Μία ολιστική προσέγγιση για τις συντάξεις από τον Δρ. Yves Stevens

Με τίτλο: Μία ολιστική προσέγγιση για τις συντάξεις ανά την Ευρώπη, ο Prof. dr. Yves Stevens -ΚU Leuven, Faculty of Law and Criminology, Department of Social Security & Labour Law – Treasurer, European Network For Research On Supplementary Pensions (ENRSP) κατέθεσε την εμπειρία του.

“Πολλές φορές με ρωτάνε στο Βέλγιο, στην Γερμανία κτλ ποιο είναι κατά την άποψή μου το καλύτερο συνταξιοδοτικό σύστημα στον κόσμο. Όταν έχεις δουλέψει με συντάξεις για πάνω από 20 χρόνια γνωρίζεις ότι είναι μια χαζή ερώτηση διότι το σημείο εκκίνησης είναι το εξής: Είναι δυνατόν να έχουμε καλό συνταξιοδοτικό σύστημα που δεν είναι συνδεδεμένο με το κοινωνικό σύστημα; Προφανώς δεν υπάρχει ένα μοναδικό σύστημα σύνταξης που να είναι το καλύτερο και δεν υπάρχει ιδανικός σχεδιασμός συνταξιότησης σε μία χώρα. Πάντοτε υπάρχει ένα ιστορικό, διαφορετικό backround σε κάθε χώρα. Βλέπουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα με το ΙΚΑ τα τελευταία 10 χρόνια. Το κοινωνικό σύστημα παίζει κομβικό ρόλο στη λειτουργία του συνταξιοδοτικού συστήματος” τόνισε.

Δείτε μία ενδιαφέρουσα κάρτα από την μελέτη του 2016 από την EIOPA με τα συνταξιοδοτικά προγράμματα στην ΕΕ:

“Όταν αναφέρεσαι στα συστήματα συντάξεων υπάρχουν δυο βασικές ιδέες: ότι θα πρέπει να μειώσεις την φτώχεια, αλλά πρέπει να υπάρχει ποσοστό αναπλήρωσης στην συνταξιοδοτική συνιστώσα. Ο επιτυχημένος σχεδιασμός πρέπει να φέρει δύο χαρακτηριστικά: Τις υψηλές χρηματοδοτικές εισφορές και την επαρκή κάλυψη. Το σύστημα πρέπει να είναι επαρκές και βιώσιμο.

