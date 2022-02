KPMG: Στα 210 δισ. δολ. οι συνολικές επενδύσεις Fintech, αυξάνεται το ενδιαφέρον για κρυπτονομίσματα – blockchain

Στα US$ 210 δισ. οι συνολικές επενδύσεις Fintech, με το ενδιαφέρον για κρυπτονομίσματα και blockchain να αυξάνεται, σύμφωνα με την έκθεση Pulse of Fintech για το β’ εξάμηνο του 2021 από την KPMG

Με έναν πρωτοφανή αριθμό 5 684 συμφωνιών, οι παγκόσμιες επενδύσεις σε Fintech ξεπέρασαν τα US$ 210 εκατ. (εξαγορές & συγχωνεύσεις – Μ&Α, ιδιωτικά κεφάλαια – PE και επιχειρηματικά κεφάλαια – VC) το 2021 (US$ 101 δισ. το β’ εξάμηνο του 2021) – το δεύτερο μεγαλύτερο ετήσιο σύνολο που έχει καταγραφεί ποτέ

Ο τομέας των πληρωμών προσέλκυσε επενδύσεις ύψους US$ 51,7 δισ. το 2021 – σημειώνοντας άνοδο από τα US$ 29,1 δισ. το 2020

Οι επενδύσεις σε blockchain και κρυπτονομίσματα αυξήθηκαν από τα US$ 5,5 δισ. το 2020 στα US$ 30,2 δισ. το 2021

Σύμφωνα με την εξαμηνιαία έκθεση της KPMG ”Pulse of Fintech” για το β’ εξάμηνο του 2021, σχετικά με τις τάσεις των παγκόσμιων επενδύσεων σε Fintech – η συνολική παγκόσμια χρηματοδότηση Fintech μέσω M&A, PE και VC ανήλθε στα US$ 210 δισ. μέσω ενός ρεκόρ 5 684 συμφωνιών το 2021. Η χρηματοδότηση σε Fintech κατά το β’ εξάμηνο του 2021 αντιστοιχούσε σε US$ 101 δισ. αυτού του συνόλου – έχοντας σημειώσει μικρή πτώση έναντι των US$ 109 δισ. του α’ εξαμήνου του 2021.

Οι μεγαλύτερες συμφωνίες στο Fintech κατά το β’ εξάμηνο του 2021 συμπεριλαμβάνουν την εξαγορά ύψους US$ 9,2 δισ. της δανέζικης εταιρείας επεξεργασίας πληρωμών Nets από την ιταλική Nexi, τη συγχώνευση αξίας US$ 3,75 δισ. της Calypso Technology, μιας πλατφόρμας Fintech στο cloud , και της AxiomSL, εταιρείας κανονιστικής τεχνολογίας (regtech), για τη δημιουργία της Adenza στις ΗΠΑ, και την εξαγορά ύψους US$ 2,7 δισ. της ιαπωνικής Paidy από την PayPal. Κατά το β’ εξάμηνο του 2021 καταγράφηκαν επίσης 4 γύροι χρηματοδότησης VC ύψους άνω του US$ 1 δισ., συμπεριλαμβανομένης της άντλησης US$ 2 δισ. από την Generate στις ΗΠΑ, US$ 1,1 δισ. από την Nubank με έδρα τη Βραζιλία, US$ 1,1 δισ. από την Chima στις ΗΠΑ και US$ 1 δισ. από την FTX στις Μπαχάμες.

Ο τομέας των πληρωμών συνέχισε να προσελκύει τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση μεταξύ των επιμέρους τομέων του Fintech, με επενδύσεις ύψους US$ 51,7 δισ. παγκοσμίως το 2021 – σημειώνοντας άνοδο από τα US$ 29,1 δισ. το 2020. Το συνεχιζόμενο κύμα ενδιαφέροντος για τομείς όπως «αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα», και λύσεις που υιοθετούν τα embedded banking (ενσωματωμένη τραπεζική) και open banking (ανοιχτή τραπεζική), βοήθησε στη διατήρηση της δυναμικής των πληρωμών. Το blockchain και τα κρυπτονομίσματα προσέλκυσαν έντονο ενδιαφέρον, με ρεκόρ επενδύσεων ύψους US$ 30,2 δισ. – σημειώνοντας άνοδο από τα US$ 5,5 δισ. το 2020 και υπετριπλασιάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των US$ 8,2 δισ. που καταγράφηκε το 2018. Ρεκόρ επενδύσεων επίσης σημειώθηκε στους τομείς της κυβερνοασφάλειας (US$ 4,85 δισ.) και του Wealthtech (US$ 1,62 δισ.).

«Το 2021 υπήρξε μια απίστευτα καλή χρονιά για την αγορά του Fintech παγκοσμίως, με ρεκόρ συμφωνιών σε όλους τους τομείς» σχολιάζει ο Anton Ruddenklau, Global Fintech Leader της KPMG International. «Βλέπουμε πρωτοφανές ενδιαφέρον για τις εταιρείες Fintech, με χρηματοδότηση ρεκόρ σε τομείς όπως το blockchain και τα κρυπτονομίσματα, την κυβερνοασφάλεια και το wealthtech. Ενώ οι πληρωμές παραμένουν σημαντική κινητήρια δύναμη για τη δραστηριότητα στο Fintech, ο τομέας διευρύνεται σε καθημερινή βάση».

Βασικά σημεία για το 2021

Οι παγκόσμιες επενδύσεις σε Fintech άγγιξαν τα US$ 210 δισ. μέσω ενός ρεκόρ 5 684 συμφωνιών το 2021 – σημειώνοντας άνοδο από τα US$ 125 δισ. μέσω 3 674 συμφωνιών το 2021.

Οι πληρωμές παρέμειναν ο πιο δημοφιλής τομέας για τις επενδύσεις σε Fintech το 2021, αγγίζοντας τα US$ 51,7 δισ. παγκοσμίως.

Καταγράφηκαν επίπεδα ρεκόρ στις επενδύσεις στο blockchain και τα κρυπτονομίσματα (US$ 30,2 δισ.), την κυβερνοασφάλεια (US$ 4,85 δισ.) και το wealthtech (US$ 1,62 δισ.) στο 2021.

Οι άλλοι τομείς του Fintech προσέλκυσαν και αυτοί ισχυρή χρηματοδότηση το 2021, μεταξύ τους το insurtech (US$ 14,4 δισ.) και το regtech (US$ 9,9 δισ.).

Η αξία των διασυνοριακών συμφωνιών εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) στο Fintech υπερτριπλασιάστηκε σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα US$ 36,2 δισ. Η συνολική αξία M&A με επίκεντρο το Fintech αυξήθηκε από τα US$ 76 δισ. το 2020 στα US$ 83,1 δισ. το 2021.

Η χρηματοδότηση PE στο Fintech υπερδιπλασιάστηκε από το προηγούμενο υψηλό της – με US$ 12,2 δισ. σε επενδύσεις το 2021 έναντι του προηγούμενου υψηλού US$ 5,2 δισ. το 2018.

Οι επενδύσεις VC σε Fintech παγκοσμίως υπερδιπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση – από τα US$ 46 δισ. το 2020 ανήλθαν στο ρεκόρ των US$ 115 δισ. το 2021. Το μέσο μέγεθος των συμφωνιών VC αυξήθηκε σημαντικά για όλα τα στάδια μεταξύ 2020 και 2021, συμπεριλαμβανομένων των σταδίων “Angel and Seed” (από US$ 1,4 εκατ. σε US$ 2,2 εκατ.), Αρχικού Σταδίου (από US$ 4,6 εκατ. στα US$ 7 εκατ.) και Προχωρημένου Σταδίου (από US$ 12,7 εκατ. στα US$ 24,6 εκατ.).

Οι συνολικές επενδύσεις σε Fintech στην αμερικανική ήπειρο άγγιξαν τα US$ 105 δισ. το 2021, μεταξύ τους και ένα ρεκόρ ύψους US$ 64,5 δισ. σε χρηματοδότηση VC. Τα US$ 88 δισ. συνολικής χρηματοδότησης και US$ 52,7 δισ. της χρηματοδότησης VC προήλθαν από τις ΗΠΑ. Η περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής κατέγραψε επενδύσεις στο Fintech ύψους US$ 77 δισ. το 2021, συμπεριλαμβανομένου ενός ρεκόρ US$ 31,1 δισ. σε χρηματοδότηση VC. Οι επενδύσεις στον τομέα του Fintech στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού σχεδόν διπλασιάστηκαν– από τα US$ 14,7 δισ. δολάρια το 2020 στα US$ 27,5 δισ. δολάρια το 2021.

Οι εταιρικές επενδύσεις VC σε Fintech κατέγραψαν ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα το 2021 αγγίζοντας τα US$ 50 δισ., με τόσο την αμερικανική ήπειρο (US$ 29,7 δισ.) όσο και την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (US$ 11,3 δισ.) να καταγράφουν επίπεδα ρεκόρ.

Ο Νίκος Δημάκος, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Consulting, KPMG στην Ελλάδα, δήλωσε σχετικά «Από το COP26, βλέπουμε ενδιαφέρον για fintechs με ESG δυνατότητες, και ενώ είναι ένας χώρος όπου δεν έχουμε δει σημαντικές επενδύσεις μέχρι σήμερα, είναι αρκετά πιθανό να έχει σημαντική αναπτυξιακή τροχιά τα επόμενα χρόνια καθώς τα θέματα αυτά απασχολούν τις κυβερνήσεις πολλών χωρών.»

Στον τομέα των κρυπτονομισμάτων και του blockchain η υψηλότερη αύξηση το 2021 – με επενδύσεις ύψους US$ 30 δισ.

Οι παγκόσμιες επενδύσεις στον τομέα των κρυπτονομισμάτων και του blockchain κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση από τα US$ 5,4 δισ. το 2020 στο ρεκόρ των US$ 30 δισ. το 2021, ενώ ο αριθμός των συμφωνιών αυξήθηκε από τις 627 στις 1 332 την ίδια περίοδο. Ο τομέας προσέλκυσε επίσης αρκετές μεγάλες συμφωνίες, μεταξύ τους την άντληση ύψους US$ 1 δισ. από την FTX με έδρα στις Μπαχάμες, US$ 767 εκατ. από τη NYDIG στις ΗΠΑ και US$ 750 εκατ. από την Celcius Network. Η αύξηση των επενδύσεων και της δραστηριότητας συμφωνιών αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη αναγνώριση του δυνητικού ρόλου των κρυπτονομισμάτων και των υποκείμενων τεχνολογιών τους στα σύγχρονα χρηματοοικονομικά συστήματα.

Τόσο η κυβερνοασφάλεια όσο και το wealthtech άγγιξαν ρεκόρ επενδύσεων το 2021, με US$ 4,85 δισ. και US$ 1,62 δισ. αντιστοίχως.

Ισχυρή ανάκαμψη για τις διασυνοριακές M&A, με συμφωνίες αξίας US$ 32,2 δισ.

Μετά από ένα χαμηλό επταετίας US$ 10,7 δισ. το 2020, η αξία των διασυνοριακών συμφωνιών M&A στο Fintech υπερτριπλασιάστηκε σε ετήσια βάση, αγγίζοντας τα US$ 36,2 δισ. το 2021. Ο αριθμός των διασυνοριακών συμφωνιών M&A επίσης ανήλθε σε πρωτοφανές υψηλό 275 συμφωνιών στη διάρκεια του χρόνου. Τόσο το α’ όσο και το β’ εξάμηνο του 2021 σημειώθηκε έντονη δραστηριότητα. Στη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2021, το Χρηματιστήριο του Λονδίνου εξαγόρασε την Refinitiv με έδρα τις ΗΠΑ έναντι US$ 14,8 δισ. και η Nasdaq των ΗΠΑ εξαγόρασε την καναδική Verafin έναντι US$ 2,7 δισ., ενώ το β’ εξάμηνο του 2021, η Ιταλική Nexi εξαγόρασε τη δανεζική Nets έναντι US$ 9,2 δισ. και η PayPal την γιαπωνέζικη Paidy έναντι US$ 2,7 δισ.

Υπερδιπλασιασμός ρεκόρ στα US$ 64,5 δισ. για την χρηματοδότηση VC στην αμερικανική ήπειρο

Οι συνολικές επενδύσεις σε Fintech στην αμερικανική ήπειρο αυξήθηκαν από US$ 83,5 δισ. το 2020 στα US$ 105 δισ. το 2021 (US$ 53,7 δισ. το β’ εξάμηνο του 2021). Η χρηματοδότηση VC αναλογούσε σε επενδύσεις ύψους US$ 64,5 δισ. το 2021 – υπερδιπλασιάζοντας το ρεκόρ των US$ 24,8 δισ. του 2020. Οι ΗΠΑ συνέχισαν να προσελκύουν το μεγαλύτερο μερίδιο των επενδύσεων σε Fintech στην αμερικανική ήπειρο, αγγίζοντας συνολικά τα US$ 88 εκατ. στη διάρκεια του 2021 (US$ 44,4 δισ. το β’ εξάμηνο του 2021). Στην αμερικανική ήπειρο, οι συνολικές επενδύσεις σε Fintech εκτοξεύθηκαν το 2021, με αύξηση στον Καναδά (US$ 7 δισ.) και στη Βραζιλία (US$ 5,2 δισ.).

Ρεκόρ επενδύσεων VC στην Ευρώπη ακόμα και ενώ στερεύουν οι M&A

Οι συνολικές επενδύσεις σε Fintech στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής αυξήθηκαν στο ρεκόρ των US$ 77 δισ. το 2021 (US$ 29,8 δισ. το β’ εξάμηνο του 2021). Οι επενδύσεις στο VC στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής επίσης άγγιξαν νέο ρεκόρ ύψους US$ 31,1 δισ., συμπεριλαμβανομένων μιας άντλησης ύψους US$ 900 εκατ. από την γερμανική Ν26 και μίας ύψους US$800 εκατ. από τη βρετανική Revolut στη διάρκεια του β’ εξαμήνου του 2021. Σημειώθηκε ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα επενδύσεων σε Fintech στην περιοχή, με επίπεδα ρεκόρ στις σκανδιναβικές χώρες (US$ 18,5 δισ), στη Γερμανία (US$ 5,4 δισ.), την Ιρλανδία ( US$ 1,6 δισ.), την Αφρική ( US$ 1,8 δισ.) και το Ισραήλ ( US$ 900 εκατ.).

Οι συνολικές επενδύσεις σε Fintech στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού σημείωσαν αύξηση σε ετήσια βάση στα US$ 27,5 δισ.

Μετά από μια πτώση στα US$ 14,7 δισ. το 2020, η χρηματοδότηση Fintech στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού αυξήθηκε στα US$ 27,5 δισ. το 2021 (US$ 17,4 δισ. το β’ εξάμηνο του 2021). Η χρηματοδότηση VC επίσης επανέκαμψε – σημειώνοντας αύξηση από τα US$ 11,5 δισ. το 2020 στα US$ 19,6 δισ. το 2021. Η Ινδία (US$ 7,2 δισ) και η Νότια Κορέα (US$ 3 δισ.) κατέγραψαν και οι δύο ρεκόρ στις επενδύσεις σε Fintech στη διάρκεια του 2021, ενώ οι επενδύσεις στη Σιγκαπούρη ( US$ 4 δισ.) και την Αυστραλία ( US$ 2,6 δισ.) παρέμειναν ιδιαίτερα υψηλές

Περισσότερη ανάπτυξη στον ορίζοντα, με σημαντικές Μ&Α

Καθώς μπαίνουμε στο 2022, οι επενδύσεις σε Fintech αναμένεται να παραμείνουν εξαιρετικά δυναμικές, με περισσότερη δραστηριότητα σε λιγότερο αναπτυγμένες αγορές Fintech, όπως η Αφρική, η Νοτιοανατολική Ασία και η Λατινική Αμερική. Η δραστηριότητα M&A επίσης αναμένεται να αυξηθεί, με τις αξίες των συμφωνιών να μεγεθύνονται καθώς τόσο οι εταιρείες όσο και οι Fintech έχουν στόχο την ανάπτυξη και την κλιμάκωση. Αναμένεται επίσης αυξανόμενο ενδιαφέρον για λύσεις ESG με επίκεντρο το Fintech και τραπεζικές αντικαταστάσεις ικανές να ανταποκριθούν στην ανάγκη για εκσυγχρονισμό των βασικών τραπεζικών πλατφορμών. Θα υπάρξει επίσης ένας αυξανόμενος αριθμός fintechs που επιδιώκουν να ξεχωρίσουν ως εταιρείες δεδομένων και όχι απλά ως fintechs.

«Τα κρυπτονομίσματα και το blockchain αναμένεται να παραμείνουν ιδιαίτερα δημοφιλείς επενδυτικοί τομείς το 2022, με τις περισσότερες εταιρείες κρυπτονομισμάτων να περιμένουν σαφή καθοδήγηση για τις δραστηριότητές τους από τις ρυθμιστικές αρχές προκειμένου να στηρίξουν και να αναπτύξουν τον τομέα αυτό», αναφέρει ο Anton Ruddenklau, Global Fintech Leader, της KPMG International. «Δεδομένου του μεγάλου αριθμού των τραπεζών που αρχίζουν να βλέπουν τους περιορισμούς της ξεπερασμένης αρχιτεκτονικής και των τεχνολογιών τους, πιθανόν επίσης να υπάρξει μια αύξηση των επενδύσεων σε τραπεζικές αντικαταστάσεις που θα τους βοηθήσουν να επανεξετάσουν τις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες».

Μπορείτε να βρείτε την έκθεση Pulse of Fintech της KPMG εδώ.