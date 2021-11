Εκτόξευση για τις παγκόσμιες επενδύσεις Venture Capital

Τα US$ 90 δισ. άγγιξαν στην αμερικανική ήπειρο οι επενδύσεις επιχειρηματικών συμμετοχών υψηλού ρίσκου (Venture Capital – VC), με ρεκόρ ύψους US$ 82,8 δισ. για τις ΗΠΑ

Οι παγκόσμιες εταιρικές επενδύσεις VC ξεπέρασαν το προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ ήδη στο κλείσιμο του γ’ τριμήνου του 2021 – έχοντας ανέλθει στα US$ 230,7 δισ. από την αρχή του χρόνου

Το φετινό υγιές επίπεδο των παγκόσμιων επενδύσεων VC δεν έδειξε σημάδια επιβράδυνσης κατά το γ’ τρίμηνο του 2021, καταγράφοντας ρεκόρ για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, με US$ 171,7 δισ. μέσω 8 682 συναλλαγών. Η υψηλή ρευστότητα, η αυξανόμενη συμμετοχή λιγότερο «παραδοσιακών» επενδυτών VC και οι ευκαιρίες αποεπένδυσης συνέβαλλαν στη διατήρηση μιας υγιούς αγοράς VC, σύμφωνα με το Venture Pulse του γ’ τριμήνου 2021, την τριμηνιαία έκθεση που εκδίδεται από την KPMG Private Enterprise σχετικά με τις τάσεις VC παγκοσμίως και σε βασικές περιφέρειες σε όλο τον κόσμο.

Το ρεκόρ των 11 συναλλαγών αξίας άνω του US$ 1 δισ. η κάθε μία στη διάρκεια του τριμήνου, βοήθησε τις επενδύσεις VC να σκαρφαλώσουν σε νέο υψηλό. Η ινδική Flipkart άντλησε US$ 3,6 δισ. στη μεγαλύτερη συναλλαγή του γ’ τριμήνου 2021, με τις αμερικανικές Rivian (US$ 2.5 δισ.) και Generate (US$ 2 δισ.) να ακολουθούν. Άλλες εταιρείες με γύρους χρηματοδότησης άνω του US$ 1 δισ. περιλαμβάνουν την Byju με έδρα στην Ινδία (US$ 1,7 δισ.), Databricks στις ΗΠΑ (US$ 1,6 δισ.), Svolt στην Κίνα (US$ 1,58 δισ.), Articulate στις ΗΠΑ (US$ 1,5 δισ.) Devoted Health στις ΗΠΑ (US$ 1,2 δισ.), Nubank στη Βραζιλία (US$ 1,1 δισ.), Chime στις ΗΠΑ (US$ 1,1 δισ.) και GoPuff στις ΗΠΑ (US$ 1 δισ.).

Στην αμερικανική ήπειρο πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από τις μισές παγκόσμιες επενδύσεις VC συνολικά, καταγράφοντας ρεκόρ χρηματοδότησης στα US$ 94 δισ. στη διάρκεια του γ’ τριμήνου 2021. Τα US$ 82,8 δισ. αυτού του συνόλου – επίσης νέο ρεκόρ τριμήνου – προήλθαν από τις ΗΠΑ. Οι επενδύσεις VC στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού ανήλθαν στα US$ 48,1 δισ. κατά το καλύτερο τρίμηνο μετά το β’ τρίμηνο 2018, αλλά και το δεύτερο καλύτερο τρίμηνο για τις επενδύσεις VC που έχει καταγραφεί γενικά. Μετά το ρεκόρ του β’ τριμήνου του 2021, οι επενδύσεις VC στην Ευρώπη κατέγραψαν μικρή κάμψη στα US$ 27,5 δισ., κυρίως λόγω της καλοκαιρινής επιβράδυνσης καθώς πολλοί επενδυτές έφυγαν για διακοπές για πρώτη φορά μετά την έναρξη της πανδημίας.

Η παγκόσμια δραστηριότητα αποεπένδυσης παρέμεινε ισχυρή – με αξία US$ 292 δισ. μέσω 780 συναλλαγών το γ’ τρίμηνο του 2021. Αυτό συνέβαλε στην εκτόξευση του συνολικού ποσού αποεπένδυσης από την αρχή του χρόνου σε πάνω από US$ 1 τρισ. – υπερδιπλάσιο από το προηγούμενο υψηλό των US$ 468 δισ. (το 2020), με ένα ακόμα τρίμηνο να μένει για να κλείσει το έτος.

«Η λέξη «ρεκόρ» επανεμφανίζεται σταθερά κάθε τρίμηνο στις αναφορές σχετικά με τις παγκόσμιες επενδύσεις VC αλλά και τις επενδύσεις VC σε κάθε περιφέρεια χωριστά», σχολιάζει ο Kevin Smith, Head της KPMG Private Enterprise στην EMA και Partner της KPMG στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Η πραγματικότητα είναι ότι το 2021 ήταν μια καταπληκτική χρονιά για την αγορά VC παγκοσμίως και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα».

Βασικά σημεία – γ’ τρίμηνο 2021

Οι παγκόσμιες επενδύσεις VC αυξήθηκαν από τα US$ 166 δισ. μέσω 9 217 συναλλαγών το β’ τρίμηνο του 2021 στα US$ 171,7 δισ. μέσω 8 682 συναλλαγών το γ’ τρίμηνο του 2021.

Οι επενδύσεις VC στην αμερικανική ήπειρο κατέγραψαν ρεκόρ για τρίτη συνεχόμενη φορά, με επενδύσεις ύψους US$ 94 δισ. μέσω 3 934 συναλλαγών. Τα US$ 82,8 δισ. των επενδύσεων αυτών και οι 3 518 από τις συναλλαγές προήλθαν από τις ΗΠΑ.

Οι επενδύσεις VC στην Ευρώπη παρέμειναν ισχυρές, με επενδύσεις US$ 27,5 δισ. μέσω 1 910 συναλλαγών το γ’ τρίμηνο του 2021 – χαμηλότερα από το ρεκόρ των US$ 36 δισ. που σημειώθηκε το β’ τρίμηνο του 2021.

Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού κατέγραψε επενδύσεις VC ύψους US$ 48,1 δισ. μέσω 2 616 συναλλαγών το γ’ τρίμηνο του 2021 – το δεύτερο υψηλότερο τρίμηνο επενδύσεων VC μετά το β’ τρίμηνο του 2018.

ύψους US$ 48,1 δισ. μέσω 2 616 συναλλαγών το γ’ τρίμηνο του 2021 – το δεύτερο υψηλότερο τρίμηνο επενδύσεων VC μετά το β’ τρίμηνο του 2018. Οι παγκόσμιες εταιρικές επενδύσεις VC άγγιξαν το ρεκόρ των US$ 85,5 δισ. το γ’ τρίμηνο του 2021 – δίνοντας ώθηση στις ετήσιες επενδύσεις CVC που ανήλθαν στο ρεκόρ των US$ 230,7 δισ. με ένα τρίμηνο ακόμα να μένει για να κλείσει η χρονιά.

Η αξία της δραστηριότητας αποεπένδυσης από δραστηριότητες χρηματοδοτούμενες με κεφάλαια VC σημείωσε πτώση από το ρεκόρ των US$ 399,2 δισ. το β’ τρίμηνο του 2021 στα US$ 292,4 δισ. το γ’ τρίμηνο του 2020. Η συνολική αξία ξεπέρασε το US$ 1 τρισ. για πρώτη φορά στα χρονικά, με το δ’ τρίμηνο του 2021 να μην έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Ρεκόρ επενδύσεων VC σε ΗΠΑ, Βραζιλία και Μεξικό, εκτοξεύοντας το σύνολο της ηπείρου σε νέο υψηλό

Οι επενδύσεις VC στην αμερικανική ήπειρο ανήλθαν στα US$ 94 δισ. το γ’ τρίμηνο 2021, εν μέρει χάρη στα επίπεδα ρεκόρ της χρηματοδότησης στις ΗΠΑ (US$ 82,8 δισ.), στη Βραζιλία (US$ 3,7 δισ.) και το Μεξικό (US$ 1,4 δισ.). Στον Καναδά, οι επενδύσεις VC υποχώρησαν από το ρεκόρ των US$ 4,5 δισ. το β΄ τρίμηνο του 2021, στα US$ 2,6 δισ. το γ΄ τρίμηνο του 2021. Αν και πρόκειται για σημαντική μείωση, οι επενδύσεις παραμένουν υψηλές σε σύγκριση με την ιστορική τάση. Μαζί, η ισχυρή χρηματοδότηση σε ολόκληρη την ήπειρο κατάφερε να ωθήσει τις συνολικές επενδύσεις στην περιοχή στο νέο υψηλό των US$ 94 δισ. μέσω 3 934 συναλλαγών.

Οι μεγάλες συναλλαγές παρέμειναν βασικό χαρακτηριστικό των επενδύσεων VC στην αμερικανική ήπειρο, με οκτώ συναλλαγές ρεκόρ άνω του US$ 1 δισ. έκαστη, συμπεριλαμβανομένων 7 στις ΗΠΑ (Rivian, Generate, Databricks, Articulate, Devoted Health, Chime, GoPuff) και μίας στη Βραζιλία (Nubank ). Η εταιρεία cryptoexchange FTX με έδρα την Αντίγκουα συγκέντρωσε επίσης US$ 900 εκατ. κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Οι επενδύσεις VC στην Ινδία διπλασιάστηκαν σε σχέση με το προηγούμενο υψηλό, με ένα ισχυρό τρίμηνο για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού

Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού προσέλκυσε επενδύσεις VC ύψους US$ 48,1 δισ. μέσω 2 616 συναλλαγών το β’ τρίμηνο του 2021. Η Κίνα προσέλκυσε τα μισά αυτού του συνόλου με άντληση US$ 23,7 δισ. Κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου του 2021, η κεντρική κυβέρνηση της Κίνας θέσπισε νέους κανόνες για τις εταιρείες ενισχυτικής διδασκαλίας και απαγόρευσε όλες τις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα.

Παρά αυτές και άλλες ρυθμιστικές αλλαγές, οι εταιρείες hardware, υγειονομικής περίθαλψης και καταναλωτικής αγοράς συνέχισαν να αντλούν μεγάλους κύκλους χρηματοδότησης VC στην Κίνα. Κατά το γ’ τρίμηνο 2021, οι μεγαλύτερες συναλλαγές της Κίνας περιελάμβαναν την εταιρεία αποθήκευσης ενέργειας Svolt (US$ 1,58 δισ.), την εταιρεία βιοεπιστημών AbogenBio (US$ 700 εκατ.) και την εταιρεία τεχνολογίας 5G CICT Mobile (US$ 569 εκατ.)Οι επενδύσεις VC στην Ινδία κατέρριψαν κάθε προηγούμενο ρεκόρ, υπερδιπλασιάζοντας το προηγούμενο υψηλό τριμήνου των US$ 6,7 δισ. το β’ τρίμηνο του 2021, στα US$ 14,4 δισ. κατά το γ’ τρίμηνο 2021.

Η Ινδία σημείωσε επίσης ρεκόρ 498 συναλλαγών VC στη διάρκεια του τριμήνου – από 376 το προηγούμενο τρίμηνο. Από την Ινδία προήλθαν τέσσερις από τις μεγαλύτερες συναλλαγές στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αυτό το τρίμηνο – μεταξύ τους η άντληση US$ 3,6 δισ. από την Flipkart, US$ 1,7 δισ. από την Byju, US$ 650 εκατ. από την Eruditus Executive Education και US$ 570 εκατ. από την Meesho. Η Αυστραλία και η Ιαπωνία κατέγραψαν επίσης τρίμηνα ρεκόρ στις επενδύσεις VC το γ’ τρίμηνο 2021, με US$ 1,7 δισ. και US$ 1,4 δισ. αντίστοιχα.

Το δεύτερο ισχυρότερο τρίμηνο για τις επενδύσεις VC στην Ευρώπη παρά την εποχική επιβράδυνση

Μετά από το β’ τρίμηνο του 2021 που κατέρριψε το ρεκόρ – όταν καταγράφηκαν πάνω από US$ 36 δισ., οι επενδύσεις VC στην Ευρώπη μειώθηκαν στα US$ 27.5 δισ. το γ’ τρίμηνο του 2021. Η πτώση αυτή αντανακλά μάλλον μια καλοκαιρινή επιβράδυνση στη δραστηριότητα συναλλαγών – που κυριάρχησε το 2021 – καθώς πολλοί επενδυτές έκαναν διακοπές για πρώτη φορά μετά την έναρξη της πανδημίας. Παρά τη μείωση της συνολικής χρηματοδότησης, το γ’ τρίμηνο του 2021 ήταν το δεύτερο καλύτερο τρίμηνο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη. Η δραστηριότητα αποεπένδυσης ήταν επίσης ιδιαίτερα αυξημένη, με αξία εισαγωγών ρεκόρ στα US$ 81,2 δισ. – πάνω από τα διπλάσια του προηγούμενου υψηλού των US$ 33,8 δισ. που καταγράφηκαν το α’ τρίμηνο του 2021.

Οι περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη συνέχισαν να προσελκύουν σημαντικές επενδύσεις. Το γ’ τρίμηνο 2021, οι πέντε μεγαλύτερες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε πέντε διαφορετικές περιφέρειές– με την γερμανική Gorillas να συγκεντρώνει US$ 950 εκατ., ακολουθούμενη από τη βρετανική Revolut ( US$ 800 εκατ.), την εσθονική Bolt ( US$ 709 εκατ.), την ολλανδική Picnic ( US$ 707 εκατ.) και τη γαλλική Sorare ( US$ 680 εκατ.). Οι παγκόσμιες επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο άγγιξαν το ρεκόρ των US$ 9,4 δισ. το γ’ τρίμηνο του 2021 – σημειώνοντας μικρή αύξηση από τα US$ 9,1 δισ. το β’ τρίμηνο 2021. Η Ελβετία εκτινάχθηκε επίσης στο ρεκόρ των US$ 1,4 δισ., με κυρίαρχη την άντληση US$ 553 εκατ. από την Quantus Holding Strategies.

Το Cleantech στο προσκήνιο

Οι επενδύσεις VC σε ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) και cleantech σημείωσαν μεγάλη επιτυχία το γ’ τρίμηνο του 2021, με πολλές από τις μεγαλύτερες συναλλαγές παγκοσμίως να περιλαμβάνουν το στοιχείο του cleantech ή του ESG, συμπεριλαμβανομένης της άντλησης US$ 2,5 δισ. από τον κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων Rivian, US$ 2 δισ. από την εταιρεία υποδομών εναλλακτικής ενέργειας Generate, US$ 1,5 δισ. από την εταιρεία αποθήκευσης ενέργειας Svolt και US$ 766 εκατ. από την εταιρεία ανακύκλωσης μπαταριών Redwood Materials. Οι αναδυόμενοι τομείς του ESG συνέχισαν επίσης να κερδίζουν έδαφος: το γ’ τρίμηνο 2021, η εταιρεία καλλιέργειας συνθετικού κρέατος Aleph Farms με έδρα στο Ισραήλ συγκέντρωσε US$105 εκατ.

Οδεύοντας προς το τελευταίο τρίμηνο του 2021, οι επενδύσεις VC αναμένεται να παραμείνουν ιδιαίτερα ισχυρές

Οι επενδύσεις VC κατά το δ’ τρίμηνο του 2021 αναμένεται να παραμείνουν ιδιαίτερα υγιείς, κλείνοντας μια απίστευτη χρονιά για τις αγορές VC σε όλο τον κόσμο. Η συνεχιζόμενη αφθονία κεφαλαίων, η ισχυρή δραστηριότητα συγκέντρωσης κεφαλαίων, οι ταχέως ωριμάζουσες αγορές VC σε όλο τον κόσμο και η αυξανόμενη ποικιλία τομέων που προσελκύουν επενδύσεις πιθανότατα θα διατηρήσουν τις συνολικές επενδύσεις πολύ ισχυρές.

«Ήταν μια εντυπωσιακή χρονιά για τις επενδύσεις VC, με έντονο ενδιαφέρον για πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως το fintech, οι υπηρεσίες B2B, η υγεία και η βιοτεχνολογία», δήλωσε ο Conor Moore, Head της KPMG Private Enterprise στην περιοχή της Αμερικής και Partner τηςKPMG στις ΗΠΑ. «Ένας από τους πιο συναρπαστικούς τομείς επενδύσεων αυτό το τρίμηνο, ωστόσο, ήταν το cleantech. Δεδομένου του αυξανόμενου παγκόσμιου ενδιαφέροντος για το ESG, της εξαιρετικής σημασίας της κλιματικής αλλαγής και της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της Συνόδου COP26 που βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς σκηνής, πιθανότατα θα υπάρξουν ακόμη περισσότερες επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα το επόμενο τρίμηνο αλλά και το 2022».

Σχολιάζοντας την έκθεση, ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Deal Advisory της KPMG στην Ελλάδα δήλωσε «Η δραστηριότητα των VC συνεχίζει να παρουσιάζει μια ιδιαίτερη δυναμική σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της υψηλής ρευστότητας και διάθεσης ανάληψης ρίσκου. Η τάση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω από τον προσανατολισμό που δείχνει ο κλάδος στις επενδύσεις ESG, που θα αναδιαμορφώσουν τη δομή της πραγματικής οικονομίας και των χρηματοπιστωτικών αγορών στο άμεσο μέλλον.»

Μπορείτε να βρείτε την έκθεση Venture Pulse της KPMG εδώ.