από σχεδόν μια δεκαετία brain drain… βρισκόμαστε τώρα -σταθερά- σε μια φάση αναστροφής αυτού του φαινομένου με πολλούς Έλληνες επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου αλλά και κάποιων από εσάς σε αυτή την αίθουσα, να επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, όλο και περισσότερες πολυεθνικές ανοίγουν γραφεία στην Ελλάδα και επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, κάτι που προσελκύει περισσότερα ταλέντα. Είναι υπέροχο να βλέπεις μεταξύ άλλων τις PWC, Deloitte, E&Y, KPMG και Hill να πολλαπλασιάζουν το εργατικό δυναμικό τους στην Ελλάδα.

Ωστόσο, πρέπει επίσης να αποδεχτούμε ότι θα υπάρξουν προκλήσεις και εμπόδια στην πορεία, όπως βιώνουμε αυτή τη στιγμή με τον πόλεμο στην Ουκρανία και όλες τις αρνητικές επιπτώσεις αυτού.

Ως μέτοχοι έχουμε πάντα την ευθύνη να προστατεύσουμε τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου μας και να τις βοηθήσουμε να βγαίνουν από τέτοιες κρίσεις πιο υγιείς και δυνατές. Τώρα, λοιπόν, είναι η ώρα να σηκώσουμε τα μανίκια μας και να πράξουμε τα δέοντα στην Ελλάδα, καθημερινά.

Η Ελλάδα είναι μία από τις 25 χώρες παγκοσμίως όπου η CVC έχει τοπικό γραφείο και ομάδα, έχουμε μακροπρόθεσμη δέσμευση να επενδύσουμε στη χώρα και θα συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε θετικό ρόλο ως υπεύθυνος επενδυτής υποστηρίζοντας κορυφαίες εταιρείες και τις ομάδες διαχείρισης τους για να προσφέρουν φιλόδοξα σχέδια.

Στο μέλλον, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε επίσης κάποιες αλλαγές στη νοοτροπία.

Χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες και περισσότερη ποικιλομορφία στην ηγεσία, όχι μόνο στις επιχειρήσεις αλλά γενικά.

Χρειαζόμαστε λιγότερο εγωισμό και περισσότερη ομαδική δουλειά.

Πρέπει να ακούμε. Είμαι καλύτερος ακροατής σήμερα από ότι ήμουν πριν από 5 χρόνια. Στην πραγματικότητα, σήμερα άκουσα όλους τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες στο forum και έμαθα πολλά. Πρέπει να ακούμε τους συνεργάτες μας, τους διευθυντές μας, τους υπαλλήλους μας, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τις τοπικές κοινωνίες γύρω από τις επιχειρήσεις μας. Μόνο έτσι μπορούμε να λάβουμε πραγματικά τεκμηριωμένες αποφάσεις με μακροχρόνιο και ελπίζουμε θετικό αντίκτυπο.

Είμαι απίστευτα ευγνώμων που βρίσκομαι σήμερα εδώ με φίλους και συναδέλφους που μοιράζονται κοινούς στόχους και κοινό όραμα για τη χώρα μας και σας υπόσχομαι ότι θα τιμήσω αυτό το βραβείο συνεχίζοντας να εργάζομαι παραγωγικά και με πάθος στην Ελλάδα.”

*Το βραβείο αναγνωρίζει την συμβολή της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis, τον εταίρο που ηγείται της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στην Ελλάδα, όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, αλλά επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα. Οι επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και ψήφο εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων.