Το θεσμικό πλαίσιο των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στη συζήτηση του 3ου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης

Το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας και η οργανωτική λειτουργία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) θα βρεθεί στο επίκεντρο των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εντός του 2022. Εν εξελίξει τεχνική βοήθεια παρέχεται από την E.I.O.P.A. στο αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αναφορικά με την ευρωπαϊκή εμπειρία και τα επόμενα βήματα αναπτυξιακής διαδικασίας ενός θεσμού που λειτουργεί ως βασικό όχημα μακροχρόνιας αποαμίευσης για τους εργαζομένους, με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης και τη διασφάλιση υψηλότερου επιπέδου ευημερίας μετά τη συνταξιοδότηση.

Τρίτη 22 και Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου το Συνέδριο Θεσμός της Επαγγελματικής Ασφάλισης

Σημαντικές αλλαγές αναμένονται στο ζήτημα της ίδρυσης πολυεργοδοτικών ΤΕΑ, ενώ μεταρυθμιστικές τομές αναμένονται στο νέο καθεστώς εποπτείας για τον 2o Πυλώνα Ασφάλισης στη χώρα μας. Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται με βάση και τη μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. από το Ι.Ο.Β.Ε., αναφορικά με την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης νέων ΤΕΑ, τη μείωση του χρόνου έγκρισης, τη δυνατότητα ίδρυσης ΤΕΑ για επιχειρήσεις με μικρότερο αριθμό ασφαλισμένων από το υπάρχον όριο των 100. Επιπλέον, απαιτούνται παρεμβάσεις ώστε να στηριχθεί ο θεσμός των ΙΕΣΠ-ΤΕΑ και η παροχή κινήτρων με έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στο θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης.

Τα θέματα αυτά θα τεθούν σε συζήτηση στο 2ο πάνελ του 3ου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης το οποίο, με τίτλο: “Επαγγελματική Ασφάλιση: Σε τροχιά αναπτυξιακού άλματος με επίκεντρο τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις”, αναμένεται να κυριαρχήσει στην επικαιρότητα της επόμενης εβδομάδας.

Στην ατζέντα της συζήτησης συναντάμε θέματα σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του 2ου Πυλώνα Ασφάλισης και των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, που αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους, καθώς επίσης και η κατάθεση της ευρωπαϊκής εμπειρίας λειτουργίας του θεσμού στη βάση βέλτιστων πρακτικών από καταξιωμένους ξένους και εγχώριους ομιλητές.

Στο πάνελ του οποίου συντονιστής θα είναι ο δημοσιογράφος Γιάννης Παπαδογιάννης, Διευθυντής του BusinessDaily.gr, θα συμμετάσχουν οι Antonello Motroni, Senior Researcher at Mefop – Department of Economy and Finance & Member of the Occupational Pensions Stakeholder Group EIOPA, Ann Verlinden, Secretary-General of PensioPlus at the Belgian Association of Pension Institution, Xρίστος Λούβαρης Φασόης, σύμβουλος δημοσίων πολιτικών σε συνταξιοδοτικά ζητήματα στο European Association of Paritarian Institutions (AEIP), Βασιλική Μαμμωνά, Προϊσταμένη Τμήματος Διεθνούς Παρακολούθησης Επαγγελματικής Ασφάλισης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία Μαργαριτσανάκη, στέλεχος στην Διεύθυνση Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Ιωάννης Τζανάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική, Γενικός Γραμματέας ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. και μέλος επιτροπής Occupational Pensions Stakeholder Group της EIOPA.

Το 3o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης (#ocin22) διοργανώνουν η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α) και η ethosEVENTS, εταιρεία του ομίλου ethosGROUP, και απευθύνεται σε ανθρώπους της αγοράς, εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων (εργαζομένων/εργοδοτών), εκπροσώπους εποπτικών φορέων, asset managers, αναλογιστές, ορκωτούς λογιστές, εσωτερικούς ελεγκτές και λοιπούς εμπειρογνώμονες, με στόχο μια ολιστική προσέγγιση της δράσης και της φιλοσοφίας λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Θα διεξαχθεί την Τρίτη 22 και την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 και οι εργασίες του, που αρχίζουν στις 09:00 το πρωί της Τρίτης, θα μεταδίδονται ψηφιακά όλο το διήμερο μέσα από το LiveOn Expo Complex, το τρισδιάστατο ψηφιακό εκθεσιακό κέντρο της LiveOn, της πρώτης all-in-one ψηφιακής πλατφόρμας Επιχειρηματικής Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των εργασιών του συνεδρίου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου εδώ

Για την παρακολούθηση του μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας εδώ.