Ο Τ. Χατζηθεοδοσίου στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Την περασμένη Παρασκευή 9 Απριλίου 2022, στο πλαίσιο του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών με τίτλο “New Realities” που πραγματοποιήθηκε στην πόλη των Δελφών από τις 6 έως τις 9 Απριλίου, ο Τάσος Χατζηθεοδοσίου γενικός διευθυντής της Mega Brokers, συμμετείχε ως ομιλητής στη θεματική ενότητα του συνεδρίου με τίτλο, “Why Does Cyber Security Matter More than ever”.

Μαζί του στο πάνελ, με συντονιστή τον Βαγγέλη Παπακωνσταντίνου Καθηγητή Νομικής & Εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο Vrije των Βρυξελλών, ήταν ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ENISA), Juhan Lepassaar, ο Διευθύνων Σύμβουλος & συν-ιδρυτής της εταιρείας Obrela που ειδικεύεται σε θέματα Κυβερνοασφάλειας, Γιώργος Πάτσης & η Υπεύθυνη Δημόσιας Πολιτικής & Πολιτικής Κυβερνοασφάλειας της META, Artemis Seaford.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου κατά τη διάρκεια της δικής του τοποθέτησης, απατώντας στις ερωτήσεις του συντονιστή, μίλησε για την προσέγγιση που πρέπει να έχουν οι εταιρείες σε θέματα Κυβερνοασφάλειας. Ότι ο συγκεκριμένος κίνδυνος δεν είναι ένας IT κίνδυνος αλλά ένας επιχειρηματικός κίνδυνος που πέρα από τη διακοπή εργασιών ή την έκθεση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και στη φήμη της εταιρείας.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου μίλησε επίσης και για το πολύπλοκο και απαιτητικό underwriting που ισχύει στις περιπτώσεις του cyber insurance καθώς υπάρχουν παράγοντες που δεν είναι μετρήσιμοι. Μια πραγματικότητα που μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο αν οι εταιρείες προσεγγίζουν το συγκεκριμένο θέμα πολυδιάστατα, δηλαδή εκπαιδεύοντας το προσωπικό τους, επενδύοντας σε συστήματα cyber security, διενεργώντας τακτικά penetration and vulnerability test και φυσικά διατηρώντας ένας ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Τέλος, ο κ. Χατζηθεοδοσίου έκανε λόγο για τις λύσεις που μπορεί να δώσει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο στον συγκεκριμένο κίνδυνο, αριθμώντας την υποστήριξη και τις καλύψεις που προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλύψεις που σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα προληπτικά μέτρα μπορούν να δημιουργήσουν «peace of mind» σε έναν επιχειρηματία που γνωρίζει ότι κινείται σε αχαρτογράφητα νερά. Το φετινό οικονομικό φόρουμ των Δελφών διοργανώθηκε για 5η συνεχή χρονιά με συμβόλαιο αστικής ευθύνης Διοργάνωσης, Ασφάλιση Ακύρωσης & Εγκατάλειψης Εκδήλωσης της Mega Brokers.