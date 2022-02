Καταρρίπτουν κάθε ρεκόρ οι παγκόσμιες επενδύσεις Venture Capital

Τα US$ 671 δισ. άγγιξαν οι ετήσιες επενδύσεις επιχειρηματικών συμμετοχών υψηλού ρίσκου (Venture Capital – VC) μέσω 38 644 συναλλαγών



Χρονιά ρεκόρ για τις συναλλαγές αποεπένδυσης από εταιρείες χρηματοδοτούμενες με κεφάλαια VC, που άγγιξε το US$ 1,38 τρισ., με την ώθηση των IPO

Οι επενδύσεις VC κινήθηκαν σε υψηλή ταχύτητα το δ’ τρίμηνο του 2021, παραμένοντας κοντά σε επίπεδα ρεκόρ, κατά το κλείσιμο μιας χρονιάς ορόσημο για την παγκόσμια αγορά VC. Σύμφωνα με το Venture Pulse του δ’ τριμήνου για το 2021, την τριμηνιαία έκθεση που εκδίδεται από την KPMG Private Enterprise σχετικά με τις τάσεις VC σε βασικές γεωγραφικές περιφέρειες σε όλο τον κόσμο, καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τριμήνου για τις συνολικές επενδύσεις VC, τον όγκο συναλλαγών αποεπένδυσης και την παγκόσμια άντληση κεφαλαίων.

Οι παγκόσμιες επενδύσεις VC ξεπέρασαν το όριο των US$ 150 δισ. κατά διαδοχικά τρίμηνα φέτος, αγγίζοντας τα US$ 171 δισ. μέσω 8 710 συναλλαγών στη διάρκεια του δ’ τριμήνου 2021, μόλις λίγο χαμηλότερα από τα US$ 180 δισ. μέσω 9 953 συναλλαγών που επιτεύχθηκαν το γ’ τρίμηνο του 2021.

Εννέα συναλλαγές μαμούθ άνω του US$ 1 δισ. από εταιρείες στις ΗΠΑ και την Ασία έδωσαν σημαντική ώθηση – συμβάλλοντας περισσότερα από US$ 13,5 δισ. στο σύνολο των τριμηνιαίων παγκόσμιων επενδύσεων – συμπεριλαμβανομένων των γύρων χρηματοδότησης ύψους US$ 2,5 δισ. που αντλήθηκαν από την J&T Express στη Τζακάρτα, US$ 1,8 δισ. από την Commonwealth Fusion Systems στις ΗΠΑ, καθώς και US$ 1,5 δισ. από κάθε μία από τις Gopuff στις ΗΠΑ και Regor Therapeutics στην Κίνα.

Οι παγκόσμιες επενδύσεις VC αυξήθηκαν από US$ 347 δισ. μέσω 31 623 συναλλαγών το 2020 στο ρεκόρ των $671 δισ. μέσω 38 644 συναλλαγών το 2021 – με πολύ υψηλές αποτιμήσεις και αύξηση του όγκου των συναλλαγών σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες και τα στάδια επενδύσεων.

Η αμερικανική ήπειρος κυριάρχησε στις επενδύσεις VC το δ’ τρίμηνο του 2021 με US$ 95,2 δισ., συμβάλλοντας στο γενικό σύνολο ρεκόρ ύψους US$ 361 δισ. επενδύσεων VC στην αμερικανική ήπειρο το 2021, με τα US$ 330 δις. να προέρχονται από τις ΗΠΑ και US$ 88 δισ. από αυτά να αντλούνται το τελευταίο τρίμηνο του έτους, σημειώνοντας νέο υψηλό τριμήνου. Οι επενδύσεις VC στην Ευρώπη επίσης αυξήθηκαν από τα US$ 54 δισ. μέσω 8 968 συναλλαγών το 2020 στα US$ 123 δισ. μέσω 9 710 συναλλαγών το 2021. Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού κατέγραψε επενδύσεις VC ύψους US$ 181 δισ. μέσω 10 498 συναλλαγών το 2021 – σε σύγκριση με US$ 116 δισ. μέσω 8 385 συναλλαγών το 2020.

«Το 2021 ήταν μια αξιοσημείωτη χρονιά για την παγκόσμια αγορά επενδύσεων επιχειρηματικών συμμετοχών υψηλού ρίσκου», σχολιάζει ο Conor Moore, Επικεφαλής της KPMG Private Enterprise στην αμερικανική ήπειρο και Partner της KPMG των ΗΠΑ. «Η αφθονία ρευστότητας, ταυτόχρονα με τη συνεχιζόμενη συμμετοχή μη παραδοσιακών επενδυτών και την ισχυρή άνοδο των συναλλαγών αποεπένδυσης, συνδυαστικά έχουν εκτοξεύσει τις επενδύσεις VC σε όλους τους τομείς σε νέα επίπεδα, αν και οι μεγαλύτερες εταιρείες με δυνατότητα επίτευξης καλύτερων αποδόσεων ήταν αυτές που άντλησαν και τα μεγαλύτερα κεφάλαια».

Οι επενδύσεις VC αναμένεται να παραμείνουν δυναμικές κατά το α’ τρίμηνο του 2022 στις περισσότερες περιοχές, με τις λιγότερο αναπτυγμένες αγορές VC, όπως η Αφρική και η Μέση Ανατολή, να αναμένεται να προσελκύσουν περισσότερο το ενδιαφέρον των επενδυτών VC. Ο κλάδος του fintech μάλλον θα παραμείνει ένας από τους πιο ελκυστικούς τομείς επενδύσεων, όπως και οι υπηρεσίες B2B, το healthtech, η κυβερνοασφάλεια και οι λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλους τους τομείς.

«Το 2021 ήταν χρονιά σταθμός για τις επενδύσεις VC παγκοσμίως που χαρακτηρίζεται από υψηλές αποτιμήσεις και ολοένα μεγαλύτερες συναλλαγές, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να διοχετεύουν κεφάλαια σε γύρους προχωρημένου σταδίου», αναφέρει ο Moore. «Καθώς μπαίνουμε στο 2022, αναμένουμε ότι η δραστηριότητα αποεπένδυσης, τόσο όσον αφορά σε IPOs, όσο και σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, θα παραμείνει έντονη και θα συνεχίσει να παράγει υγιείς αποτιμήσεις, για άλλη μια χρονιά ισχυρών επενδύσεων στο οικοσύστημα VC», αναφέρει ο Conor Moore.

Σχολιάζοντας την έκθεση, ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Deal Advisory της KPMG στην Ελλάδα δήλωσε σχετικά, «Το 2021 αποτελεί ένα έτος σταθμό για την αξία και τον όγκο των επενδύσεων VC που πραγματοποιήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η επίδοση υποδηλώνει τόσο την υψηλή διαθέσιμη ρευστότητα όσο και την πρόθεση ανάληψης υψηλότερου ρίσκου από τους διαχειριστές των Venture Capital ιδιαίτερα για συναλλαγές σε τομείς υψηλής τεχνολογίας στο πλαίσιο της εξελισσόμενης τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης (Industry 4.0). Η τάση αυτή είναι πλέον ευδιάκριτη και στην Ελλάδα τόσο σε επίπεδο άντλησης κεφαλαίων ανεξαρτήτως γύρου χρηματοδότησης όσο και στις υψηλές αποτιμήσεις που πραγματοποιούνται οι συναλλαγές αποεπένδυσης.»

Βασικά σημεία δ’ τριμήνου 2021

Οι παγκόσμιες επενδύσεις VC σημείωσαν πτώση από το ρεκόρ των US$ 180 δισ. μέσω 9 953 συναλλαγών το γ’ τρίμηνο του 2021, στα US$ 171 δισ. μέσω 8 710 συναλλαγών το δ’ τρίμηνο του 2021. Τα US$ 82,8 δισ. αυτών των επενδύσεων – νέο ρεκόρ τριμήνου – προήλθαν μόνο από τις ΗΠΑ.

Σε επίπεδο γεωγραφικής περιφέρειας, στις επενδύσεις VC κυριάρχησαν οι ΗΠΑ κατά το δ’ τρίμηνο 2021, με US$ 95,2 δισ., και ακολουθούν η Ασία (US$ 46,2 δισ.) και η Ευρώπη (US$ 28 δισ.).

Οι εταιρικές επενδύσεις VC παρέμειναν ισχυρές, στα US$ 81 δισ. το δ’ τρίμηνο 2021, σημειώνοντας ελαφρά απόκλιση από το προηγούμενο ρεκόρ των US$ 90 δισ. του γ’ τριμήνου 2021.

Το ποσοστό των εταιρικών επενδύσεων άγγιξε νέο υψηλό το δ’ τρίμηνο 2021, με τη συμμετοχή των εταιρειών να ανέρχεται στο 29,4% όλων των συναλλαγών VC παγκοσμίως.

Βασικά σημεία 2021 σε ετήσια βάση

Οι παγκόσμιες επενδύσεις VC αυξήθηκαν από τα US$ 347 δισ. μέσω 31 623 συναλλαγών το 2020 στα US$ 671 δισ. μέσω 38 644 συναλλαγών το 2021. Καταγράφηκε έτος ρεκόρ για τις επενδύσεις VC σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες παγκοσμίως.

Οι επενδύσεις VC στην αμερικανική ήπειρο υπερδιπλασιάστηκαν από τα US$ 175 δισ. μέσω 13 600 συναλλαγών το 2020 στα US$ 361 δισ. μέσω 17 449 συναλλαγών το 2021.

Οι επενδύσεις VC στην Ευρώπη επίσης διπλασιάστηκαν από τα US$ 54 δισ. μέσω 8 968 συναλλαγών το 2020 στα US$ 123 δισ. μέσω 9 710 συναλλαγών το 2021.

Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού κατέγραψε επενδύσεις VC ύψους US$ 181 δισ. μέσω 10 498 συναλλαγών το 2021- σε σύγκριση με τα US$ 116 δισ. μέσω 8 385 συναλλαγών το 2020.

Οι μέσες pre-money αποτιμήσεις παγκοσμίως για τους γύρους D+ υπερδιπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, αγγίζοντας το US$ 1 δισ.

Οι παγκόσμιες εταιρικές επενδύσεις VC παρέμειναν ελκυστικές στο κλείσιμο του έτους, με US$ 81 δισ. κατά το δ’ τρίμηνο 2021 – που σημαίνει ότι πρόκειται για το δεύτερο καλύτερο τρίμηνο που έχει καταγραφεί ποτέ, κλείνοντας έτσι με ένα ετήσιο ρεκόρ US$ 315 δισ.

Οι χρηματοδοτήσεις πρώτης φοράς επανέκαμψαν τόσο σε αριθμό όσο και στο σύνολο των κεφαλαίων VC που επενδύθηκαν, αγγίζοντας τα US$ 54,3 δισ. το 2021, σημειώνοντας άνοδο από τα US$ 31,1 δισ. το 2020.

Η αξία της των συναλλαγών αποεπένδυσης από εταιρείες χρηματοδοτούμενες με κεφάλαια VC κατέγραψε ένα ακόμα ισχυρό τρίμηνο, ενώ σε ετήσια βάση αυξήθηκε από τα US$ 473 δισ. το 2020 στα US$ 1 378 δισ. το 2021. Η συνολική αξία της ξεπέρασε το US$ 1 τρισ. για πρώτη φορά στα χρονικά. Στην κορυφή βρέθηκαν οι ΗΠΑ με US$ 774 δισ.

