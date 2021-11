Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Data Engineering από το ReGeneration και την ΕΥ Ελλάδος

Εξειδικευμένη εκπαίδευση στον κλάδο της τεχνολογίας σε νέες γυναίκες προσφέρει τo πρόγραμμα «ReGeneration Academy for Women in Data Engineering powered by EY» που υλοποιείται από το ReGeneration και την ΕΥ Ελλάδος.

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ψηφιακών Δεξιοτήτων για το 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα κατατάσσεται 26η, με μόλις το 16,4% των γυναικών να δηλώνουν εξειδικευμένες επαγγελματίες που απασχολούνται στον τομέα της πληροφορικής και της τεχνολογίας.

Η εξειδικευμένη αυτή ακαδημία θα εφοδιάσει τις υποψήφιες με γνώσεις και εμπειρία που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές Data Engineers, συμβάλλοντας έτσι σε ένα συμπεριληπτικό εργασιακό οικοσύστημα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μία εντατική πρακτική εκπαίδευση στις θεωρητικές αρχές και στην πρακτική διάσταση της συλλογής και αποθήκευσης δεδομένων, στη δημιουργία δομών δεδομένων, στη χρήση βάσεων δεδομένων και εφαρμογή αρχιτεκτονικών βάσεων, καθώς και στην εξαγωγή, μετατροπή και μεταφόρτωση δεδομένων (Data Integration, ETL) σε αποθήκες δεδομένων (Data Warehouses).

Σχολιάζοντας τη λειτουργία της ακαδημίας, ο Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου. Ένα τέτοιο όραμα δε θα μπορούσε παρά να έχει στο επίκεντρό του, τον ίδιο τον άνθρωπο. Πιστοί στη δέσμευσή μας, λοιπόν, να παρέχουμε στους ανθρώπους μας τα εφόδια για να εκπληρώσουν τους στόχους τους, αλλά και στο όραμά μας για την προώθηση της πολυσυνθετικότητας και συμπερίληψης στον χώρο εργασίας, συμπράττουμε με το ReGeneration, για την υλοποίηση του ReGeneration Academy for Women in Data Engineering, powered by EY. Ευελπιστούμε μέσα από αυτή τη συνεργασία να δώσουμε την ευκαιρία σε νέες, ταλαντούχες data engineers, να εξελίξουν τις δυνατότητές τους, ούτως ώστε να μπορέσουν επάξια να ανταγωνιστούν στην αγορά εργασίας και, μέσα από το έργο τους, να παράξουν προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, σε μια εποχή όπου η χώρα μας κάνει το βήμα προς ένα ψηφιακό αύριο».

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Μαδαμόπουλος-Μοράρης, Συνιδρυτής του ReGeneration, αναφέρει: «Με οδηγό το όραμά μας για δημοκρατικοποίηση της ευκαιρίας για τις νέες και τους νέους της χώρας, συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε, σε συνεργασία με το οικοσύστημα εταιρειών και άλλων οργανισμών, προγράμματα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν το μέλλον της Ελλάδας. Οι νέες γυναίκες βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο πολλών προγραμμάτων του ReGeneration, και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που μέσω της συνεργασίας αυτής με την ΕΥ, μπορούμε να υποστηρίξουμε ακόμη περισσότερες νέες πτυχιούχους να καταρτιστούν και να διεκδικήσουν δυναμικά μια θέση εργασίας στον διαρκώς εξελισσόμενο και περιζήτητο κλάδο των δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο ευελπιστούμε να συμβάλλουμε κι εμείς από την πλευρά μας στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη εκπροσώπηση των γυναικών στους κλάδους τεχνολογίας».

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μέσω υπολογιστή, στο: https://www.regeneration.gr/regen-academy/women-data-engineering-ey/

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 100 διδακτικών ωρών σε 6 εβδομάδες και πραγματοποιείται διαδικτυακά σε περιβάλλον ψηφιακής τάξης, υπό την καθοδήγηση της Code.Hub. Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 23 Νοεμβρίου 2021, στις 14:00.