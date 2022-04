Η Ευρώπη χρειάζεται συλλογικό σχέδιο στον τομέα της κυβερνοασφάλειας

H κα. Marietje Schaake, International Policy Director, Stanford University, Cyber Policy Center και ο κ. Jeff Bullwinkel, Associate General Counsel and Director of Corporate, External and Legal Affairs-Microsoft Europe συνομίλησαν για τις προκλήσεις της κυβερνοασφάλειας.

Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Kώστας Κετσiετζής, δημοσιογράφος στην ιστοσελίδα capital. Η συζήτηση έγινε στα πλαίσια του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς από 6-9 Απριλίου και τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας κας. Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Ο κ. Bullwinkel είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ταυτόχρονα και ένας κυβερνο-πόλεμος, καθώς σχεδόν ταυτόχρονα με την ρωσική εισβολή είδαμε και μία κυβερνο-επίθεση σε δομές, σε κυβερνητικές υπηρεσίες, ακόμη και επιθέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων. Η Μicrosoft κάνει ότι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των πελατών της σε Ευρώπη και Ουκρανία και να περιορίσει τις επιπτώσεις της επιθετικής και εγκληματικής δραστηριότητας που διενεργεί μέσω του κυβερνοχώρου η Ρωσία. «Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των δεδομένων των πελατών μας», είπε εμφατικά. Σε ότι αφορά στην Ελλάδα, είπε ότι η Ελλάδα έχει έναν ηγετικό ρόλο στην περιοχή και ότι η Ελληνική Κυβέρνηση έχει λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες στον τομέα της τεχνολογίας και του κυβερνοχώρου, αν και ακόμη υπολείπεται στον τομέα της εκπαίδευσης στελεχών εξειδικευμένων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Η κα. Schaake είπε ότι μία προφανής επίπτωση του πολέμου στην Ουκρανία είναι η μη απρόσκοπτη μεταφορά πληροφοριών στον κόσμο. Αυτό που προέχει στην παρούσα συγκυρία είναι η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του κυβερνοχώρου αλλά και γενικά η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Αυτό που χρειάζεται είναι εθνική κυριαρχία και κυριαρχία σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα της προστασίας των πληροφοριών και την διακυβέρνηση. Στην Ελλάδα ειδικότερα σημείωσε ότι χρειάζεται καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων και προστασία ενάντια στις κυβερνοεπιθέσεις και στην κατασκοπία. Τόνισε ότι η Ελλάδα, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, δεν πάσχει από εθνικό σχέδιο προστασίας δεδομένων αλλά από συλλογικό σχέδιο (ευρωπαϊκό) στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.