Τι αναζήτησαν περισσότερο τα παιδιά στο διαδίκτυο φέτος το φθινόπωρο

Η νέα έρευνα του Kaspersky Safe Kids αποκάλυψε το διαδικτυακό περιεχόμενο για το οποίο ενδιαφέρθηκαν περισσότερο τα παιδιά το φθινόπωρο του 2021. Όσον αφορά τα παιχνίδια, τα παιδιά έψαχναν συχνά για το Genshin Impact και το Poppy Playtime. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια μεταξύ των παιδιών φάνηκε να είναι η Barbie και τα Lego. Επιπλέον, οι Coldplay έγιναν εξαιρετικά δημοφιλείς στα παιδιά μετά από μια συνεργασία με το K–Pop συγκρότημα BTS.

Η περίοδος των γιορτών πλησιάζει και ήρθε η ώρα να διαλέξετε δώρα! Για να βρουν το καλύτερο δώρο για τα παιδιά, οι γονείς του σήμερα μπορούν να ερευνήσουν τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι τους πιο διεξοδικά από ποτέ. Για να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια, η Kaspersky μελέτησε τα ενδιαφέροντα των παιδιών σε διαφορετικούς τομείς (παιχνίδια, μουσική και ταινίες/κινούμενα σχέδια) προκειμένου να βοηθήσει τους ενήλικες να προσανατολιστούν στις επιλογές δώρων.

Η Kaspersky ανέλυσε ανώνυμα δεδομένα[1] – όπως αναζητήσεις καθώς και τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές Android[2] και κατηγορίες ιστότοπων – τα οποία παρέχονται στο σύνολό τους εθελοντικά από χρήστες του Kaspersky Safe Kids, με σκοπό τη διερεύνηση των βασικών ενδιαφερόντων και των αναγκών των παιδιών μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 2021.

Παιχνίδια

Το gaming φάνηκε να είναι το πιο δημοφιλές θέμα στο YouTube αυτό το φθινόπωρο, αντιπροσωπεύοντας το 28,4% του συνόλου των αναζητήσεων.

Δύο νέες επιλογές εισήλθαν στις κορυφαίες αναζητήσεις παιχνιδιών φέτος – το Genshin Impact και το Poppy Playtime. Το Minecraft ήρθε δεύτερο με 22,4%. Επιπλέον, η σειρά Let’s Play του Minecraft αποδείχθηκε πιο δημοφιλής από το Roblox, του οποίου το μερίδιο των αναζητήσεων ήταν 5,9%. Παράλληλα, τα κορυφαία κανάλια gaming στο YouTube ήταν τα MrBeast, EdisonPts και Paluten.

Μουσική

Οι αναζητήσεις που σχετίζονται με τη μουσική κατέλαβαν τη δεύτερη θέση ως προς τον αριθμό των αναζητήσεων στο YouTube με μερίδιο 19,1%. Οι πιο δημοφιλείς μουσικοί ήταν οι BTS, BlackPink, Lil Nas X, Ariana Grandeκαι Twice. Τα πιο γνωστά τραγούδια ήταν το CKay – Love Nwantiti, και δύο νέα κομμάτια από ένα από τα μέλη των BlackPink, τη LISA – «LALISA» και «MONEY».

Είναι ενδιαφέρον ότι η K–Pop εξακολούθησε να είναι δημοφιλής στα παιδιά. Χάρη στην κοινή επιτυχία My Universe με το κορεατικό συγκρότημα BTS, οι Coldplay, που δεν είχαν εμφανιστεί στο παρελθόν, ξαφνικά ανέβηκαν στη σφαίρα των ενδιαφερόντων των παιδιών.

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές

Το 12,1% του συνόλου των αναζητήσεων αφορούσε ταινίες, κινούμενα σχέδια και τηλεοπτικές εκπομπές. Τα παιδιά αναζητούσαν πιο συχνά κινούμενα σχέδια – το ποσοστό των αναζητήσεων ήταν 56,4%. Τα περισσότερα παιδιά αναζήτησαν τα Peppa Pig και Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir. Το ποσοστό των αναζητήσεων για τηλεοπτικές εκπομπές ήταν 35,3%. Κυρίαρχες ήταν η γερμανική εκπομπή Hilf mir is the! Jung, pleite, verzweifelt και Berlin tag und nacht, το κορεατικό δράμα A Beauty of Revenge και ο Mr. Bean. Όσον αφορά τις ταινίες, τα παιδιά ενδιαφέρθηκαν κυρίως για το Venom: Let There Be Carnage και το Spider–Man: No Way Home.

Παιχνίδια και δώρα

Όσον αφορά τις αναζητήσεις που σχετίζονται με παιχνίδια και πιθανά δώρα, τα LEGO και η Barbie αναδείχθηκαν κυρίαρχοι. Από την εκπαιδευτική σφαίρα, τα παιδιά ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για τον κόσμο των ζώων και τα πειράματα στη χημεία και τη φυσική. Αυτές οι αναζητήσεις θα διευκολύνουν τους γονείς να επιλέξουν δώρα με βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών τους.

«Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις παγκόσμιες τάσεις των ενδιαφερόντων των παιδιών, καθώς και με τι ακριβώς είναι παθιασμένο το παιδί σας. Ένα δώρο που βασίζεται σε κάτι εξαιρετικά δημοφιλές αυτήν τη στιγμή – όπως, για παράδειγμα, τα νέα αθλητικά παπούτσια Vans – μπορεί να είναι χρήσιμο και δεν θα γίνει ξεπερασμένο. Εναλλακτικά, οι προτιμήσεις του παιδιού για παιχνίδια, ταινίες ή μουσική παρέχουν καλές ενδείξεις. Αν είναι λάτρεις της μουσικής, δώρα όπως καλά ακουστικά θα είναι μια εξαιρετική επιλογή»,σχολιάζει η Anna Larkina, εμπειρογνώμονας ανάλυσης περιεχομένου ιστού στην Kaspersky.

Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ.

Για να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά έχουν μια θετική διαδικτυακή εμπειρία, η Kaspersky συνιστά στους γονείς:

Να εμπλέκονται στις διαδικτυακές δραστηριότητες των παιδιών από μικρή ηλικία, ώστε να γίνει ο καθιερωμένος κανόνας. Ως αποτέλεσμα, οι γονείς μπορούν να βουτήξουν βαθύτερα στα ενδιαφέροντα και τα χόμπι των παιδιών, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση ισχυρών σχέσεων και στην επιλογή δώρου.

Να θέσουν σαφείς βασικούς κανόνες σχετικά με το τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν τα παιδιά στο Διαδίκτυο και να εξηγήσουν γιατί έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Αυτά θα χρειαστούν επανεξέταση καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν.

Να σερφάρουν και να μαθαίνουν μαζί με το παιδί. Να δουν πού περνούν τον χρόνο τους τα παιδιά στο διαδίκτυο και να εξερευνήσουν πώς να τα κρατήσουν ασφαλή.

Να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης εφαρμογών γονικού ελέγχου και να συζητήσουν το θέμα με τα παιδιά τους για να εξηγήσουν πώς λειτουργούν τέτοιες εφαρμογές και γιατί τις χρειάζονται για να παραμείνουν ασφαλή στο διαδίκτυο.

[1] Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι το YouTube είναι η πιο δημοφιλής εφαρμογή μεταξύ των παιδιών. Για να φτάσετε στα συγκεκριμένα ενδιαφέροντά τους, αξίζει να δώσετε προσοχή στα βίντεο που αναζητούν συχνότερα τα παιδιά στην πλατφόρμα. Για να το κάνει αυτό, η Kaspersky ανέλυσε τις κορυφαίες 1.000 αναζητήσεις μικρών παιδιών το φθινόπωρο του 2021.

[2] Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, τα παιδιά πέρασαν τον περισσότερο χρόνο στο YouTube αυτό το φθινόπωρο – 31,4% του συνολικού χρόνου που αφιέρωσαν στις 10 κορυφαίες δημοφιλείς εφαρμογές. Στη δεύτερη θέση ήταν το WhatsApp με μερίδιο 19,2%, λιγότερο από 1 ποσοστιαία μονάδα πίσω βρέθηκε το TikTok (18,8%).