young couple counting money while sitting on floor in new apartment

Η Επαγγελματική & Οικονομική Κατάσταση των Ελλήνων μετά από δύο χρόνια Πανδημίας Σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας Πανελλαδικής Έρευνας της Focus Bari | YouGov, μετά από δύο χρόνια συνθηκών πανδημίας, διαπιστώνεται ότι: -Οι τρεις στους πέντε δηλώνουν τα επαγγελματικά τους στην ίδια κατάσταση, ο ένας στους τέσσερις σε χειρότερη, και ένα 14% σε καλύτερη -Η εικόνα αυτή είναι οριακά καλύτερη σε σχέση με ένα χρόνο πριν, καθώς φαίνεται πως οι αρχικά πληγείσες επαγγελματικές ομάδες κατάφεραν να ξεπεράσουν σε κάποιο βαθμό τις δυσκολίες και να βρουν νέες διεξόδους -Ως προς τα οικονομικά, ένας στους δύο Έλληνες δηλώνουν ίδια κατάσταση σε σύγκριση με την προ-πανδημίας εποχή, ενώ μια σημαντική αναλογία (38%) αναφέρουν πως τα οικονομικά τους είναι χειρότερα σήμερα έναντι του 2020 -Η δημογραφική ομάδα με τον μεγαλύτερο βαθμό οικονομικής απώλειας μέσα στα τελευταία δύο χρόνια είναι το ηλικιακό γκρουπ 45-54 χρόνων Δείτε εδώ αναλυτικά την έρευνα πανδημία