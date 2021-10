Νέες ευκαιρίες για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση στη μετά πανδημίας εποχή

Με θέμα «O ρόλος του σύγχρονου ασφαλιστή – Προκλήσεις και ευκαιρίες στη νέα εποχή», πραγματοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά το Insurance Intermediaries Forum 2021, ψηφιακά μέσα από την LiveOn, την πρώτη πλήρη, all-in-one, ψηφιακή πλατφόρμα για την Επιχειρηματική Επικοινωνία και τα Events, και το καινοτόμο 3D εκθεσιακό και συνεδριακό της κέντρο, το LiveOn Expo Complex. Το Insurance Intermediaries Forum διοργανώθηκε για 2η χρονιά από την ethosEVENTS σε συνεργασία με το οικονομικό & επιχειρηματικό portal banks.com.gr, το ασφαλιστικό περιοδικό Insurance World και το portal insuranceworld.gr

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, Τιμητική Διάκριση «Διακεκριμένος Ηγέτης στην Ελληνική Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση» απονεμήθηκε στον κ. Νικόλαο Α. Μακρόπουλο, Ιδρυτικό Μέλος & Επίτιμο Πρόεδρο ΣΕΜΑ, Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο, ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.

Την τιμητική πλακέτα παρέδωσε ο CEO του ethosGROUP, κ. Κωνσταντίνος Ουζούνης, σε επίσκεψη στα γραφεία του κ. Μακρόπουλου, συνάντηση η οποία αποτέλεσε και μια σπουδαία ευκαιρία να κάνει ο κ. Μακρόπουλος μια γρήγορη αναδρομή στην μεγάλη του πορεία στον ασφαλιστικό κλάδο.

διαβάστε αναλυτικά: Νικόλαος Α. Μακρόπουλος: Διακεκριμένος Ηγέτης στην ελληνική ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Την έναρξη του συνεδρίου χαιρέτισε απευθύνοντας θεσμικό χαιρετισμό ο κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), ο οποίος ανέφερε ότι η πανδημία ανέβασε τον πήχη για την επιμόρφωση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. «Ειδικά σε αυτήν την χρονική στιγμή υπάρχει φως στο τούνελ και πρέπει να μπουν οι βάσεις για την επόμενη μέρα. Μιλώντας για το μέλλον του ασφαλιστικού κλάδου, μιλάμε για το μέλλον της οικονομίας. Ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή έχει αναπτυχθεί σημαντικά. Διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο», τόνισε ο κ. Χατζηθεοδοσίου και επεσήμανε: «Πρέπει δραστικά να αναβαθμιστεί το γνωστικό πεδίο των διαμεσολαβητών, πρέπει να μάθουν τις νέες τεχνολογίες, καθώς για ένα λαμπρό επαγγελματικό μέλλον πρέπει να χειρίζονται καλά την τεχνολογία». Σε αυτό το πλαίσιο, όπως εξήγησε, τα Επιμελητήρια θα συνεχίζουν έμπρακτα να στηρίζουν τον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Η κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (E.A.E.E), ανέφερε στον χαιρετισμό της, ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον ασφαλιστικό κλάδο είναι η νέα πραγματικότητα και αποτελεί βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα.

«Η πίεση της πανδημίας επιτάχυνε τις εξελίξεις. Ο κλάδος ήταν πάντα εξοικειωμένος με το απρόοπτο και τις απότομες αλλαγές και έτσι κατάφερε να ανταποκριθεί στο πρώτο σοκ της πανδημίας και του lockdown, ώστε να εξυπηρετήσει απρόσκοπτα τους πελάτες. Οι καταναλωτές είναι πλέον εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και ζητούν προσωποποιημένα προϊόντα και στο πλαίσιο αυτό θα υπάρχει πάντα η ανάγκη της προσωπικής επαφής με τους διαμεσολαβούντες», επεσήμανε η κ. Αντωνάκη.

Ο κ. Μιχάλης Τζωρτζωρής, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), ανέφερε ότι «Το 2021 ξεκίνησε με ένα δυνατό επτάμηνο. Επανερχόμαστε στο ρυθμό του 2019. Η παραγωγή υπολείπεται από το 2009 που είμασταν στα 5,5 δισ. ευρώ. Πρέπει όμως να δούμε τι έκανε εκείνη την περίοδο η παγκόσμια ασφαλιστική αγορά». Ο ίδιος επεσήμανε τρεις βασικές παραμέτρους: Κανάλια επικοινωνίας, ψηφιοποίηση και ικανότητα προσαρμογής. Κλείνοντας, επεσήμανε: «Προβλέπω έκρηξη ασφαλιστικής παραγωγής την επόμενη δεκαετία, ωστόσο όχι για όλους. Το μήνυμά μου είναι να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία».

Η κ. Θεοδώρα Γουργούλη, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ) & Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΑΣ), σημείωσε ότι οι διαμεσολαβητές είναι μία κατηγορία επαγγελματιών που έπρεπε ανέκαθεν να συνδυάζουν ένα ευρύ πλέγμα ικανοτήτων. «Το ειλικρινές ενδιαφέρον και η σύγχρονη σκέψη είναι το βασικό οπλοστάσιο του διαμεσολαβητή απέναντι στις απρόσωπες ηλεκτρονικές πλατφόρμες», ανέφερε, επισημαίνοντας την ανάγκη επαναφοράς του θεσμού του δόκιμου ασφαλιστή, προκειμένου να μπει «νέο αίμα» στην αγορά.

Ο κ. Ηλίας Τσολάκης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΟΑΔ), ανέφερε στον χαιρετισμό του ότι «ο όρος «κυματοθραύστης» ταιριάζει απόλυτα στο επάγγελμα του ασφαλιστή, που βρίσκεται μεταξύ πελάτη και Πολιτείας. Σε κάθε περίπτωση προς κοινή ωφέλεια. Οι επαγγελματίες διαμεσολαβητές απ’ όλες τις βαθμίδες, είναι περιουσιακό στοιχείο των εταιρειών και πρέπει να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Η κ. Μαρία Δημητριάδη- Bιλτανιώτη, Insurance Agent Δημητριάδη Ασφαλιστικοί Πράκτορες, Πρόεδρος ΣΠΑΤΕ Σύλλογος Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής & Γενική Γραμματέας ΠΟΑΔ Πανελλήνια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, ανέφερε ότι «ο κλάδος αρχίζει να ανακάμπτει παγκοσμίως. Είμαστε πλέον πιο ώριμοι, σε μία αγορά που απαιτεί νέα προϊόντα, νέες λειτουργίες και υπηρεσίες από τους διαμεσολαβητές».

Σημείωσε, επίσης, πως ο διαμεσολαβητής είναι σημαντικό μέρος της αλυσίδας που βασίζεται η ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς και πρέπει πλέον να διαθέτει όλα τα ψηφιακά πλεονεκτήματα. Τόνισε, ωστόσο, πως ελλοχεύουν κίνδυνοι για τον κλάδο, αν υπάρξει μια μονομερής στροφή σε ψηφιακά εργαλεία.

Στο Panel Ι με τίτλο «Ο παλμός της αγοράς: τα σχέδια και οι εκτιμήσεις των διοικήσεων» και συντονιστή τον κ. Κωνσταντίνο Ουζούνη, CEO, ethosGROUP, ο κ. Τριαντάφυλλος Ε. Λυσιμάχου Σύμβουλος Ασφαλιστικών Εργασιών, του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, ανέφερε ότι έχουμε πολλά να δούμε ακόμα στην συγκεκριμένη αγορά σε επίπεδο συγχωνεύσεων, επενδύσεων, ψηφιοποίησης και νέων υπηρεσιών.

«Μεγάλη διαφορά θα σημειωθεί στο χώρο του bancassurance, όπου αναμένεται μεγάλη ανάπτυξη. Αυτές οι αλλαγές θα είναι προς όφελος του καταναλωτής ο οποίος θα λάβει καλύτερες υπηρεσίες σε καλύτερες τιμές», τόνισε.

Για τις αλλαγές που επέφερε η πανδημία ο κ. Λυσιμάχου είπε ότι οι επαφές και οι συναντήσεις θα συνεχιστούν σε κάθε περίπτωση, ενώ τόνισε ότι η πανδημία ανέδειξε επίσης και τα περιβαλλοντικά θέματα, φέρνοντας την τάση για το ESG. Κατά τη γνώμη του το ESG βοηθάει τον κλάδο, αναδεικνύοντας κινδύνους που πρέπει να καλυφθούν. Ο κ. Λυσιμάχου δήλωσε αισιόδοξος για τον κλάδο συνολικά εκτιμώντας ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης που αποκαλύπτουν άλλωστε και τα στατιστικά μεγέθη στην οικονομία.

Ο κ. Μιχάλης Τζωρτζωρής, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), ανέφερε ότι στην εγχώρια αγορά δεν υπάρχει χώρος για πολλούς παίκτες. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην λειτουργία σχημάτων συνεργασίας μεσιτών πρακτόρων σε επίπεδο συστάσεων, γιατί όπως επεσήμανε, ο δυσαρεστημένος πελάτης είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την αγορά. «Ένας δυσαρεστημένος πελάτης ακυρώνει επτά ευχαριστημένους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην ανάγκη ύπαρξης υγιούς ανταγωνισμού μέσα από όλα τα κανάλια διανομής, εφαρμόζοντας έναν κοινό κώδικα δεοντολογίας. Εξέφρασε δε την πεποίθηση ότι η επόμενη δεκαετία θα φέρει πολύ καλά αποτελέσματα.

Στο Panel ΙΙ με θέμα «Κύκλος Εργασιών – Προοπτικές: Νέα παραγωγή και καλύψεις» και συντονιστή τον δημοσιογράφο κ. Βάιο Κρόκο, ο κ. Δημήτρης Γαβαλάκης, Γενικός Γραμματέας ΕΕΑ, Πρόεδρος GAMA Global Hellas, Ιδρυτής της Life Plan Insurance, αναφέθηκε στις προσδοκίες ανάπτυξης του κλάδου στο πλαίσιο των θετικών προοπτικών για την ελληνική οικονομία. Όπως ο ίδιος επεσήμανε: «Καλές οι νέες προκλήσεις και προϊόντα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τις βασικές καλύψεις, καθώς ο μέσος Έλληνας υπολείπεται σε καλύψεις και μακροχρόνιες αποταμιεύσεις».

Ανέφερε, επίσης, ότι η προσωπική διαμεσολάβηση είναι «ο τρόπος για να αυξήσουμε τις εργασίες μας, δίνοντας προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες προς τον πελάτη μας».

Ο κ. Νίκος Γεωργόπουλος, Cyber Privacy Risks Insurance Advisor, Cromar Insurance Brokers Ltd – Lloyd’s Cover Holder, ανέφερε ότι η πανδημία άλλαξε τους κανόνες και τους κινδύνους. «Σίγουρα υπάρχουν ευκαιρίες τουλάχιστον για τα 3-4 επόμενα χρόνια. Ωστόσο απαιτείται αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας. Μεγάλη ευκαιρία και στόχο αποτελεί η εμπέδωση από τους πελάτες, της αναγκαιότητας ασφάλισης», επεσήμανε. Ο ίδιος ανέφερε στην αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των καταναλωτών για την αντιμετώπιση της ασφάλισης ως υποδομή.

Ο κ. Κωνσταντίνος Καλημέρης, Corporate and Car Manufacturers Manager, Allianz Ελλάδoς, ανέφερε ότι η πανδημία έχει ευαισθητοποιήσει σε θέματα υγείας, όπως και στην αύξηση των καταθέσεων, δημιουργώντας θετικές προοπτικές π.χ. στα προϊόντα Unit Linked.

Όπως επεσήμανε, υπάρχει τώρα η ευκαιρία να ανοίξει η «βεντάλια» των διαμεσολαβητών από άποψη παρασχόμενων υπηρεσιών. Ο ίδιος εκτίμησε ότι στο μέλλον ιδιαίτερο ασφαλιστικό ενδιαφέρον θα παρουσιάσει ο τομέας του real estate, όπως και ο τομέας της αστικής ευθύνης και το cyber security. Όσον αφορά τον κλάδο αυτοκινήτου, επισημάνθηκε ότι έχει πιεστεί πάρα πολύ το ασφάλιστρο και το περιθώριο κέρδους, ωστόσο αναμένεται άνοδος των ασφαλίσεων. Δηλαδή περισσότερες ασφαλίσεις με χαμηλότερο μέσο όρο ασφάλιστρου. Παράλληλα νέες τάσεις και ανάγκες (ηλεκτροκίνηση, ridesharing κ.λπ.) αναμένεται να αλλάξουν τα δεδομένα στο κλάδο Αυτοκινήτου.

Ο κ. Ιωάννης Π. Τριανταφύλλου, Chief Marketing Officer, LiveOn, στην ομιλία του με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση: Η συνεισφορά της LiveOn Digital Communication & Events Platform», παρουσίασε τις διαφορετικές προϊοντικές λύσεις της LiveOn οι οποίες απευθύνονται στον ασφαλιστικό κλάδο και αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα της πρωτοποριακής πλατφόρμας η οποία, αν και με πολύ σύντομο χρόνο λειτουργίας, έχει πετύχει να επεκταθεί με επιτυχία εντός και εκτός συνόρων. «Η ασφαλιστική αγορά αποτελεί έναν από τους βασικούς κλάδους που μπορεί να ωφεληθεί από την LiveOn, με σειρά υπηρεσιών για πραγματοποίηση εκδηλώσεων και ουσιαστικής επικοινωνίας με τους πελάτες σε ένα εντυπωσιακό τρισδιάστατο περιβάλλον» επισήμανε ο κ. Τριανταφύλλου.

Στο Panel ΙII με θέμα «Κατάρτιση και Εκπαίδευση: Τι έχει ανάγκη ο σύγχρονος ασφαλιστής;», και συντονιστή τον δημοσιογράφο κ. Βάιο Κρόκο, ο κ. Σπύρος Γκούμας, CEO and Chairman of the BoD, SQLearn, αναφέρθηκε στις νέες συνθήκες που επικρατούν και έχουν μεταβάλλει την ασφαλιστική αγορά και ειδικότερα στις νέες τεχνολογίες, όπως η εφαρμογή του 5G. Όπως ανέφερε, ο ασφαλιστής πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να χρησιμοποιεί τα νέα εργαλεία που του παρέχονται, σημειώνοντας τα συντριπτικά ποσοστά που καταλαμβάνει πλέον το e-learning. Παράλληλα αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα αναβάθμισης του εκπαιδευτικού υλικού, της ύπαρξης κοινής αξιολόγησης, όπως και την θέσπιση περαιτέρω κανόνων για την παρακολούθηση και την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία.

Ο κ. Δημήτρης Μαύρος, Edu Planner, Director of Training, ΙΧΟΣ, εκτίμησε ότι οι ευκαιρίες στο νέο περιβάλλον είναι πάρα πολλές και με μεγάλο ενδιαφέρον. Ενδεικτικά αναφέρθηκε στο ψηφιακό μάρκετινγκ και στα σύγχρονα κανάλια δικτύωσης. «Στο περιβάλλον αυτό ο ασφαλιστικός πράκτορας έχει περισσότερες δυνατότητες παρουσίασης των πληροφοριών που θέλει να μεταδώσει σε οποιοδήποτε σημείο», ανέφερε. Όπως ο ίδιος επεσήμανε, «η πλειονότητα των ασφαλιστικών πρακτόρων παραμένει εγκλωβισμένη στο λεγόμενο ψηφιακό χάσμα, ενώ έχει αφήσει το ψηφιακό τους μάρκετινγκ στους προμηθευτές τους. Αυτή η στρατηγική εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για την αυτόνομη παρουσία τους».

Ο κ. Νίκος Σωφρονάς, Γενικός Διευθυντής Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), ανέφερε ότι η αγορά ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ανέκαθεν διευκόλυνε την είσοδο νέων ανθρώπων στους κόλπους της. «Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι η είσοδος αυτή είναι άκριτη και δεν συνδέεται με μεθόδους αντικειμενικής αξιολόγησης», όπως επεσήμανε. «Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές έχουν ανταποκριθεί με επάρκεια στις νέες προκλήσεις, όπως ακριβώς και το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς», σημείωσε, ενώ αναφέρθηκε και στις ευκαιρίες εκπαίδευσης που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε ασφαλιστές σε όλα τα σημεία της χώρας, ακόμα και στα πλέον απομακρυσμένα.

Η φετινή διοργάνωση τέλεσε υπό την αιγίδα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), της Ένωσης Ασφακλιστικών Διαμεσολαβήτων Ελλάδος (ΕΑΔΕ), της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος), του Eπαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος (Ε.Ε.Α.Ε), του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΟΑΔ), του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ασφαλιστικών Συμβούλων (Π.Σ.Α.Σ.), του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων (Π.Σ.Σ.Α.Σ.), του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), του Συνδέσμου Εκπροσώπων & Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιριών (ΣΕΣΑΕ) και του Συλλόγου Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής (ΣΠΑΤΕ).

